Başkan Soyer ve ekibi ellerindeki bulgurdan da oldu!

Sizlere dün CHP'de Genel Başkan Yardımcılığı'na getirilen İzmirli Devrim Barış Çelik'in Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve ekibinin kendisine karşı girişimlerine rağmen partide yükselişini aktardık. Bu yazımız yankı uyandırdı. Soyer ve CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Genel Merkez'e gidip Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ricacı olmalarına rağmen ekip arkadaşları olan İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu'nu Merkez Yönetim Kurulu'na sokamadılar. Ancak, sürekli engellemeye çalıştıkları Devrim Barış Çelik, Kılıçdaroğlu tarafından yeniden MYK'ya alındı.

ERKEK ÜZERİNDEN MÜDAHALE

Bu arada Soyer cephesinin belirlenen yeni MYK'yla aldığı hasarın bununla da sınırlı olmadığı ortaya çıktı. Soyer cephesinin İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya üzerinden Çanakkaleli Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'le diyaloğu çok iyiydi. Kaya, 2019 seçimleri döneminde Erkek'in yardımcılığını üstlenmişti. Kaya'nın bir dönem siyasette birlikte hareket ettiği İzmir Milletvekili Murat Bakan da Erkek'le yakındı. İşte Soyer de Kaya üzerinden Erkek'e ulaşıp bazı istekleri konusunda destek alabiliyor ve aday listelerine onun üzerinden müdahale edebiliyordu. Ancak Kemal Bey, Erkek'i de yeni MYK'ya almadı. Böylece Soyer cephesi genel merkezdeki çok önemli bir kalesini de kaybetti. Yani Rıfat Nalbantoğlu'nu MYK'ya aldırmaya çalışırken eldeki bulgurdan da oldu.

Ahmet Akın'ın gelişi İzmir'de kime yarar?

İzmir siyasetinde bugünlerde CHP'de oluşturulan yeni MYK'da Balıkesirli Ahmet Akın'ın Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na getirilmesinin kimlere yarayıp yaramayacağı konuşuluyor. Akın, daha önce enerji politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısıydı. Ancak şimdi çok önemli bir koltuğa oturdu.

SOYER'DEN RİCACI OLMUŞ

Akın için CHP'de "Ahmet Akın, herkese yakın" espirileri yapılsa da kendisinin İzmir'de özellikle Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ve Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin'le arasının çok iyi olduğu ifade ediliyor. Kulislerde Akın'ın daha önce bir işe alım ricasını yerine getirmeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'le ise arasının biraz limoni olduğu da dile getiriliyor.

İzmir'de heykel siyasetine devam

İzmir Büyükşehir Belediyesi sürekli heykel yapmaktan ne anlıyor Allah aşkına... Şu son 4 yılda heykel üzerine çalışma yapmadıkları bir gün bile geçmemiştir.

Dün belediyenin ihale duyuruları sayfasına şöyle bir göz gezdirdik. Ne görelim!

Belediyemiz şimdi de 'Gönüllülere Saygı Anıtı' ve 'Şeyh Bedrettin, Börklüce Mustafa ve Torlak Kemal Heykeli' yaptırmak için ihaleye çıkmış...

İZMİRLİ DE GEREĞİNİ YAPAR

Bu iki heykel için ilk etapta yaklaşık maliyet tespiti yapılacak ardından da yapım ihalesi gerçekleştirilecek... Yapın bakalım... Elbet bir gün İzmirli de sizin için gereğini yapacak.