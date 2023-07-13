Kusura bakmayın Tunç Bey! Doğruları yazmaya devam edeceğiz!

İzmir'de gerçeklerin gür sesiyiz. Ne olursa olsun doğruları yazıyoruz ve yazmaya da devam edeceğiz. En son İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin alacaklı firmalara daire ve arsa vererek mahsuplaştığını ortaya çıkardığımız gibi...

Uzundere'de belediyeye ait toplu konutlardan başta Diyarbakırlı Aktepe Group'a 21 adet olmak üzere alacaklı birçok firmaya daire satıldı ve bu dairelerin parası firmaların alacaklarından düşüldü.

O firmalar şimdi belediyeden aldıkları daireleri başkalarına satıp borçlarını gerçek manada tahsil etmeye çalışıyor.

Bunu yazdık...

Ancak, asıl bomba, belediyenin Narlıdere Metrosu'nu inşa eden ve en son Buca Metrosu inşaatı işini de üstlenen Gülermak Ağır Sanayi A.Ş'ye de arsa satışı yapıp mahsuplaşma yoluyla 38.1 milyon lira ödeme yaptığını ortaya çıkarmamız oldu...

Yeni Asır'ın ardından başka basın kuruluşları da bu haberleri yayınladı. Sosyal medyada çok sayıda hesap bizleri referans göstererek bu haberlere yer verdi.

İşte bu durum, Soyer ve ekibinin canını çok sıktı.

GÖZDAĞI VERMEYE ÇALIŞTI

Soyer, dün bir açıklama yaptı ve bize gözdağı vermeye çalıştı. Neymiş, bu haberleri yapan bizlere dava açacakmış.

İstediğiniz yerde dava açma hakkınız var Tunç Bey!

Ne yani bu daireleri ve arsayı alacaklı firmalara satmadınız mı? Bu daire ve arsanın parasını, firmaların belediyeden alacaklarından düşüp mahsuplaşmadınız mı?

TÜM KAYITLAR ORTADA

Tunç Bey!

Belediye, her ne kadar siz pek öyle yönetme eğiliminde olmasanız da, neticede bir devlet kurumudur... Her şeyin öyle veya böyle resmi olarak kayıt altına alındığı bir yerdir. Bu alışveriş ve mahsuplaşma ile ilgili kayıtlar da ortada... İsteseniz de o kayıtları ortadan kaldıramazsınız.

Bize açacağınız davada mahkeme bu kayıtlara bakmayacak mı sanıyorsunuz?

Daha dün bile mağdurlardan, daire alıp belediyeden parasını tahsil etmeye çalıştığını bize yazanlar oldu. Onları da mı ortadan kaldıracaksınız?

Biz size, "Arsa ve daire satış ihalelerine fesat karıştırıyorsunuz" demedik, sadece alacaklılarla böyle bir mekanizma ile borç ödemesi yaptığınızı ortaya koyduk.

KREDİ NOTUYLA BORÇ ÖDENMİYOR

Hem "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kredi notu AAA, Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi'nin kredi notu B-'dir" diye bir ifade kullanmışsınız. Siz bu devletin bir kurumu değil misiniz? Yoksa kendinizi bir ara ağzınızdan kaçırdığınız şeklinde yorumlanan ayrı bir eyalet olarak görme eğiliminde misiniz?

Hem kredi notunuz AAA ise ne olmuş!

Şu an memurların geçmişten kalan ve aylardır ödemediğiniz alacaklarını "Kredi notumuzu AAA. İdare edin artık" diyerek mi ödemeyi düşünüyorsunuz? Belediyeden alacaklı firmalar kapıya dayanmışken ortada milyarlarca liralık alacağı olan yüzlerce firma varken sizin kredi notunuzun AAA olması neye yarıyor?

İŞİMİZİ İYİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ

Bir de demişsiniz ki, "Gerçek vatanseverlere doğruları aktaralım..." Pes yani...

Biz gerçekleri yazdık, İzmirlileri bilgilendirdik diye vatan haini mi olduk yani? Bu nasıl bir üslup, bu nasıl bir dil? Biz işimizi yapıyoruz.

Ulu Önder Atatürk'ün de dediği gibi "Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır"... Biz buna inanıyoruz. Siz de keşke öyle yapmaya çalışsanız.

Hiç kusura bakmayın Tunç Bey! Biz doğruları yazmaya devam edeceğiz ve bunu siz ne yaparsanız yapın engelleyemeyeceksiniz!