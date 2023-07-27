Neptün Hanım’ın kooperatif hırsı İzmir’e kaybettiriyor!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer, İzmir Köy-Koop Birliği Başkanlığını yürütüyor. Şimdiye kadarki Büyükşehir Belediye Başkan eşlerinden çok daha aktif... Bu yönünü takdir ediyoruz...Ancak, şu da bir gerçek, Neptün Hanım, İzmir'deki bu kooperatifçilik konusunu adeta tekeline aldı. Bu alanda bir hegemonya kurdu. Duyduğumuz ve araştırıp teyit ettirdiğimize göre de bu konudaki 'hırsı', İzmir'e zarar veren bir noktaya geldi.Çünkü, Neptün Hanım'ın kendisine bu alanda rakip olabilecek isimleri İzmir'e sokmadığı ortaya çıktı. Bakın, Türkiye'de kooperatifçilik denilince Neptün Hanım'dan daha önce akla gelen birçok isim var.Bunlardan biri de dünyanın en iyi 10 şefi arasına giren, sosyal gastronominin öncülüğünü yapan ve kooperatifçilik alanında ulusal ve uluslararası arenada pek çok projesiyle rol model olan ünlü Şef Ebru Baybara Demir'den başkası değil.Kendisi en son gastronominin Nobel'i olan Basque Culinary World Prize ödülünü 2023 yılında Türkiye'ye getirdi.Ebru Hanım, bu alanda Türkiye'de sosyal içerikli birçok önemli projeye imza atıyor. Örneğin, 15 şehirde içlerinde Adana, Ceyhan, Mersin Mezitli gibi CHP yönetimindekilerin de yer aldığı 54 belediye ile pazar yerlerinde atılan ürünlerin toplanarak işlemden geçirilip doğal gübre haline getirilmesi ve toprakla buluşturulmasına yönelik çok önemli bir proje yürütüyor. Bu gübre o kadar faydalı ki, verimi müthiş artırıyor, bitkinin su ihtiyacını azaltıyor. Proje kapsamında Baybara, başını çektiği Çevre ve İklim Derneği ile atık ürünlerden gübre üretecek makineleri firmalardan bağış yoluyla alıyor ve belediyelere şartlı bağış ile teslim ediyor.Meğer, Neptün Hanım, Ebru Hanım'ı yıllardır İzmir'e sokmuyormuş...Onunla iş yapmak isteyen CHP'li ilçe belediyelerine baskı kuruyormuş.Çeşme, Karşıyaka, Bornova, Foça gibi bir çok ilçede bu projenin uygulanması gündeme gelmiş. Hatta bazı belediyelerde ön eğitim de verilmiş ama sonra birden belediye bu çalışmalardan vazgeçmiş. Bu da Neptün Hanım'ın arka plandaki baskısıyla olmuş.İş o kadar bir rekabete dönmüş ki, Neptün Hanım, iddiaya göre, Ebru Hanım'ın başka şehirlerdeki bazı projelerini bile engellemeye çalışmış.Demir, Neptün Hanım'ı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na bile şikayet etmiş ama düzelen bir şey olmamış...Dediğimiz gibi, Neptün Hanım'ın çabalarını değerli buluyoruz ancak ortada İzmir'e fayda sağlayacak projelere bile engel olma noktasına gelmiş bir hırs olmasını da doğru bulmuyoruz.