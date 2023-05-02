CHP’li ‘Rafet babanın’ çiftliği!

CHP, seçim öncesi sözde dürüstlükten ve kamu kaynaklarına sahip çıkmaktan bahsediyor. Ancak, CHP İzmir örgütünde gördüğümüz bazı icraatlar, bunun tam tersi bir tablo ortaya koyuyor.İşte size, CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Rafet Yacan'ın yaptıkları...Parti eğitmeni olan Yacan, bir yandan kendisi belediye şirketinden maaş almayı sürdürürken diğer yandan oğlunu da belediyede mimar olarak işe yerleştirdi.Yacan, Karşıyaka'daki evinde oturan kiracısını tahliye ettirmek için açtığı davada mahkemeye şok bilgiler verdi. Yacan, oğlunun belediye Personel A.Ş. şirketinde mimar olarak işe başladığını ve bu nedenle Karşıyaka'daki eve ihtiyaçları olduğunu beyan etti. Ayrıca oğlu Emre Yacan'la Karabağlar'da bir evde birlikte yaşadıklarını ve sosyal çevre ile hayatları farklı olan iki kişinin aynı evde yaşamasının sıkıntı yarattığını anlattı. Bu nedenle de evin tahliye talebinin ihtiyaçtan kaynaklandığını ifade etti. Yani, Rafet Yacan dilekçede, oğlunu belediyede işe sokmasının yanı sıra CHP'nin Karşıyaka'da en tepedeki ismi olmasına rağmen ilçede oturmadığını itiraf etmiş oldu.Hadi belgelerdeki tarihleri incelediğimizde Yacan'ın oğlunun babasının ilçe başkanı olmasından kısa süre önce işe yerleştiği görülüyor diyelim. Peki kendisinin belediyeden almayı sürdürdüğü maaş ne oluyor? Ticaret Sicil Gazetesi kayıtları ortada. 13 Ocak ve 24 Ocak 2023 tarihli gazetelerde Rafet Yacan'ın belediye şirketinde yönetim kurulu üyesi olarak seçildiği ve başkan yardımcılığı görevine getirildiği aktarılıyor. Ticaret Sicil Gazetesi'nde aksi belirtilmediği için Yarcan'ın 26 Ocak'ta ilçe başkanı olarak atanmasının ardından da belediye şirketinden ücret almayı sürdürdüğü anlaşılıyor.Oh ne ballı iş değil mi? Hem ilçe başkanı ol hem de belediyeden babaoğul maaş almaya devam et!Bu arada Ticaret Sicil Gazetesi'ndeki söz konusu ilanda Yacan'ın bildirdiği ikamet adresi dikkat çekiyor. Kiracısına dava açarken mahkemeye Karabağlar'da oturduğunu beyan eden Rafet Yacan'ın ikameti, bu ilanlarda Karşıyaka ilçesi olarak gözüküyor. Bu durum akıllara, "Acaba, Rafet Yacan, kiracısını tahliye ettirebilmek için mahkemeye Karabağlar'da oğluyla yaşadığı yönünde yanıltıcı bilgi mi veriyor?" sorusunu getirmiyor desem yalan olur.Sayın CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu...2 bin civarı takipçisi olan sosyal medya hesabınızdan sağa sola laf çakmaya çalışmadan önce partinizdeki böyle garabet işlerle ilgilenseniz çok daha iyi olmaz mı?