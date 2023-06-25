İş dünyasında şok: Mutlu’dan sonra Susam da gitti

İzmir iş dünyasında taşlar yerinden oynuyor. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (İESOB) 16 yıldır başkanlığını yapan Zekeriya Mutlu, istifa edip başvurduğu CHP'den milletvekili adayı gösterilmeyince koltuğundan oldu.

Yerine geçtiğimiz günlerdeki genel kurulda İzmir Ayakkabıcılar Odası Başkanı Yalçın Ata seçildi. Son dakika gelişmesi olarak, Ege illerinin iş dünyası ve kamu kuruluşlarının temsilcilerini bünyesinde bulunduran Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı'nda (EGEV) da büyük bir değişim yaşandı.

Mutlu'nun ardından ekip arkadaşı olan ve kendisine İESOB Başkanlığı koltuğunu bırakan Mehmet Ali Susam da EGEV'deki yönetim kurulu başkanlığı görevinden gitti.

SUSAM CAMİAYA DAMGA VURDU

İzmir esnaf camiasının son 30 yılına damga vurmuş en önemli isimlerin başında kuşkusuz Mehmet Ali Susam gelir. Esnaf teşkilatında bir çok görevde bulunan Susam, o dönem İzmir Pazarcılar Odası Başkanı olan arkadaşı Zekeriya Mutlu ve ekibiyle İESOB'ta yönetime geldi.

2001 yılında İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı seçilen Susam, 2007'de CHP'den milletvekili seçildi ve 23. ve 24. dönemlerde milletvekilliği görevinde bulundu. Ankara'ya giderken de İESOB'taki koltuğunu yakın ekip arkadaşı Mutlu'ya bıraktı.

Susam, Ankara'dan döndükten sonra tekrar kendi işlerine devam etti. Bu süreçte tekrar İESOB Başkanlığına dönmeye pek sıcak bakmadı. Ancak 2016 yılında Ege'deki iş dünyası kuruluşları ve kamu kurumlarının üye olduğu EGEV'in başına geçti.

DAVA DA ETKİLİ OLDU

Susam 6 yıldır devam ettirdiği görevinden sürpriz bir kararla ayrıldı. Susam'ın sağlık sorunları nedeniyle görevden ayrıldığı belirtilirken bu süreçte hakkında uzun süredir devam eden bir dava ile ilgili yargı sürecinin de etkisi olduğu belirtildi. Mutlu da aynı davada yargılanmış ancak hakkındaki iddialar zaman aşımına uğramıştı.

YERİNE KÜÇÜKKURT SEÇİLDİ

Susam'ın ayrılışının ardından Sıtkı Şükürer, Mustafa Karabağlı, Temel Aycan Şen ve Fazıl Sivri gibi İzmir iş dünyasının tanınmış isimlerinin yer aldığı EGEV Yönetim Kurulu olağanüstü toplandı.

Yapılan seçimde İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) Başkanlığı'nı yürüten Hasan Küçükkurt oy birliğiyle vakıf başkanlığına seçildi.

İş dünyasında sevilen bir isim olan Susam'ın gidişi EGEV ve üye kuruluşlarda da büyük üzüntü yarattı. Susam, EGEV'de başarılı işlere imza atmış ve kurumu tekrar aktif bir hale getirmişti.

İZSİAD'TAKİ GÖREVİNİ DEVREDECEK

Öte yandan Küçükkurt'un önümüzdeki genel kurulda İZSİAD Başkanlığını devredeceği ve EGEV Başkanı olarak yola devam edeceği belirtildi. 2013 yılından bu yana İZSİAD Başkanlığını yürüten Küçükkurt'un bölgenin kalkınması için yıllardır hizmet eden ve Uğur Yüce, Yılmaz Temizocak gibi İzmir'in duayen birçok isminin başkanlık yaptığı EGEV'i daha da ileriye taşıyacağını umuyoruz.