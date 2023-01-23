Siyasette gündemi Yeni Asır belirliyor

Yeni Asır, 128 yaşında köklü bir gazete olmasının yanı sıra Ege ve İzmir'in habercilikteki en dinamik gazetesi olmayı sürdürüyor.

Yeni Asır'ın habercilikteki farkı son günlerde siyaset gündemine de damga vurdu. Birçok alanda olduğu gibi siyasette de gündemi biz belirliyoruz... Birçok siyasi, konuşmaya başlarken Yeni Asır ve haberlerinden bahsetme gereği duyuyor. Tabii, yazdığımız gerçekler bazılarının canını yakarken bazılarını da mutlu ediyor. Gerçekleri yazdığımız için rahatsız olanlar bize sataşmaya çalışıyor.



İMAMOĞLU 'YENİ ASIR' DEDİ

İstanbul'da iki hafta önce bir basın toplantısı düzenleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, terör iltisaklı personel istihdam etmelerini savunurken İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki benzer tehlikeli yapılaşmayı deşifre eden Yeni Asır'a çattı. İmamoğlu, İzmir'deki bu tehlikeli yapılanmayla ilgili haberimizden örnek verirken Yeni Asır'ın ismini vererek "Kime hizmet ettiği belli" diye konuştu. Tabii biz de Yeni Asır olarak kendisine "Biz bu millete hizmet ediyoruz. Bu kişileri istihdam edip HDP ile iş tutarak asıl siz kime hizmet ediyorsunuz?" diyerek gerekli cevabı verdik.



YENİ İL BAŞKANINDAN TEŞEKKÜR

Bu arada CHP'de milletvekili adaylığı için görevinden istifa eden İzmir İl eski Başkanı Deniz Yücel de, gider ayak çıktığı bir TV programında kendisi ve döneminde CHP İzmir'de yaşananları tüm gerçekliğiyle aktaran Yeni Asır'ı hakarete varan cümlelerle hedef almaya kalkıştı. Ardından göreve gelen CHP'nin yeni İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ise, düzenlediği ilk basın toplantısında kendisiyle ilgili haber yapan Yeni Asır'a, söylediklerinin tamamını eksiksiz aktardığı gerekçesiyle teşekkür etti. Aslanoğlu'nun bu sözleri nedeniyle İzmir'de bazı basın yayın kuruluşları TV programı bile yaptı.



İYİ PARTİ'Yİ YAZAN TEK GAZETE

Yeni Asır, İyi Parti'deki kongre sürecinde TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ile Genel Başkan Danışmanı Ömer Karakaş, İzmir Milletvekili Aytun Çıray ve görevi bırakan Hüsmen Kırkpınar arasında perde arkasında yaşanan çekişmeyi de okuyucularına aktaran neredeyse tek yayın organı oldu.

Tabii yazdığımız gerçekler doğal olarak bazılarının hoşuna gitmedi.

Dünkü il kongresinde konuşan Dervişoğlu, konuşmasına "Yeni Asır burada mı?" diyerek başladı ve perde arkasındaki büyük kapışmayı haberleştiren Yeni Asır'ı "Aramızda kavga yok" diyerek yalanlamaya çalıştı. Ancak daha konuşması bitmeden kendisinin desteklediği aday Ülkü Doğan'ın karşısında yarışan Karakaş ve Çıray'ın adayı Sinan Bezircilioğlu'nu eleştiren sözleri salonu karıştırdı. Yani aralarındaki büyük çekişme ve gerginlik salona yansımış oldu. Yuhalamalar ve arbede yaşanırken Divan Başkanı Erhan Usta, salonu boşaltmaktan bahsetti.

Biz Yeni Asır olarak bundan sonra da gerçekleri yazmaya devam edeceğiz. Bundan rahatsız olanlar bize ne kadar hücum etseler de yolumuzdan asla dönmeyeceğiz.

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