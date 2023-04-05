İzmir’de siyaset işadamlarına emanet!

İzmir'de AK Parti, CHP ve İyi Parti'de il başkanları son bir-iki aylık periyotta değişti.

CHP'de milletvekili adaylığı için istifa eden avukat Deniz Yücel'in yerine İzmir iş dünyasındaki sivil toplum kuruluşlarında da görevler almış işadamı Şenol Aslanoğlu, il başkanı olarak atandı. İyi Parti'de de işadamı kökenli Hüsmen Kırkpınar'ın yine vekil adaylığı için ayrılmasının ardından yapılan il kongresinde iş adamı Sinan Bezircilioğlu bu göreve seçildi.

'SERMAYE ELE GEÇİRDİ' DENİLEMEZ

En son AK Parti'de de avukat Kerem Ali Sürekli'nin istifasının ardından İzmir'in sayılı işadamlarından biri olan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği İzmir Şubesi eski Başkanı Bilal Saygılı, il başkanlığına getirildi. MHP İl Başkanlığı'nı 3 yıldır sürdüren Veysel Şahin bu süreçte aktif iş yaşamından elini ayağını çekmiş olsa da inşaat işleriyle uğraşmış bir iş insanı.

Böylece son değişikliklerle birlikte 4 büyük partinin İzmir il başkanlarının tamamı işadamı oldu. Bu da ilginç bir tablo meydana getirdi. Ancak biz, oluşan bu tabloyla ilgili gazeteci ağabeyimiz Hasan Tahsin Kocabaş'ın "İzmir sermayesi kentte siyaseti eline geçirdi" şeklindeki değerlendirmesine katılmıyoruz. Çünkü tablo gerçekten öyle değil. Bizim gördüğümüz, 4 işadamı da sermaye sınıfının 'sermaye' adına lobi yapmasıyla bu makamlara gelmedi. 4 il başkanının daha çok parti gönüllülüğü adına bu işe soyundukları görülüyor.

YER SOFRALARINDA SİYASET

Hem, Veysel Şahin'i 3 yıldır tanıyoruz, kendisi halktan biri... Partide birçok kişiye selam vermekte bile zorlandığı bilinen Deniz Yücel'in ardından CHP İl Başkanlığına getirilen Aslanoğlu da selefinin aksine sürekli ev ziyaretleri yaparak halkla bir araya geliyor, yer sofralarına oturuyor. AK Parti'nin çiçeği burnunda İl Başkanı Bilal Saygılı da siyasete hızlı bir giriş yaptı. Saygılı'yı bazen aile ziyaretlerinde yer sofralarında vatandaşlarla iftar yaparken bazen de Basmane Meydanı'nda trafik ışıklarında bekleyen araç sürücülerine iftariyelik ikram ederken görmeye başladık. Bakalım ikisi Cumhur, ikisi de Millet İttifakı'na mensup işadamı il başkanlarının rekabeti, İzmir'deki seçim sonuçlarına nasıl yansıyacak?

ASLANOĞLU: KATILMAYANLARIN KENDİ TAKDİRİ

CHP İzmir İl Başkanlığı'nın kentteki 193 aday adayını tanıtmak için düzenlediği toplantıdaki 'katılım' fiyaskosunu önceki gün bu köşede kaleme aldık. 'Fiyasko' dedik çünkü tanıtıma biri hariç hiçbir milletvekili ve Parti Meclisi üyesi katılmadı.

Çekilen aile fotoğrafında yer alanlar sayıldığında yaklaşık 80-90 aday adayının etkinliğe gelmediği görülüyor. Bu yazımızla ilgili CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile konuştuk. Bu toplantıyı halk veya üyeler için değil aday adaylarını basına tanıtmak için düzenlediklerini belirten Aslanoğlu, ortada bir fiyasko olmadığını savundu.

CHP İL'İ TAKMIYORLAR DEMEKTİR!

Aslanoğlu, katılımın düşük olması konusunda, "Gelip gelmemek aday adaylarımızın kendi takdiridir. Milletvekillerimizin Meclis'te veya başka bir yerde partiyle ilgili işleri olabilir. Diğer gelmeyenlerin de başka işleri çıkmış olabilir. Şu geldi, bu gelmedi diye dert etmiyoruz. Orada kalabalık olmasını isteseydik de çok daha geniş bir davet yapar binlerce kişiyi toplardık" ifadelerini kullandı. Aslanoğlu'ndan tabii ki, kendi yaptığı etkinliği kötülemesini bekleyemeyiz. Ancak, CHP'nin İl Başkanlığı "Gelin sizi tanıtalım" dediği 193 aday adayından 80-90'ı gelmiyorsa İl Başkanlığını çok da takmıyorlar anlamı doğar. Bizce bu her türlü fiyaskodur.