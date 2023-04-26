CHP İzmir'de anket şoku yaşanıyor.

CHP'de İl Başkanı Şenol Aslanoğlu başta olmak üzere bir çok yönetici ve milletvekili, İzmir'de iki bölgede en az 9'ar milletvekili çıkaracaklarını söylüyordu. Özellikle CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu çok iddialı konuşuyordu. Ancak CHP kulislerden edindiğimiz emin bilgilere göre, bizzat kendilerinin yaptırdığı ankette çıkan sonuç, partide büyük bir şoka neden oldu.

Buna göre CHP'nin İzmir oyları azalma eğiliminde ve çıkaracağı milletvekili sayısı, geçen seçimdeki kadar yani şu an için 7+7 gözüküyor.

AK PARTİ OYLARINDA YÜKSELİŞ

CHP'lileri şoke eden unsurların başında ise, AK Parti'nin oylarındaki yükseliş geliyor... Edindiğimiz bilgilere göre, CHP'nin kendi anketinde bile AK Parti İzmir'de en az 4'er milletvekili çıkarıyor.

CHP'de AK Parti'nin son dönemde yakaladığı ivmeyle bu sayıyı daha da artırmasından endişe ediliyor.

İYİ PARTİ'DE ERİME VAR

Yeni Asır olarak bugün İyi Parti'deki düşüşü irdeleyen bir manşetle karşınızdayız.

CHP'nin anketinde de İzmir için İyi Parti'de ciddi bir erime olduğu sonucu çıktığını öğrendik. Ankette şu anki tabloya göre İyi Parti'nin iki bölgeden sadece birer milletvekili çıkarabileceği gözüküyor.

BOSTANLI'DAN TİP'E YÜZDE 15

CHP'lileri şok eden bir diğer anket verisine göre ise, Türkiye İşçi Partisi'nin aday çıkardığı 2. bölgede alacağı oyların AK Parti'ye yaradığının ortaya çıkması. Genelde üst gelir seviyesine sahip olanların yaşadığı Bostanlı'da TİP'e desteğin yüzde 15 civarında çıkması da çok ilginç. Anlayacağınız CHP İzmir'de moraller çok bozuk...

WALTER MONTEVECCHİ TÜRKİYE'YE GELEMİYOR

Çimentaş'ta İtalyan ana ortak Cementir Holding'e 2005-2009'da şirket alım satımı ile küçük ortakları mağdur edecek şekilde 'örtülü kazanç aktarımı' yapıldığı iddiasıyla açılan ve sonuçanan dava ile ilgili yazımız yankı uyandırdı. Şirketin o dönemki yönetim kurulu başkanı ve genel müdürünün 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldığını aktardık. Şimdi şunu da yazalım: Ceza alan dönemin Yönetim Kurulu Başkanı Walter Montevecchi ve Genel Müdürü Nazmi Akduman...

SADECE FİNANSMANI 101 MİLYON

Çimentaş, İtalyan ana ortak Cementir Holding'den beyaz çimento üzerine faaliyet gösteren Alfacem S.r.L. ünvanlı şirketi 2005'te 85 milyon Euro karşılığında satın aldı ve aynı şirketi 2009 yılında İtalyan ana ortağa aynı bedelle geri sattı. Ancak SPK, bu satışın emsallerine göre düşük bedelle yapıldığını tespit edip ceza kesti. Ortada Çimentaş'ın sırf bu alım satımı finanse etmek için o günün koşullarında 101 milyon lira maliyete katlandığı ortaya çıktı. Yani ortada çok büyük bir kayıp var. Adaletin kestiği parmak acımaz.

Cezası kesinleşen iki yönetici Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu ancak nasıl bir sonuç çıkacak göreceğiz. Bu arada İtalyan vatandaşı olan Montevecchi'nin de bu ceza nedeniyle uzun süredir Türkiye'ye gelemediği belirtiliyor.