CHP İzmir “ithallere” hazır olsun

Tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de siyaset, partilerin milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edeceği 9 Nisan'a kilitlendi.

Tüm aday adaylarının gözü genel merkezlerde. Dün görüştüğümüz aday adaylarının çoğunun Ankara'ya çıkarma yaptığını ve son kulisleri yapma telaşında olduklarını gördük. CHP'de bu seçimde geçtiğimiz yıllardan biraz farklı olarak oldukça kapalı bir süreç yönetildiğini görüyoruz.

Ancak yaptığımız görüşmelerden edindiğimiz izlenim, CHP'nin İzmir'de yine ithal adaylar göstereceği yönünde.

ÖZKAN BAŞKA İLE KAYDIRILABİLİR

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kazansa da kaybetse de bunun partinin başında son seçimi olduğu için listelerin hazırlanması konusunda insiyatifi üzerine aldığı kaydediliyor. Kılıçdaroğlu'nun başka illerde yaşayan bazı tanınmış profesör ve isimleri İzmir'de seçilecek sıralardan vekil adayı yapmak istediği ifade ediliyor.

Bu arada dün kulağımıza Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan'ın İzmir'de kendisine karşı oluşan tepkiler nedeniyle başka bir ilden aday yapılabileceği yönünde duyumlar da geldi. Ancak Özkan'ın Kılıçdaroğlu ile arasındaki yakın diyaloğu da kullanarak geçen seçimde olduğu gibi bu seçimde de İzmir adaylığını zorla da olsa koparabileceği ifade ediliyor.

HAMZA DAĞ'IN "3 DÖNEM" DOBRALIĞI

AK Parti'de "Üç dönem üst üste milletvekilliği yapan yeniden aday olamaz" şeklinde bir kural var. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimde bu kurala takılanlardan biri de Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ... Siyasetçilerin çıkarları neyse öyle konuşmalarına, bir gün ak dediklerine başka bir gün kara dediklerine sık sık şahit olabiliyoruz. Dağ da milletvekili adayı olamayacağı için bu kuralın esnetilmesi gerektiği yönünde bir tavır sergileyebilirdi.

Ancak dün çıktı ve dobra dobra 3 dönem kuralının uygulanması gerektiğini söyledi.

HANESİNE ARTI OLARAK YAZILMIŞTIR

"Son yaşanan süreçte durum şunu göstermiştir ki, var olan kadrolar bir 20 sene daha bu ülkeye hizmet etmelidir. Ben üç dönemim... Şu anda 3 dönem kuralının uygulanması gerektiğini düşünüyorum.

Parti herkes başvuru yapabilir dendiği için ben de başvurumu yaptım. 3 dönem kuralı partimizin bu millete uzun yıllar hizmet etmesi için gereken bir kuraldır.

Milletvekilliğinde bir dönem olmamak siyasette olmamak değildir" ifadelerini kullandı. Bizce bu dobra çıkışı Dağ'ın hanesine önemli bir artı olarak yazılmıştır.

BÜYÜKŞEHİR'E 173 İCRA DOSYASI

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden sık sık ihale kazanıp iş yapan bir şirket sahibiyle konuştuk dün... İsyanlardaydı... "Belediye artık bitti Erhan Bey" dedi ve koskoca kurumun ne hallere düştüğünü şu sözlerle anlattı: "Şu an belediyeden 10 milyon liranın üzerinde alacağım var. Ancak belediye maalesef bize aylık sadece alacağımızın yüzde 5'ini ödüyor. Hatta bu ay onu bile yapmadı. Sadece bize değil, bütün alacaklı firmalara aylık yüzde 5 ödeniyor. Firma sahibi çok torpilli ise, bu rakam ancak yüzde 15-20'lere çıkabiliyor."

Oysa eski Başkan Aziz Kocaoğlu döneminde alacaklarının 7-8 gün içinde yattığını anlatan işadamı, "Artık mecburen belediyeyi icraya vermek zorunda kalacağız. Şu an belediye yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerde kurumla ilgili açılmış 173 icra dosyası olduğu bilgisini veriyorlar. Artık yapacak bir şey yok biz de icraya vereceğiz" diye konuştu. Anlayacağınız Başkan Tunç Soyer, Seferihisar Belediyesi'ndeki gibi geride bir enkaz bırakmaya doğru hızla ilerliyor. Yazık... Koskoca kurum ne hallere düşürüldü...