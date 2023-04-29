CHP İzmir’de seçim sonrası kıyım yapılacak!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in desteğiyle CHP İl Başkanlığı'na atanan Şenol Aslanoğlu, maşallah seçim öncesi her bulduğu polemik fırsatını değerlendiriyor. Sadece 2060 takipçisi olan twitter hesabı üzerinden adeta 'laf çakma siyaseti' izliyor. Aslanoğlu, seçim öncesi yoğun bir tempo ile partisinin İzmir'deki en önemli dinamosu olsa da bu ucuz polemik arayışları şık durmuyor. Öte yandan Aslanoğlu'nun Başkan Soyer ve ekibiyle birlikte seçim sonrası için örgütte yeni bir dizayna hazırlandığı parti kulislerinde herkes tarafından konuşuluyor. Buna göre, İl Kongresi sürecinde Soyer'in karşısında İl eski Başkanı Deniz Yücel ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ittifakının desteğiyle seçilen ilçe başkanları ve yönetimlerinin görevden alınacağı söyleniyor. Bu ilçelerin başında da Buca, Çiğli, Bornova, Balçova, Menemen geliyor.

URLA'NIN ARDINDAN MENEMEN KRİZİ

Aslanoğlu göreve geldikten sonra Deniz Yücel'in yakın arkadaşı olduğu bilinen Urla İlçe Başkanı Hakan Özbadur ve yönetimini görevden aldı. Bunun ardından başka görevden almalar da olacağı konuşulurken asıl operasyon seçim sonrasına bırakıldı. Yapılmaya hazırlanan değişikliğin şifresi ise, geçtiğimiz günlerde Menemen'de yaşanan krizle açığa çıktı.

CHP'den 2. bölge milletvekili adayı yapılan İl eski Başkanı Deniz Yücel'in Menemen ilçe Başkanlığına yaptığı ziyaret kriz çıkmasına neden oldu. İl Başkanı Aslanoğlu ilçe yönetiminin kendisinden habersiz program yapmasına tepki gösterdi. Bu basına da yansıdı.

SÖZ DİNLEYECEKLERİ GETİRECEKLER

Aslanoğlu'nun "görevden almakla tehdit ettiği" Menemen İlçe Başkanı Ömer Güney'e "Madem sen kafana göre iş yapıyorsun beni dinlemiyorsun, senin yerine beni dinleyecek başka birini bulayım" dediği yönündeki iddialar da gündeme geldi.

İşte, oradaki "Beni dinleyecek biri" ifadesi, seçim sonrası yapılacak operasyonda hangi profildeki isimlerin ilçe yönetimlerine getirileceğini de işaret ediyor. Soyer ve Aslanoğlu, Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere kendi sözlerinden çıkmayacak ilçe başkanlarıyla gitmek istiyor. Böylece Soyer'in de il kongresi sürecinin intikamını 'soğuk soğuk' alacak olması da cabası...

Ancak, şu soru da var: Soyer ve Aslanoğlu'nun İzmir'de böyle istedikleri gibi at koşturmasına Genel Merkez ne diyecek, buna izin verecek mi?

NE YAZIYORSAK O!

Sizlere geçtiğimiz günlerde CHP İzmir'de anket şoku yaşandığını aktardık.

Buna göre İl Başkanlığı'nın yaptırdığı ankette, CHP'nin İzmir'de iki bölgeden 9'ar milletvekili çıkaracağı yönündeki iddiasının aksine oylarının azalma eğilimine girdiği ve ancak 7'şer milletvekili çıkarılabileceği sonucuna ulaşıldığını yazdık. Ayrıca aynı ankette AK Parti'nin oylarınının ise, yükseliş eğilimine girdiği ve iki bölgeden 4'er milletvekili çıkaracağını gösteren verilere ulaşıldığını belirttik. Bazıları bu yazımızda verdiğimiz bilgilere dudak bükmeye çalıştı. Ancak şimdi CHP'lilerden art arda "Evet yazdıklarınız çok doğru çıktı. Bunu bizzat il yöneticileri de özel görüşmelerde dile getiriyor" şeklinde tebrik telefonları almaya başladık. Biz kaynağımız sağlam değilse öyle laf olsun diye yazı yazmayız...