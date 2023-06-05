Açıklayın! Gaziemir’de rüşveti kim aldı kim verdi?

Başkan Halil Arda yönetimindeki Gaziemir Belediyesi'nde CHP'den rüşvet itirafı geldi. Şu anki CHP'li Başkan Halil Arda'ya çok yakın biri isim olan CHP'li meclis üyesi İbrahim Özkara, belediye ile ilgili eleştirel değerlendirmelerde bulunan bağımsız meclis üyesi Levent Çağlarsu'nun sözünü kesti. Özkara, geçen dönem görev yapan CHP'li Başkan Halil İbrahim Şenol dönemini suçlayıcı bir ifade kullanarak, Çağlarsu'ya "Sen Halil İbrahim Şenol dönemindeki rüşvetleri konuş" çıkışında bulundu. Özkara'nın CHP'li bir belediye başkanının görev yaptığı dönemle ilgili itiraf gibi olan bu sözleri meclis toplantısı tutanaklarına da geçti.CHP İl yönetiminin bu işe artık el atması gerekiyor. Görüştüğümüz Gaziemir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca da, "CHP İl Başkanı Aslanoğlu bu konuda nasıl bir tavır takınacak?Parti disiplini açısından herhangi bir işlem yapacak mı göreceğiz" dedi.İbrahim Özkara'nın Halil Arda'nın en sadık destekçilerinden biri olduğunu ve kendi aile mensuplarını ve yakınlarını İzmir Büyükşehir ve diğer CHP'li belediyelerde işe yerleştirdiğinin bilindiğini dile getiren Atmaca, "İbrahim Özkara bu ifadeleri kullandığına göre, kendisinin bir CHP'li olarak önceki dönemde yaşananları yakınen takip ettiğini ve ilişki ağını bildiğini düşünüyoruz.Konunun tetkik edilmesi için savcılarımızı da göreve davet ediyoruz" dedi.CHP Genel Merkezi'nin belediyede yaşanan skandallar ve soruşturmalar ile Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği gerekçesiyle aldığı ceza yüzünden Halil Arda'nın yeniden adaylığına sıcak bakmadığı ve CHP'li muhalif meclis üyeleri içerisinden bir kişinin öne çıktığının kulislerde konuşulduğunu ifade eden Atmaca, "Acaba, Özkara, bu çıkışıyla Arda'nın siyasi rakiplerine göz dağı mı verdi? Birilerini 'Konuşurum' diye tehdit mi ediyor? Önceki seçim sürecinde Arda'nın genel merkeze yolladığı iddia edilen diğer adaylar hakkındaki mektup misali şimdiki aday adaylarını kötülemeye mi çalışıyor?Görev süresinin 4. yılında meclis tutanaklarına giren bu söylem, 'Bayram değil seyran değil...' sözünü hatırlattı" ifadelerini kullandı. Umarız, Atmaca'nın da dediği gibi, CHP İzmir İl Başkanlığı ve savcılar bu itirafın üzerine gider de Gaziemir Belediyesi'nde Özkara'nın işaret ettiği rüşveti alan ve veren kimmiş ortaya çıkarılır ve açıklanır.