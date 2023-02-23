‘İzmir Yardıma Koşuyor’ kampanyası 200 milyonu geçti

İzmir'de iş dünyasını temsil eden oda, borsa, birlik ve organize sanayi bölgelerinden oluşan 36 kurum ve kuruluşun 11 ildeki depremzedelere yardım için düzenlediği "İzmir Yardıma Koşuyor" kampanyasıyla ilgili yazılarımız yankı uyandırdı. Biz kampanyada nakit 43 milyon lira toplanması üzerinden bu rakamın İzmir iş dünyasına yakışmadığını belirtmiştik.

Bu yazımızın ardından kampanyanın öncüleri İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ve Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar da aradılar. Kampanyanın bir de 685 bin adedi geçen ayni yardım boyutunun olduğunu anlattılar.

TÜM İHTİYAÇLAR KARŞILANDI

Dün de Başkan Yorgancılar'la davetlisi olarak EBSO'da buluştuk. Sadece nakit yardım üzerinden yapılan değerlendirmenin tabloyu net bir şekilde yansıtmadığını anlatan Yorgancılar, kampanyada yapılanlarla ilgili hazırlattıkları kitapçığı açıp tek tek saydı. O yazılarımızda İzmir iş dünyasının daha iyisini yapabileceğini vurgulamıştık.

Nitekim Yorgancılar, İzmir'deki iş adamı ve firmalardan temin edilerek deprem bölgesine yollanan yardımları tek tek sayınca bunun böyle olduğunu görmenin mutluluğunu da yaşadık. Bölgede ihtiyaç ne varsa, İzmir'den istenen ne varsa bu kampanya çerçevesinde temin edilip gönderilmiş.

1377 DEPREMZEDE AĞIRLANIYOR

Bunun dışında gerek uçak ve otobüsle gerekse de İzmir'den yardım götüren gemilerin dönüş seferlerinde kente toplamda 1377 depremzede getirilmiş ve tüm ihtiyaçları A'dan Z'ye bu oda ve kuruluşların üyeleri tarafından karşılanmış. Bu arada Çeşme-İskenderun arasında gemi seferleri de bu kampanya çerçevesinde yapılmış. Bu seferlerle İzmirli firmalardan toplanan yardımların yanı sıra 74'ü iş makinesi olmak üzere 192 araç İskenderun'a gönderilmiş. Yapılan daha neler var neler... Tabii bu 36 kuruluşun kampanya dışında gerek bağlı oldukları üst birlikler gerekse de bakanlıklar kanalıyla devlet koordinesinde yaptığı çok büyük yardımlar da cabası... Ayrıca İzmir iş dünyasının yine bu kampanya dışında bölgeye AFAD ve benzeri kuruluşlar aracılığıyla yaptığı yardımları da unutmamak gerek.

SIRA KALICI KONUT YAPMAKTA

Sadece bizim yaklaşık 1 saatlik görüşmemiz sırasında birçok kurum ve kuruluş yetkilisinin Yorgancılar'ı arayıp depremzedelerin ihtiyaçları için destek istediğine ve bunların karşılanacağı sözü aldığına bizzat şahit olduk. Bölgeye giderek afetin ne kadar büyük boyutlarda olduğuna bizzat şahit olduğunu belirten Yorgancılar, "Yaraların sarılması için bu yardımlarımızı durmadan devam ettirmemiz gerektiğinin bilincindeyiz. İzmir halkı ve iş dünyası, elinden geleni yapmaya devam edecek.

Bu zor günlerin üstesinden hep birlikte geleceğiz" diye konuştu. Yorgancılar bu kampanyayı şimdi bölgeye kalıcı konut yaptırmak için genişlettiklerini belirterek, tüm İzmir'i desteğe davet etti. Deprem bölgesinde hepimizin katkılarıyla İzmir'in adını taşıyacak büyük bir site hatta bir mahalle kurulsa kent olarak büyük gurur duymuz mıyız?

3'LÜ YAPI BÜYÜK ŞANS

Yorgancılar'ın anlattıklarından kişisel çıkarımım İzmir'den sadece bu kampanya çerçevesinde bölgeye gönderilmiş 200 milyon liranın üzerinde bir yardım var.

Biz bunu görüşmemizde öğrendik. Oysa kampanyaların iletişim boyutu da çok önemli. Kampanyanın ayni yardımları içeren boyutu da kamuoyuna daha iyi bir şekilde anlatılırsa yardım miktarı daha da artar. Bu yazımızın da buna katkı sağlamasını umuyoruz. Daha önce de belirttik. Özgener, Yorgancılar ve İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli'nin aralarındaki uyum ve işbirliğiyle oluşturduğu 3'lü yapı İzmir için bir şans. Şimdi görüyoruz ki, bu yapı, aynı zamanda depremzedelerin yaralarının sarılmasına destek sağlamak açısından da bir şans.