İl Yönetimi’nin Buca Göksu kararı CHP’yi karıştırdı

CHP İzmir'de Buca Göksu Mahallesi krizi çıktı. Sizlere dün bu köşede CHP İzmir İl Yönetimi'nin önceki günkü toplantısında herhangi bir itiraz olmamasına rağmen Buca Göksu Mahallesi'ndeki delege seçimlerini resen iptal ettiğini aktardık. İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun yardımcısı Barış Özdemir'in delege seçilemediği mahallede neden böyle bir karar alındığını sorguladık. Nitekim bu yazımız büyük yankı uyandırdı. CHP Buca'da isyan çıktı. İlçe Başkanı Hacer Taş, böyle bir iptali gerektirecek hiçbir aksaklık ve itiraz olmadığını belirterek bu karara büyük tepki gösterdi. Ardından da Göksu'daki CHP üyeleri ilçe binasına giderek nöbet tutmaya başladı. Öfke büyük...İl Başkan Aslanoğlu'nu aradık. Taş'ın da dediği gibi hiçbir itiraz veya başka bir sorun olmadığı halde böyle bir iptalin neye dayandırıldığını ve mahalle halkının bu isyanına nasıl cevap vereceklerini sorduk. Açıkçası bu isyanı çok da önemsemediğini gördük. "Doğru olduğunu düşünüyoruz ki, böyle bir iptal kararı aldık. Kararın gerekçesi ise, orada seçim güvenliği ile ilgili sorunlar oluşmuş olması.Dolayısıyla bu seçimin tekrarına karar verilmiştir. 1254 mahallemiz var. Delege seçimleri hepsinde gayet sükûnet içinde geçti. Bir mahalledeki sorun da aşılır o da sıkıntı olmaz" dedi. Eğer, İlçe Yönetimi ve mahalledeki CHP'lilerin kararlı direnişi sürerse, bu iptal kararı Aslanoğlu ve İl Yönetimi'nin başını çok ağrıtır.İzmir Büyükşehir Belediyesi, memurlara sosyal denge sözleşmesinden kaynaklanan geçmişe dönük 6 bin 500 liralık alacaklarını bu ay sonunda ödeme sözü vermişti. Ancak, bu sözden caydı. Yetkili Tüm Bel Sen Sendikası'nın memurlara gönderdiği mesaja göre, belediye yönetimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memurlara verdiği 8 bin 77 liralık seyyanen zammı ödemek için bir hazırlık yapmadıklarını ve bu ay ancak o zammı ödeyebileceklerini bildirdi.Yani belediye yönetimi, memurlara 6 bin 500 lirayı bir süre daha unutun dedi. Yahu memurların maaşını devlet yolluyor. Ama belediye yönetimi, kurumun bütçesini o kadar sarstı ki, devletin gönderdiği paradan ilk önce yapması gereken memur ödemelerini bile yapmıyor, paraları başka yerlere harcıyor.Sonra da böyle mazaretlerle memuru mağdur ediyor. Yazıklar olsun.Takip edenler bilir, bu köşede siyasileri, kim olursa olsun, çok çok hak etmedikleri sürece övmeyiz. Ancak, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'ya bugün ayrı bir parantez açmak istiyoruz. TBMM'nin tatile girmesinin ardından İzmir'e geldi ve 40 dereceyi geçen sıcaklarda günlerdir kapı kapı dolaşıyor. İzmirlilerle buluşuyor, sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ediyor, vatandaşları dinliyor. En son da İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret etti ve Eylül'de hükümetin ekonomi kurmaylarının da katılacağı bir esnaf zirvesi düzenleyeceğini açıkladı.Umarız bu zirve, ekonominin direği esnafın sorunlarının aşılmasına 'somut' katkılar sağlar. Bu 'somut' katkı da Çankırı'ya 'İzmir esnafının ablalığı' misyonunu yükler.