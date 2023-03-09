Belediyenin ikinci adamı Heval Bey oldu!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 4 yıllık görev süresinde İZBETON şirketi ve Genel Müdürü Heval Savaş Kaya çok ön plana çıktı.

Soyer, kentsel dönüşüm gibi bir çok önemli işi hep İZBETON üzerinden yürüttü. Hatta geçenlerde 1 milyar liralık araç kiralama ihalesini de bu şirkete verdi.

Soyer'in bir ara bakkallardaki veresiye defterlerinin satın alınmasıyla ilgili başlattığı kampanyada Heval Savaş Kaya'nın dükkan dükkan dolaşıp bu defterleri satın alarak esnafın Soyer'e teşekkür ettiği videolar çektiği bile basına yansıdı. Hatta, CHP ve İzmir siyaset kulislerinde "CHP helalleşiyor, Büyükşehir 'Heval'leşiyor" espirileri bile yapılır hale geldi.

SİYASET FİNANSE EDİLİYOR

AK Partililer, İZBETON ve Kaya'nın bu kadar öne çıkmasını sık sık eleştiriyor ve bu dönem özel bir misyon üstlenen İZBETON'un batık durumda olduğunu iddia ediyor. Hatta Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, Soyer'in CHP İzmir'de siyaseti İZBETON kaynaklarıyla finans ve dizayn ettiğini öne sürüyor. Böyle söylemesinin sebeplerinin başında Tunç Soyer'in kentsel dönüşüm konusunda İZBETON üzerinden iş insanlarının kurduğu kooperatifleri devreye soktuğu sistemin kurucularından Şenol Aslanoğlu'nun CHP İl Başkanlığına getirilmesi yer alıyor. Soyer'in CHP İzmir örgütü üzerindeki işlerini Kaya üzerinden yürüttüğü de biliniyor.

KAYA YANINDA, KARCI KENARDA

Durum böyleyken hafta sonu Soyer'in ilçe belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıdan basına servis edilen fotoğraflar dikkat çekti. Büyükşehir belediyelerinde başkanın ardından ikinci adam genel sekreterdir. Oysa bu toplantıda Soyer'in bir yanında CHP İl Başkanvekili Münir Sirhan Özen diğer yanında ise Heval Savaş Kaya oturuyor. İkinci adam olması gereken Karcı ise, sanki dış kapının mandalı yapılmak istenirmiş gibi masanın sonuna itilmiş halde. Bu tabloyu görenlerin belediyede ikinci adamın Karcı değil de Kaya olduğu değerlendirmesini yapmaması mümkün değil.

KARCI AMİRİ KONUMUNDA

Eğer ilçe belediye başkanları toplantıda bir şey isteyecekse bunu başlıca not alması ve bu taleple ilgili süreci yönetmesi gereken kişi İZBETON Genel Müdürü Kaya değil Genel Sekreter Karcı'dır.

Ayrıca genel sekreter, belediyeye bağlı bir şirket olan İZBETON'un genel müdürünün de bir anlamda amiri konumundadır.

Gerektiğinde gelen bir taleple ilgili Kaya'ya direktif verecek olan kişi de Soyer'in ardından Karcı'dır. Yani Soyer'in yanında oturması gereken kişi, Kaya değil Karcı'dır.

Bu belediye işleyişini bilen herkesin ifade edeceği bir gerçektir. Durum böyleyken Soyer'in böyle bir oturma düzeni yapması belediyedeki fiili işleyişi ve Soyer'in belediyeyi nasıl yönettiğini net olarak gösteriyor.

Siyaseti Soyer adına dizayn etme işlerini yürüten şirket genel müdürü, genel sekreterin önünde yer veriliyor.