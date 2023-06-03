“İmamoğlu’nun işi zor, Salıcı daha şanslı”

CHP'de 14 ve 28 Mayıs'taki seçimlerde alınan yenilginin ardından tartışmalar bitmiyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun gitmesi isteniyor ancak kendisi pek gitmeye razı olacakmış gibi gözükmüyor.

Bu arada içlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu ciddi bir kesim ise, Kılıçdaroğlu'na açık destek veriyor ve kalmasını istiyor.

Seçimin hemen ardından 'değişim' mesajı veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, genel başkanlık isteğini açıkça söylemese de her fırsatta belli ediyor. Peki CHP'de yaşanan bu tartışmalara İzmir iş dünyası nasıl bakıyor?

İşte bu konuda, Ege Sanayici ve İş İnsanları Derneği Yüksek İstişare Konseyi Başkanlığı'nı da yürüten duayen işadamı Sıtkı Şükürer'den sizlere de aktarmak istediğimiz çarpıcı değerlendirmeler geldi.



"KILIÇDAROĞLU HÜSRANA YOL AÇTI"

CHP'nin işinin çok zor gözüktüğünü anlatan Şükürer, "Kılıçdaroğlu, hani yerel seçimlere kadar belki kalabilir ama ötesi aşırı ısrar olur gibi duruyor" ifadelerini kullandı. CHP ve Millet İttifakı açısından seçimin kaybedildiğini ifade eden Şükürer, "Halkta ne ölçüde karşılık bulduğu belli olmayan merkez sağ küçük partilere kendi kontenjanından, güçlerinin çok ötesinde 40 milletvekili hediye edildi. Küçük partiler tabii ki, aksini iddia edeceklerdir. Ancak, net olan husus bu partilerin beklenen performansı gösteremedikleridir.

Neticede Kemal Kılıçdaroğlu ülkenin tüm muhalif kesimlerinin beklentilerinde hüsrana yol açmıştır.

Gerekçeler ikinci plandadır. İsteyen uzun uzadıya hafifletici sebepler arayabilir, önemli olan neticedir" dedi.



"DELEGE YAPISI GEÇİT VERMEYEBİLİR"

CHP'nin örgüt yapısının sosyolojik oy tabanı ile tam uyumlu olmadığına dikkat çeken Şükürer'in şu sözleri ise, çok çarpıcı: "Ekrem İmamoğlu, parti başkanlığı anlamında rüzgârı arkasına almış duruyor.

Özellikle kıyı seçmeninin kabul esnekliği ile örgütün Alevi ve Kürt delege yapısı, Ekrem İmamoğlu'na genel başkanlık için kolay geçit vermeyebilir." CHP'de yıllardır Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Oğuz Kaan Salıcı'nın bu noktada parti başkanlığı şansının daha yüksek olabileceğinin konuşulduğunu aktaran Şükürer, "Anlaşılan yerel seçimlere kadar siyasi partilerde çok tartışmalı süreçler yaşanacak. Ancak şurasını da unutmayalım ki, CHP'nin parti tüzüğü, mevcut Genel Başkanların, kendileri istemedikleri takdirde, değişime cevaz vermediği gerçeği de ortada" diye konuştu.

Şükürer'in özellikle CHP delege yapısına dikkat çeken sözleri üzerinde düşünmek gerektiği kanaatindeyiz. Çünkü partideki genel başkanlık arayışlarının bu delege yapısı ışığında değerlendirilmesi şart.

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