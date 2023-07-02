Soyer’in büyükelçileri

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 2020'de turizmcilerle yaptığı toplantıda bir akademisyenin geçmişte kullanıldığı öne sürülen 'İzmir bayrağı' ile ilgili çalışmasını anlatırken ortaya bir 'eyalet' söylemi koydu. Soyer'in "Benim aklımda bir 'İzmir Parası' çıkarmak vardı hatta buna İZ Coin diye bir isim de koymuştum. Sonra bu bayrak da çıkınca arkadaşlar beni uyardılar dediler ki; 'Senin bir eyalet kurma çaban olduğu anlaşılır, sonuçta İzmir'i memleketten kopartacak bir çalışma olarak algılanır. Duralım bunun ismini değiştirelim' dediler" şeklindeki sözleri fırtına kopardı. Şimdilerde o fırtına dinmiş olsa da o sözlerin bir itiraf mı yoksa Soyer'in konuşurken devirdiği bir çam mı olduğu hala tartışılıyor.

NAMIK TAN VE ÜMİT YALÇIN

Bu tartışma sürerken Soyer'in büyükelçilerle kurduğu yakın ilişkiler de dikkatimizi çekmiyor değil. Bu monşerlerden biri, Soyer'in yurtdışında İzmir ofisleri açma hedefi için kendisine yakın isimlerce kurulan "Dünya Kenti İzmir Derneği"nin danışma kurulu üyesi olan Türkiye'nin Washington eski Büyükelçisi Namık Tan... 14 Mayıs'taki seçimlerden CHP'den İstanbul Milletvekili seçilen Tan, en son CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığı'na getirildi. Tan, Amerikancı söylemleriyle ön plana çıkan Ünal Çeviköz'ün yerini aldı.

'AKDENİZ' GÖREVİ VERDİ

Soyer'in gözdesi olan bir diğer emekli büyükelçi ise, 2018-2023 arasında Birleşik Krallık'ta görev yapan Ümit Yalçın'dan başkası değil. Soyer, 2016-2018 arasında Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlığı da yapan Yalçın'ı belediyeye bağlı Akdeniz Akademisi'nin Akademi Kurulu'na aldı. Yönetmeliğinde 'kararlarını bağımsız aldığı' vurgulanan bu kurulda ayrıca yabancı birçok isim de yer alıyor. Bakalım Soyer'in büyükelçilerle olan bu ilişkileri, ileride nereye evrilecek?

İzmir'in 'trol' sivrisinekleri!

İzmir'de kiminle konuşsak sivrisineklerden dert yanıyor. Herkes kendisinin veya yakınlarının etkisi günler süren ısırılma hikayelerini anlatıyor. Sorunun bu yıl her zamankinden daha kötü hale geldiği çok net. Sivrisineklerle mücadele etmesi gereken Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer ise, bu yöndeki şikayetleri 'trol atakları' olarak nitelendirerek hepimizin sinir uçlarıyla oynuyor.

İzmirlinin artık sabrı kalmadı.

ÇEVRE BAKANLIĞI'NA ÇAĞRI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı belediyenin eksik demir ve hatalı beton kullanımı nedeniyle mühürlenen Örnekköy'deki kentsel dönüşüm inşaatını mercek altına aldı. Bakanlık en son belediyenin 40 arıtma tesisinin çevre izin belgesi olmadan faaliyet gösterdiğini ortaya koyarak 5 milyon liranın üzerinde ceza kesti. Bu sivrisinek istilası ve Soyer'in umursamaz tavrı o boyuta geldi ki, kanunda yeri olup olmadığına bile bakmadan, bakanlığa, 'Sivrisinekler için de devreye gir' çağrısı yapılsa yeridir.