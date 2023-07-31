Büyükşehir’deki dönüşümde asıl bomba sözleşmede mi?

İzmir, haftalardır Büyükşehir Belediyesi'nin Örnekköy'de iş insanlarına kurdurduğu kooperatifler aracılığıyla sürdürdüğü kentsel dönüşüm çalışmalarının, eksik demir ve hatalı beton kullanımı nedeniyle mühürlenmesini konuşuyor.CHP'li Milletvekilleri Murat Bakan ve Mahir Polat, "Bunlar ıvır zıvır şeyler" diyerek skandalı küçültmeye çalışsa da ortada İzmir ve İzmirlinin deprem karşısındaki kaderini etkileyecek önemli bir sorun var.Çünkü bu dönüşüm işi, böyle şaibelerle yürümez, yürüyemez...Her şeyden önce tüm eleştirilere ve iddialara rağmen süreç, "şeffaf" yürütülmüyor...Bu da kafalardaki soru işaretlerini daha da büyütüyor.Örneğin, belediye şirketi İZBETON'un bu işi ihalesiz verdiği iş insanları kooperatiflerinin inşaatları hangi müteahhitlere yaptırdığı net olarak açıklanmıyor. En önemlisi de belediyeden ihalesiz iş alan kooperatiflerin bu gizemli müteahhitlerle imzaladığı sözleşmelerde hangi şartlar yer alıyor? Müteahhit bu işe ne koyuyor, ne kadar kazanç elde ediyor?AK Parti'den Meclis Grup Başkanvekili Özgür Hızal ve Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe, meclis kürsüsünden defalarca 'açıklayın' dediği bu sözleşmeler kamuoyundan neden ısrarla kaçırılıyor?Bu yöntemin mucitlerinden biri olan ve Örnekköy'deki dönüşümün etaplarından birini üstlenen İş İnsanları Örnekköy Yapı Kooperatifi'nin de kurucu başkanı olan Şenol Aslanoğlu ile CHP İl Başkanlığı'na atanmadan bir telefon görüşmesi yapmıştık. Bu bizim tanışma görüşmemizdi.Kendisi belediyenin bu tuhaf kentsel dönüşüm modeli için yaptığımız eleştiriler hakkında "Kooperatifler kar amacı gütmeyen kuruluşlardır. Bu insanlar, kent için önemli bir konuda ellerini taşın altına koyuyor. Benim de herkes gibi bir dairem var. Tüm üyelerin tek dairesi var. Buradan nasıl bir vurgun çıkar?" demişti. Madem iş, Aslanoğlu'nun o konuşmamızda söylediği kadar basit, neden kooperatifler ile müteahhitler arasındaki o sözleşmeleri bir türlü kamuoyunun önüne koyamıyorsunuz?Kimden neyi gizliyorsunuz? Yoksa asıl 'bomba' bu sözleşmelerde, bu kazanç paylaşımında mı gizli?Öte yandan aklımıza takılan bir başka nokta daha var. Onu da buradan belirtelim... Büyükşehir ve İZBETON tarafı bu işte yer alan iş insanlarını sanki büyük bir hayır işi işliyorlarmış gibi lanse ediyor. Bu iş insanları madem bu kadar hayırsever bugüne kadar kent için hangi konularda ellerini taşın altına koymuşlar?Hayırsever oldukları bu dönüşüm işi çıkınca mı akıllarına gelmiş? Bunlar da açıklansın da görelim?