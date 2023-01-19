Kılıçdaroğlu, İzmir eyleminin peşinde: Arkasında ne var?

CHP'nin önceki lideri Deniz Baykal, 2009'da İzmir Enternasyonel Fuarı açılışı için geldiği İzmir'de o dönem Karşıyaka Belediyesi'nden çıkarılan işçilerin DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası öncülüğünde yaptığı eylemin hedefi oldu. İşçilerin fırlattığı su şişesi, otobüsün camından girerek ayakta duran Baykal'ın yüzüne isabet etti.

KASITLI BİR EYLEM ŞÜPHESİ

CHP'nin şu anki lideri Kemal Kılıçdaroğlu da geçtiğimiz Pazar günü İzmir'de bu defa Çiğli Belediyesi şirketlerinde çalışan işçilerin protesto gösterisiyle karşılaştı.

İşçiler, Kılıçdaroğlu'nun Halk Konut temel atma töreninde çıkacağı platformu işgal etti. Bu yüzden Kılıçdaroğlu, töreni butona basmadan terketti. İşçiler ayrıca CHP liderinin makam minübüsünün önünü de kesti. Bu eylemi yapan işçiler de yine DİSK Genel İş üyesiydi. Bu eylem CHP'de moralleri alt üst etti.

Peki bu eylem sadece basit bir hak arama eylemi miydi? Öyle gözüküyordu ancak edindiğimiz bilgiler Kılıçdaroğlu'nun bunun kendisine ve CHP'ye karşı yıpratma amaçlı kasıtlı yapılmış bir eylem olma ihtimali üzerinde durduğu yönünde.

GÜMRÜKÇÜ: MAKSAT BELLİ

Kemal Bey, pazar günkü eylemin ardından Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ve CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Korkmaz ile önceki gün Genel Merkez'deki makamında bir görüşme yaptı. Kılıçdaroğlu, çok rahatsız olduğunu belirttiği eylemin nedenleri hakkında Gümrükçü'den bilgi istedi. Kaynaklarımızdan edindiğimiz bilgilere göre, Gümürkçü de, "Eylemcilerin söyledikleri gibi maaşları asgari ücretin altında kalamaz çünkü bu zaten kanunen mümkün değil.

Geçen senenin bordrosunu gösterip kafa karıştırıyorlar. Maksat belli" dedi.

"ARAŞTIR BANA BİLGİ VER"

Yine kaynaklarımızdan edindiğimiz bilgilere göre, Kılıçdaroğlu da, "Hak arayışına saygımız var ama temel atma törenini yapamadık.

Bu bir hak arama mücadelesi mi örgütlü başka bir şey mi? Bunu bir araştıralım, arkasında bir siyasi bağlantı var mı bakalım.

Arkadaşlar DİSK ile de görüşecekler. Beni konuyla ilgili beni de bilgilendir" diye konuştu.

Bakalım bu işin ucu nereye varacak?

"CHP'DE SİYASET İZBETON'LA FİNANSE EDİLİYOR"

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, önceki akşamki basın toplantısında İZBETON'un batık bir şirket olduğunu belirterek kuruluşun cirosunun 2018 yılında 1 milyar liranın üzerindeyken 2022 yılının ilk 9 ayında 104 milyon liraya düştüğünü belirtti. Dün bu konuyu Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal ile görüştük. Çok tartışılacak şeyler söyledi.

CHP'nin yeni İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın yakın ilişkisine dikkat çeken Hızal, Büyükşehir'in İZBETON üzerinden kentsel dönüşüm için yürüttüğü kooperatif hareketinin başında da Aslanoğlu'nun olduğuna dikkat çekti. Hızal, "CHP İzmir'de siyaset Tunç Soyer tarafından İZBETON'un kaynaklarıyla dizayn ve finanse ediliyor. Bu çok açık" iddiasında bulundu. Bakalım Aslanoğlu ve İZBETON cephesi bu iddiaya ne cevap verecek?