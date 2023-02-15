İzmirli işadamları neredesiniz? Haydi eller cebe...

Türkiye'de bir çok kuruluş ve iş insanından deprem bölgesinin yaralarını sarmak için art arda bağış açıklamaları geliyor. Sadece Baykar'ın yaptığı bağış miktarı 1 milyar 855 milyon liraya ulaştı. Bu arada İzmir iş dünyasını temsil eden oda ve kuruluşlar da çalışma başlattı. Kentteki 20 oda, borsa ve sivil toplum kuruluşu ile 16 organize sanayi bölgesi "İzmir Yardıma Koşuyor" isimli bir kampanya başlatarak öncü oldu. Mahmut Özgener'in yönetim kurulu başkanlığını yaptığı İzmir Ticaret Odası da, 25 dakikada kurulabilen portatif konteyner projesi geliştirdi. Deneme üretimi yapıldı.

Şimdi tanesi yaklaşık 40 bin liraya mal olacak bu konteynerlar, sağladıkları lojistik avantajıyla birlikte deprem bölgesine gönderilecek.

Sadece 'İzmir Yardıma Koşuyor Kampanyası' çerçevesinde bu konteynerlardan bölgeye ilk etapta 1000 adet gönderilmesi hedefleniyor. Bu sayı iş dünyasının katkılarıyla daha da artırılabilecek.

KARABAĞLI'DAN 1 MİLYON DOLAR

Bu arada İzmir'de ise, bünyesinde Folkart Yapı'nın da bulunduğu Saya Grup deprem için 20 milyon liralık fon oluşturduğunu açıkladı. Kendisi kamuoyuna bir duyuru yapmasa da Ege Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin eski Başkanı Mustafa Karabağlı'nın da 1 milyon dolar (18.6 milyon lira) bütçe ayırdığını öğrendik. Buna göre, Karabağlı, "İzmir Yardıma Koşuyor Kampanyası"na 10 milyon lira bağışlamış.

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi'nin "Bir Kira Bir Yuva" kampanyasına katkıda bulunmuş.

Bunun yanında bölgeye çok miktarda yardım malzemesi göndermiş. Öte yandan ortaklarından olduğu Sibel Aslan Katrancı yönetimindeki Enginar Yemek firması da Gaziantep Islahiye'de her gün 3-4 bin kişiye yemek veriyor. Bu arada yine kendileri duyurmasalar da Bilal Saygılı yönetimindeki Saygılı Rulman da tam donanımlı 100 konteynerdan oluşacak 400 kişilik bir konteyner üssü kuruyor. Şirketin ayrıca AFAD'a da 5 milyon lira bağışta bulunduğunu öğrendik.

ŞİMDİ DEĞİLSE NE ZAMAN?

Peki İzmir iş dünyasından gelen bu yardımlar yeterli mi? İzmir'de başka Mesut Sancaklar, Mustafa Karabağlılar, Bilal Saygılılar yok mu? Bizce İzmir iş dünyası çok daha fazlasını yapabilir. Çünkü biliyoruz ki İzmir iş dünyasında böyle yardımda bulunabilecek varlığı olan çok iş insanı var. Onlardan da ellerini ceplerine atmalarını ve bu örnekleri çoğaltmalarını bekliyoruz. Buradan kendilerine sesleniyoruz:

Böyle bir zamanda taşın altına elinizi koymayacaksanız ne zaman koyacaksınız?

KEMERALTI'NDA ARABULUCU GELDİ!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den Tarihi Kemeraltı Çarşısı'yla ilgili dikkat çekici bir adım geldi. Soyer, Konak Belediye eski Başkanı da olan Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tetusa Özel Sağlık Hizmetleri Termal Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Erdal İzgi'yi Keremaltı'nda yapılacak tüm iş ve işlemlerde 'arabulucu' olarak yetilendirdi.

Bunu belediye birimlerine bir yazı göndererek duyuran Soyer, "Kemeraltı'nda hizmet paydaşlarımızın şevkle işe sarılması, Kemeraltında önce disiplin ve temizliğin sağlanarak, mülk envanterinin çıkarılması, sonuçta yönetim reformunun yapılarak, özel yönetim bölgesi olarak düzenlenmesi hedeflenmektedir.

Bu sürecin yönetiminde Erdal İzgi, Kemeraltı'nda yapılacak olan tüm iş ve işlemlerde arabulucu olarak yetkili kılınmıştır" dedi. Umarız, bu yetkilendirme çarşının daha da gelişmesine katkı sağlar.