İstiklalin 100’ü ile İstikbalin 100’ü İzmir’de kesişti

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 100 yıl önce Türk milletinin istiklalini kurtardı. Bir milleti yok olmanın eşiğinden çıkardı. Şimdi yeni bir yüzyıla giriyoruz. Onun adı da Türkiye Yüzyılı... Bundan 100 sene önce, Atatürk liderliğindeki Cumhuriyet'in kurucu kadroları, siyasi bağımsızlık kadar, iktisadi bağımsızlığın da kazanılması için ülkenin dört bir yanından gelen katılımcılarla İzmir İktisat Kongresi'ni düzenledi. Bu defa kongre "Türkiye Yüzyılı"nın ekonomi politikalarına yön vermek için bir kez daha İzmir'de hem de ilk yapıldığı yerde toplandı.

"Türkiye Yüzyılı" vizyonunu ortaya koyan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Gündoğdu Meydanı'nda İzmirlilerle buluştu. Yani dün İzmir'de istiklalin 100 yılı ile istikbalin 100 yılının kesiştiği bir gün yaşanmış oldu.

BEYAZ TÜRK DEĞİL ANADOLU İNSANI

Dünkü miting öncesi Gündoğdu Meydanı'na giderek gözlemlerde bulunduk.

İnsanlar akın akın geliyordu. Gelenlerin hepsi Anadolu insanıydı. Beyaz Türkler olarak tabir edilen ve bu halka yüksekten bakıp hor görenler yoktu. Milletin kendisi vardı. Erdoğan, geride kalan 21 yılda, onlarca yıl itilip kakılan milletin öz evlatlarına bu ülkenin gerçek sahibi olduklarını öğretti.

Başkalarının kurduğu oyunların bir parçası olmakla yetinmek yerine oyun kurma ülküsünü aşıladı. Yani gerçek devrimi zihinlerde yaptı. Artık o devrim gerçekleşti.

Beyaz Türkler ve onların temsilcileri ne yaparsa yapsın artık Türkiye'nin Yüzyılı başlamıştır. Bu engellenemez...

İZMİR'E GÜZEL HEDİYELER

İzmir'de dün ayrıca çok önemli açılışlar yapıldı. Bizi en çok heyecanlandıranlar ise, ilk günkü haliyle yeniden ayağa kaldırılan Kemeraltı'ndaki İzmir İktisat Kongresi binası ile 140 yıllık Tekel sigara fabrikasının aslına uygun restore edilerek İzmir Kültür Sanat Fabrikası ismiyle tekrar açılması oldu.

Biz İzmirliler bilinçli bir toplum olmakla övünürüz ancak maalesef Türkiye ekonomisinin temellerinin atıldığı İktisat Kongresi binasının yıkılıp yerine açık otopark yapılmasına kentte doğru düzgün kimse ses çıkarmamış. Burada İktisat Kongresi gibi tarihi bir toplantının yapıldığı bile neredeyse unutulmuş.

VALİ KÖŞGER FARKINA VARDI

Allah'tan Vali Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir ve Konak Belediyeleri tarafından otopark olarak imar düzenlemesi yapılmak istenen bu bölgenin İzmir için aslında nasıl değerli bir yer olduğunun farkına vardı da bu bina devletimiz tarafından kentimize kazandırıldı. Artık, bu bina İzmir'de de kongre ve sempozyumların başlıca adresi olacak.

17 dönüm üzerine kurulu İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nın içinde Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, İzmir Resim ve Heykel Müzesi, Atatürk İhtisas Kütüphanesi ve sergi alanları yer alacak. Etkinlik alanların bahçeleri hem yeşil alan hem de konser ve etkinlik alanları olarak tasarlandı. Yani burası 7 gün 24 saat yaşayan kültür ve sanatın cazibe noktalarından biri haline gelecek.

İki eser de İzmir'in marka değerine katkı sağlayacak.