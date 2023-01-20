Meral Hanım kızdı, İzmir’e gelmiyor

İyi Parti'de pazar günü yapılacak İzmir İl Kongresi öncesi son hamleler yapılıyor.

Genel Başkan Danışmanı Ömer Karakaş, Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray ile İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar'ın çıkardığı ve sağa sola 'genel merkezin sıcak baktığı' şeklinde lanse edilen Sinan Bezircilioğlu'nun ilk başlardaki rüzgarı dindi. İyi Parti TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'nun avukat Ülkü Doğan'ı sahaya sürmesinin ardından psikolojik üstünlük Dervişoğlu ve ekibine geçti.

GÖVDE GÖSTERİSİ YAPTI

Dervişoğlu Genel Başkan Yardımcıları Rıdvan Uz, Mehmet Tolga Akalın ile şehit yakınına ettiği küfürle gündem olan eski Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ve bazı milletvekillerini İzmir'e getirerek dün adeta şov yaptı. Ekip, İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında Bezircilioğlu'nun genel merkezin adayı olduğu yönündeki söylemleri kesin bir dille yalanlayarak Dervişoğlu'na üstü kapalı olarak destek verdi.

KARAKAŞ ANINDA CEVAP VERDİ

Karakaş ise, bunun ardından Akşener'le görüşmesinin fotoğrafını paylaşıp "Kendisine illerimizdeki kongrelerimizle ilgili bilgi arz ettim. Kendisinin talimatlarını aldım. Güç ve moral buldum" tweeti atarak Dervişoğlu'na karşılık verdi. Bu tweet kafaları bir kez daha karıştırdı.

İL BAŞKANI ORTADA YOKTU

Bu arada pazar günkü kongreye son anda bir program değişikliği olmazsa Meral Akşener gelmiyor. İstanbul ve Ankara kongreleriyle birlikte Diyarbakır İl Kongresi'ne dahi giden Meral Hanım'ın İzmir'e gelmemesinin nedeni Karakaş ve Çıray ile Dervişoğlu arasındaki kavga olduğu belirtiliyor. Bezircilioğlu destekçileri ise, Akşener'in Dervişoğlu'na olan tepkisi nedeniyle gelmediğini iddiasını dillendiriyor.

SANİYE HANIM'IN SOYER VE YÜCEL'E BÜYÜK İSYANI

CHP İzmir'de milletvekili adaylığı için istifa eden İl Başkanı Deniz Yücel'in yerine atanan Şenol Aslanoğlu'nun göreve gelmesinin ardından kongrede seçilip gelen il yönetimi görevden alındı. Tabii ki, görevden alınanlar ve yeni yönetime alınmayanlar kırgınlık yaşadı. Önceki gün Aslanoğlu'nun eski il yöneticileriyle yaptığı toplantıda bu kırgınlıklar dile getirildi.

Toplantıyla ilgili yayınlanan haberlerde görevden alınan eski yöneticilerin "Çok kırgınız, üzgünüz, bize yetersiz denildi, bir algı oluşturuldu. Gelen arkadaşların bizden ne fazlalığı var merak ediyoruz. Siyasette 20 yıldır varız, hiç böyle incitilmedik. Bizi hep oyaladılar, 'Bekleyin, ben görevdeyim, daha ölmedim, aman susun, bu süreçleri konuşmayın, ben daha istifa etmedim' dediler.

Biz de sustuk, organize olmamızı engellediler" siteminde bulunduğu aktarıldı.

HAKSIZ DEĞİLLER

Kaynaklarımızdan edindiğimiz bilgiye göre, bu sitemi dillendiren kişi ise, İzmir Ticaret Odası Meclis üyesi de olan Foçalı iş kadını Saniye Bora Fıçı'dan başkası değildi. Fıçı, "Yetersiz denilerek incitildik" derken isim vererek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e, "Bizi oyaladı" diyerek de yine ismini zikrederek İl eski Başkanı Deniz Yücel'e isyan ettiği belirtiliyor. Kimse Saniye Hanım ve seçilerek göreve gelmiş Saniye Hanım ve diğer il yöneticilerine haksız diyemez!