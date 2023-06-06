Çelik’in fendi Soyer’in ekibini fena yendi!

CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olarak girdiği seçimde uğradığı hezimetin faturasını A Takımı'na kesti.

Kılıçdaroğlu, birkaç isim hariç Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinin, yani genel başkan yardımcılarının tamamını değiştirdi. Yeni MYK'da İzmir'den bir tek Devrim Barış Çelik yer aldı. Çelik, seçimin ilk turunun ardından görevden alınan Bilgi ve İletişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'in yerine MYK'ya alınmıştı. CHP lideri, 18 Mayıs'ta bu göreve getirdiği Çelik'le yola devam etme kararı aldı.

ÖNLEMEK İSTEDİLER

En son Parti Meclisi üyeliğinin yanı sıra Doğu Masası Koordinatörlüğü yapan Çelik, bu görevlendirmeyle İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in siyasi ekibine karşı da bir kez daha galip gelmiş oldu. Çünkü Soyer'in ekibinin bugüne kadar Çelik'in partide yükselişini ismediği ve bunu önlemek için girişimlerde bulunduğu kulislerde hep konuşuldu.

Çelik, 2020'de yapılan il kongresi öncesinde Soyer ve ekibinin İl Başkan adayı olarak öne çıktı.

Ancak, o süreçte Çelik'in Soyer ve siyasi ekibinin iki önemli ismi Rıfat Nalbantoğlu ve Büyükşehir Başkanvekili Mustafa Özuslu arasında bir ayrışma yaşandı.

Çelik bu ekipten ayrıldı. Kılıçdaroğlu da zaten o dönemki İl Başkanı Deniz Yücel'in kongreye tek aday olarak girmesini istedi ve Yücel tek aday oldu. Bu arada Soyer'in ekibi, aralarındaki ayrışmanın ardından Çelik'e karşı cephe almaya başladı. İlk olarak bu ekibin il kongresinde hazırladığı anahtar listede Çelik'e kurultay delegesi olarak bile yer verilmedi. Ancak Çelik, Deniz Yücel ve ekibinin anahtar listesine konuldu ve seçilmeyi başardı.

PARTİ MECLİSİ'NE GİRDİ

Ardından CHP kurultayında Parti Meclisi seçimlerinde Başkan Soyer, ekip arkadaşı Rıfat Nalbantoğlu'nu seçtirmek için Türkiye'deki tüm CHP'li delegelere yakınlarını İzmir Büyükşehir'de işe alma sözü verdi. Nalbantoğlu, bu şekilde PM'ye girdi. Çelik'in elinden tutan ise, Genel Başkan Kılıçdaroğlu oldu. Kemal Bey'in anahtar listesine aldığı Çelik, PM'ye seçildi. Çelik, daha sonra da CHP lideri tarafından Doğu Masası Koordinatörlüğüne getirildi. Milletvekili seçimleri öncesi Soyer'in ekibinin Çelik'in İzmir'den üst sıralardan aday yapılmaması için Genel Merkez'de girişimlerde bulunduğu kulislerde konuşuluyordu. Belki de bunun etkisiyle Çelik, İzmir 1. bölge 8. sıradan aday yapıldı. CHP'nin çıkardığı vekil sayısı 7'de kalınca milletvekili seçilemedi.

KILIÇDAROĞLU YENİDEN ALDI

Sandıklardan bilgi akışında sorunlar yaşayan CHP'de Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunun ardından Onursal Adıgüzel, görevden alındı. Yerine Çelik getirildi. Kılıçdaroğlu, seçimlerin ardından tüm MYK üyelerinin istifasını aldı. Bu süreçte Soyer'in Nalbantoğlu'nu MYK'ya aldırmak için girişim yaptığı kulislerde gündeme geldi.

Ancak Kılıçdaroğlu, dün açıkladığı yeni MYK'ya Nalbantoğlu'nu almazken Çelik'le yola devam kararı aldı. Çelik genel başkan yardımcısı olarak kaldı. Çelik'in Soyer ekibine rağmen yükseldiği bu görevde ne oranda başarılı olacağını göreceğiz.