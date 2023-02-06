Narlıdere Metrosu’nda milyarlık sorular

İzmir Büyükşehir Belediye'sinin "2021'de bitireceğiz" diye açıkladığı Üçkuyular-Narlıdere Metrosu inşaatı, en az 7 ay daha sürecek. Soyer, 1 milyar 27 milyon liraya ihale edilen projenin maliyetini neredeyse yarı yarıya düşürecek revizyonlara gitti ama hesap daha da katlandı. Soyer'e cevaplamasını istediğimiz bazı sorularımız var.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, 7.2 kilometrelik Üçkuyular-Narlıdere Metrosu inşaatı için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile 30 milyon euro (609 milyon lira) tutarında Yetkilendirme Mektubu imzaladıklarını açıkladı. Soyer, bu parayla metroyu 30 Ağustos 2023'te tamamlayacaklarını duyurdu. Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada ise, Soyer'in göreve geldiğinden bu yana bu metro hattı için sağlanan toplam dış finansmanın 186.3 milyon euro (3.8 milyar lira) olduğu bildirildi.



KAFALARDA SORU İŞARETLERİ

İşte bu rakamlar ve projenin seyri, kafalarda soru işaretleri oluşturdu. Nasıl mı? Bu metronun ihalesi 2018'de 1 milyar 27 milyon lira teklif eden Gülermak şirketine verildi. Geçtiğimiz aylarda Buca Metrosu için de 529 milyon lira fazla teklif vermesine rağmen yine de ihalenin verildiği şirket Narlıdere Metrosu'nun inşaatına Haziran 2018'de düzenlenen temel atma töreniyle başladı. Projenin 42 ay içinde yani 2021 sonunda bitirileceği duyuruldu. O törende konuşan dönemin Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Temelini attığımız metro için 176 milyon euroluk uluslararası kredinin sözleşmesini, dün sabah Ödemiş'e giderken bir benzin istasyonunda imzaladım. Bu işin kredisi tamam" dedi. Ancak metro projesi aradan 55 ay geçmesine rağmen hala bitirilemedi. Soyer'in söylediğine bakılırsa inşaat en az 7 ay daha sürecek.

Kocaoğlu, 31 Mart 2019 seçimlerinin ardından görevi partilisi Soyer'e devretti.

Soyer, 1 milyar 27 milyon liraya ihale edilen ve Kocaoğlu'nun "176 milyon euroluk kredisi hazır" dediği Narlıdere Metrosu'nun maliyetini neredeyse yarı yarıya düşürecek proje revizyonlarına izin verdi. Proje adeta kuşa çevirildi.

Buna göre, hat üzerindeki istasyonların tamamına yakını yüzde 30 ila 75 arasında küçültüldü. Metrodan inen vatandaşın yeraltından güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçişine olanak sağlayan birçok tünel de iptal edildi.



İZMİRLİLERE AÇIKLA SOYER!

Bir revizyon da yeraltındaki istasyondan Mithatpaşa Caddesi'ne giriş çıkışı sağlayan noktalarda yapıldı. Neredeyse istasyonların tamamındaki çıkışlar bir bir tıraşlandı. Toplamda 7 istasyonda 16 yürüyen merdivenle vatandaşın istasyonlara giriş çıkışını sağlayan 6 nokta iptal edildi.

Narlıdere Kaymakamlık ve Balçova istasyonlarında yapılması öngörülen katlı otoparklar da proje kapsamı dışına çıkarıldı.

Kocaoğlu, temel atarken 176 milyon Euro krediyi bulduklarını ve projenin kredisinin tamam olduğunu söylerken 31 Mart 2019 seçimlerinden sonra göreve gelen Tunç Soyer ise, kendi döneminde bu proje için bulunan kredinin 186.3 milyon euro (3.8 milyar lira) olduğunu duyurdu. Yani Kocaoğlu döneminde bulunan kredinin bir bölümünü Soyer'in kendisine mal ettiğini düşünsek ve proje için bugüne kadar sadece Soyer'in bulduğunu iddia ettiği kredinin harcandığını kabul etsek bile inşaat için toplamda 3.8 milyar lira ödendiği sonucuyla karşılaşıyoruz.

O zaman 1 milyar 27 milyon liraya ihale edilen projeye kuşa çevirilmesine rağmen 3.5 - 4 kat para nasıl ödendi? Metro inşaatı başladıktan sonra projede küçülmeye gidildiği için ihale bedelinin aşağı çekilmesi gerekmez miydi?

Buradan Tunç Soyer'e sesleniyoruz.

Sayın Başkan! İzmirlilere bu aradaki farkın nasıl oluştuğunun hesabını vermek zorundasınız.

Sizden 'şeffaf belediyecilik' adına bunu izah etmenizi bekliyoruz.



BUCA'NIN MALİYETİ DE BÖYLE KATLANACAK MI?

Büyükşehir Belediyesi, Narlıdere Metrosu inşaatını yapan Ankaralı Gülermak Ağır Makine Sanayi A.Ş.'ye Buca Metrosu işini de verdi. Üstelik firma 3 milyar 921 milyon lira ile en düşük teklifi sunan Nurol İnşaat- Yapı Merkezi'nden 529 milyon lira daha fazla teklif vermesine rağmen ihaleyi almayı başardı. Narlıdere Metrosu'nda ihale bedelinin kat be kat üzerinde ödeme yapılan firmanın bugünlerde inşaatına başladığı Buca Üçyol-Buca arasındaki metrosunda da maliyetin ihale bedelini yine kat be kat aşıp aşmayacağı merak ediliyor.