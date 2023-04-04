CHP’de 9 Nisan kıyametine doğru!

Seçime 40 gün kala CHP İzmir'de milletvekili adaylığı için büyük bir savaş yaşanıyor. 193 milletvekili aday adayının başvuru yaptığı CHP İzmir'de hem kentteki hem de Genel Merkez'deki ekip ve klikler çarpışıyor. Her ne kadar İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, iki bölgeden 10'ar vekil çıkarma konusunda "Neden olmasın" dese de, siyasi kulislerde CHP'nin 7'şer milletvekili çıkarabileceği yorumları yapılıyor. Bu yüzden herkes kendisini veya ekip arkadaşını seçilecek yerden aday göstertme derdinde...

NALBANTOĞLU İÇİN KULİS

Örneğin, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ekip arkadaşı olan PM Üyesi Rıfat Nalbantoğlu'nu seçilecek sıradan milletvekili adayı yaptırmak istiyor. Yanında İzmir Kent Konseyi Başkanı Nilay Kökkılınç'ı da iyi bir yerden yazdırabilir miyim diye de nabız yokluyor. Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan da tekrar aday olmak için bastırıyor. Şansı da yüksek. İl eski Başkanı Deniz Yücel ve Parti Meclisi Üyesi Devrim Barış Çelik'in de üst sıralardan adaylığı yüksek ihtimal.

Mevcut Milletvekillerinden Murat Bakan ve Mahir Polat'ın da adaylık için şansı yüksek görülüyor.

LİSTELER HAZIRLANIYOR

Bu arada Denizli Milletvekili olan Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca'nın İzmir'e kaydırılması da ciddi ciddi konuşuluyor. Diğer yandan DEVA Partisi İl Başkanlığı'ndan ayrılan Seda Kaya Ösen'in de CHP listesinden aday gösterilmesi gündemde. Roman kontenjanından Özcan Purçu'nun yeniden aday gösterilmesi bekleniyor...Eee durum böyleyken seçilecek yerlerden geriye ne kalıyor? Sadece 3-5 sıra... Diğer partilerde de rekabet var ancak hiçbiri CHP boyutunda değil. İşte o nedenle 9 Nisan'da, milletvekili aday listeleri Yüksek Seçim Kurulu'na sunulduğunda İzmir'de kızılca kıyamet kopacak.

DERVİŞOĞLU VE KIRKPINAR BİRİNCİ OLDU AMA!

İyi Parti'nin İzmir'deki üyeleri önceki gün eğilim yoklamasında 64 vekil aday adayından kimleri listede görmek istediklerini beyan etti. 1. bölgede ilk sırada TBMM Grup Başkanvekili olan İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, ikinci bölgede ise, adaylık için İl Başkanlığı'ndan istifa eden Hüsmen Kırkpınar'ın yer aldığı açıklandı.

Genel Başkan Başdanışmanı olan ve 2. bölgeden milletvekili seçilen Aytun Çıray ile 1. bölgeden adaylık başvurusu yapan Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale ise, genel merkez kararıyla eğilim yoklaması dışında tutuldu. Dervişoğlu, genel merkez yöneticisi olduğu için girmeme hakkı olmasına rağmen kendi isteğiyle katıldığı oylamada adeta gövde gösterisi yaptı. Böylece il kongresinde desteklediği adayın başkanlık seçimini kaybetmesinin ardından azalmaya başladığı belirtilen gücünü tazelemiş oldu.

HAKLARI YENMİŞ OLMAYACAK MI?

Peki Dervişoğlu, eğilim yoklamasında 1. sırada yer almasına rağmen 14 Mayıs'taki seçimlerde Genel Başkan Meral Akşener tarafından 1. bölgeden ilk sıra milletvekili adayı yapılacak mı? Aynı şekilde Hüsmen Kırkpınar da ikinci bölgede liste başı olacak mı? İşte kulislerde bunun böyle olmayacağı, Akşener'in kontenjanından 1. bölgede Özlale'yi, 2. bölgede ise Çıray'ı liste başı yapacağı konuşuluyor. Kırkpınar ve Derşvioğlu'nun ise 2. sırada aday yapılacağı kaydediliyor. Şu anki konjonktür İyi Parti'nin iki bölgeden ikinci sıra adaylarının da seçilme şansının yüksek olduğunu gösteriyor ancak yine de Akşener'in takdiri böyle olursa Dervişoğlu ve Kırkpınar'ın hakkı yenmiş olmayacak mı? Bu iki isim kırgınlık yaşamayacak mı?