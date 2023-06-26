‘Tam adaptif’ rezalette yeni ihale skandalı!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2012'de kurulumuna başladığı ancak bir türlü sağlıklı çalıştıramadığı "Tam adaptif trafik yönetim, denetim ve bilgilendirme sistemiyle" ilgili skandallar bitmiyor.

Daha önce harcanan yüzlerce milyon liraya rağmen kırmızı ışık ve hız ihlallerini bile algılayamadığı tespit edilen sistemle ilgili şimdi yeni bir bomba patladı. Kavşak kontrol cihazları için gerekli 200 adet 4 kanallı loop dedaktörü alımı için Büyükşehir Belediyesi'nce çıkılan ihalede yerli ve yabancı eş değerleri varken Alman bir markanın ürettiği modelin adeta adrese teslim olarak şart koşulduğu bildirildi.

Ayrıca bu ihalenin teknik şartnamesinde, daha önce bu proje için Sayıştay'ın zararın ödettirilmesine hükmettiği belediye görevlilerinden tekniker Selçuk Kaplan'ın imzasının bulunması da dikkat çekti.



KAMU ZARARI TESPİT EDİLDİ

Sayıştay'ın belediyede yaptığı denetimlerde sistem için yapılan harcamalarda oluştuğu tespit edilen 40 milyon liranın üzerindeki kamu zararının sorumlulardan tahsil edilmesi için ilk karar geçtiğimiz aylarda çıkmıştı. Sayıştay, ihale çerçevesinde garanti kapsamında olan ve yüklenici Çek AZD Praha S.R.O - Cross Zlin A.S isimli Çek firmalarca yapılması gereken işlerin, 2018-2020 arasında doğrudan temin ile ayrı ihale düzenlenerek yaptırıldığını tespit etmişti.



ZARARIN ÖDETTİRİLMESİ KARARI

Sayıştay 5. Dairesi de bu şekilde ödenen 19 milyon 962 bin liranın 2020 yılında yapılan 2 milyon 297 bin lirasının dönemin Ulaşım Daire Başkanı Mert Yaygel, Gerçekleştirme Görevlisi olan Şube Müdürü Mustafa Karova, diğer sorumlular müdür vekili Mehmet Ali Bodur, kontrol mühendisi ve teknisyenleri Hayri Kaşıkara, Onur Can Bülbül ile daire başkanı Kader Sertpoyraz'a müştereken ve müteselsilen faizleriyle birlikte ödettirilmesine hükmetmişti. Kalan 17 milyon 664 liralık kamu zararına ilişkin ise, ödemeler 2018 ve 2019 yılları içinde gerçekleştirildiğinden sorumluların savunmalarının alınıp söz konusu yıllar için ek rapor yazılmasını teminen konunun denetim grubuna havale edilmesi kararlaştırmıştı.

Biz de bu gelişmeyi 27 Şubat 2023'te bu köşede duyurduk.



BELİRLİ MARKA ZORUNLULUĞU

Belediye şimdi bu sistem kapsamında kurulan kavşak kontrol cihazları için "200 adet 4 kanallı loop dedektörü" alımı amacıyla ihaleye çıktı. İhalede son teklif verme tarihi 4 Temmuz 2023 olarak belirlendi.

İhalenin teknik şartnamesinde alınacak loop dedektörleri için 'VEK M4D' model olmalarının zorunlu tutulduğu görüldü.

Biz gazeteciyiz, teknik işlerden anlamayız ancak bize tam adaptif sistemle ilgili daha önce de doğru bilgiler aktaran ve mühendis olan bir haber kaynağımızdan yine çok önemli bilgiler geldi. Meğer bu 'VEK M4D' loop dedektörleri FEIG isimli bir Alman firmaya aitmiş. Yani bu ihalede belirli bir markanın modeli zorunlu tutuluyor.

Bu durum mevzuata aykırı.



TEKNİK ŞARTNAMEDEKİ O İSİM!

Kaynağımız aynı işi yapan birçok yerli ve yabancı model loop dedektörü markası olduğuna da dikkat çekti. Kaynağımız teknik şartnameyi hazırlayanlardan tekniker Selçuk Kaplan'a da işaret etti. Kaplan'ın daha önceki yazımızda Sayıştay'ın kamu zararının ödettirilmesini gerektiğine hükmettiği isimlerden biri olduğunu hatırlatan kaynağımız, bunun da büyük bir yanlış olduğunu vurguladı. Buradan hem belediye içinde hem de dışında ilgili ve yetkili kişi ve kuruluşlara çağrı yapıyoruz:

Bu ihale incelensin ve ilgili kanuna aykırı bir durum varsa ortaya çıkarılsın. Yoksa da bilelim bu parayı ödeyecek İzmirliler olarak içimiz rahat etsin.

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