EBSO Başkanı daha ne desin Sayın Soyer!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yani devlet, önümüzdeki ay ilkinin 100. yılında yeni bir İzmir İktisat Kongresi düzenlemeye hazırlanırken Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in korsan bir iktisat kongresi yapmaya çalışması kente zarar veriyor. Bunu kaç kez yazdık. Bu konuda daha önce kamuoyuna bir açıklama yapmayan Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar da dün konuşarak iki iktisat kongresinin sakıncalarını anlattı. Dedi ki, "Tek bir güçle yapsak daha faydalı sonuç çıkacağına inanıyorduk. İki taraf da ayrı ayrı kutlamak istedi. Buna yapacağımız bir şey yok. Diğer oda başkanlarımız da bu fikirdeydi" dedi.

"ŞEHRİN DEĞİL ÜLKENİN KONGRESİ"

"Devletimiz İktisat Kongresi'ni Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde düzenledi. Bölünmekten ziyade birleşerek yapmak daha doğru olandı" diyen Yorgancılar, "Adı üstünde İktisat Kongresi... Kim yapacak bunu? İzmirliler, herkes, devlet, belediyeler, odalar yapacak. Bu şehrin değil, ülkenin İktisat Kongresi. Bir Davos gibi olması gereken bir yapıdır bu. Geleceğin şekillenmesi yapısıdır bu. Burada alınacak kararlar geleceğe ışık tutacak. Geçmişte ne olduysa bugün de böyle olması lazım" açıklamasını yaptı. Yorgancılar'ı aradım ve "O zaman burada yanlışı yapan kim?" diye sordum. "Onu bilemem, ben İzmir için doğrunun ne olması gerektiğini söyledim" cevabını verdi. Yorgancılar, bir siyasetçi olmadığı için tartışma içine girmek istememesi doğal. Ancak biz yine de buradan Sayın Soyer'e seslenelim. Gerçeği anlamanız için Yorgancılar'ın daha ne söylemesi gerekiyor Sayın Başkan?

PATRONLAR KULÜBÜ GİBİ CHP YÖNETİMİ

CHP, kendisini sosyal demokrat olarak nitelendirir ve solda durduğunu iddia eder. Tabii ki, bu ülke demokrasisinin sağ siyasi görüşe olduğu kadar sol siyasi görüşle siyaset yapan partilere de ihtiyacı var. Ancak CHP'nin yeni il yönetiminde dikkat çeken bir tablo olduğu da gözlerden kaçmıyor. 31 kişilik yönetimde İl Başkanı Şenol Aslanoğlu dışında 6 iş adamı bulunuyor. Bunlar Barış Özdemir, Münir Sirhan Özen, Ali Alan, Mehmet Şan, İnanç Nurlu, Polat Manduz...

GEÇMİŞ DÖNEME GÖRE SAYI ARTTI

Böylece geçtiğimiz dönemki il yönetimine göre bu dönem iş adamı kökenli üye sayısında büyük bir artış yaşandı. Tabii, bu isimlerin iş adamı olmaları sosyal demokrasiye gönül vermedikleri anlamına gelmez. Ancak, yönetimde CHP'nin sahibi olduğunu iddia ettiği sosyal demokrat kimliğini yansıtacak emek örgütlenmesi içinden isimlerin olmadığı da ortada. Bu durum, yeni il yönetiminin partinin kendi siyasi iddiası açısından önemli bir eksikliği olarak değerlendirilebilir.

BU NASIL ÜSLUP MAHİR POLAT!

İzmir siyasetinde kolay kolay ağızlar bozulmazdı. Ancak CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, düzeyli giden siyasi atmosferi yaptığı açıklamayla gerdi. Polat, AK Parti Milletvekili Atilla Kaya'ya "bilgisiz, pişkin, cahil" gibi hakaretlerde bulundu. Polat dinler mi bilmiyorum ancak kendisine buradan sesleniyoruz: Lütfen seviyeyi aşağı düşürmeyin ve İzmir'e ve İzmirli'ye yakışan bir üslupla konuşun....