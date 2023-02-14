İzmir’de depremi beklemeden hesaplaşalım!

Türkiye, 10 kentte büyük yıkıma neden olan depremle yeni bir döneme girdi. 6 Şubat, Türkiye ve üzerinde yaşayan bizler için artık bir milattır. Bu büyük felaket ve acının travmasını nesiller boyu yaşayacağız. Şimdi bizlere düşen bir yandan milyonlarca depremzede vatandaşımızın yaralarını sararken diğer yandan altında diri fay kaynayan şehirleri ne yapıp edip depreme karşı hazır hale getirmemizdir.

Bu bir varoluş meselesidir.

DEPREMİN ŞAKASI YOK İZMİR

İşte İzmir de 17 aktif fay hattına sahip olan bir kent olarak, depreme hazırlanması gereken şehirlerin başında geliyor. 30 Ekim 2020'de yaşadığımız depremin verdiği tecrübenin de etkisiyle bu büyük yıkımda şehir olarak başarılı bir sınav verdik. Devlet kurumlarından vatandaşa, AK Parti'den MHP'ye, Büyükşehir ve ilçe belediyelerden CHP'ye kadar tüm kent seferber oldu. Bu yardımları azaltmadan sürdürmek boynumuzun borcu. Ancak diğer yandan da kentimizi depreme hazırlama konusunda bir seferberlik başlatmamız da şart. Depremin şakası, İzmir'in zamanı yok.

KENTSEL DÖNÜŞÜM FİYASKOSU

Tamam Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 'siyasi istismar içeren demeçleri dışında' afet bölgesinde elinden geleni yapmaya çalışıyor ancak biz bundan sonra kendisinden asıl İzmir'deki kentsel dönüşüm için harekete geçmesini de bekliyoruz.

Çünkü Büyükşehir Belediyesi, 2012 yılında izinleri alınmış kentsel dönüşüm bölgelerinde inşa etmesi gereken 33 bin binanın bugüne kadar sadece 700-800'ünü yapabildi.

İş kağnı hızında ilerliyor. Ayrıca kentsel dönüşüm nedense depremde daha az hasar alması muhtemel bir-iki katlı gecekondu semtlerinde yapılmaya çalışılıyor. Oysa bu işe önce Alsancak, Bayraklı, Bostanlı gibi gevşek zeminlerdeki çürük apartmanlardan başlamalıyız. Kentsel dönüşüm işi, Soyer'in yaptığı gibi, arkasında ne olduğu konusunda soru işaretleri bulunan kooperatiflere havale edilerek çözülemez. Büyükşehir Belediyesi'nin bu hızıyla yarın öbür gün bir depremde 10 ildeki yıkımın bir benzeri burada da yaşanır. Soyer, milyonlarca lira harcayıp 'paralel iktisat kongresi' düzenlemeye kalkacağına İzmir'in kentsel dönüşümü için çalışma yapsaydı belki şimdiye kadar bir arpa boyu da olsa yol alınırdı.

MÜTEAHHİTLER AYIKLANMALI

Bu arada yıkılan 10 ilde çürük yapılan binaların müteahhitlerinin teker teker göz altına alındığını görüyoruz. İzmir kentsel dönüşümde olduğu gibi çürümüş müteahhitlerle hesaplaşmasını da deprem sonrasına bırakmamalı. Kentteki tüm binalar bir an önce denetimden geçirilmeli ve çürük yapı inşa eden müteahhitlerle şimdi hesaplaşılmalı.

Maalesef İzmir'de de bir müteahhit patlaması yaşandı. İçlerindeki çürükleri şimdiden ayıklamazsak yarın çok geç kalabiliriz.

KONSER İHALESİNİN SIRASI MI BEYLER!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Sadece binalar değil sistem çürümüş" buyurmuş! İnsan bir eleştiride bulunacaksa önce iğneyi kendisine batırmalı. Mesela deprem acısı kor gibi içimizdeyken belediyesi konser ihalesi peşinde koşuyorsa, çürüyenin neresi olduğunu bir kez daha düşünmeli. Evet, Büyükşehir Belediyesi bugün 11.00'de "Açık alan ve etkinlik performansları hizmeti alımı' ihalesine çıkıyor. Yani açık alanlarda yapılacak konser ve çeşitli etkinlikler bu ihale kapsamında yapılacak. Ayrıca 20 Şubat'ta da "İzmir duvar resimleri-3D boyama ve graffiti uygulamaları hizmet alımı" da yapacak. Allah aşkına sırası mı şimdi bu ihalelerin?