Soyer, İzmir’e hiç iyi gelmedi!

İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in göreve geldiği son 4.5 yılda her şeyin yolunda gittiği bir dönem maalesef olmadı. İnanın abartarak söylemiyoruz... Şu yaşadıklarımıza bir bakın... Kentsel hizmetler yerinde sayıyor, trafik baş belası bir hale geldi. Kötü koku sorunuyla yeniden çile çekmeye başladık.

Bunların yanında İzmir tarihinin en büyük orman yangınını yaşadı. 2020'de son yüzyılın kentimizdeki en ağır depreminde yüzlerce bina yıkıldı ve ağır hasar aldı. 117 canımızı gitti. Hatta İzmir gibi bir yerde tsunami, hortum felaketleri bile yaşadık. İzmir tarihinin en büyük sel felaketine maruz kaldı. Bunun yanında Covid-19 pandemisi de bu döneme denk geldi.

GÜNLERDİR KABUS YAŞIYORUZ

Sadece şu son 2-3 günde yaşadıklarımız bile başlı başına kabus. Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanan grev ve iş bırakma eylemleri, toplu ulaşıma yapılan devasa zamlarla kara günler yaşıyoruz. Metro ve tramvay çalışmadığı için bir yere gidebilmek için çile çekiyoruz. Hatta her şey o kadar aksi gidiyor ki, dün belediyenin bir vapuru Karşıyaka'da motor arızası nedeniyle kıyıya çarparak durabildi. "Soyer döneminde görmediğimiz bir tek kentimize uzaydan gelen dev bir meteorun çarpması kaldı" diye espiriler bile yapılır oldu.

Tamam, deprem ve pandemi gibi afetlerle ilgili Soyer'i suçlayamayız, ancak, şunu da rahatlıkla söylememizde bir sakınca yok:

Soyer, bu kente maalesef hiç iyi gelmedi.

Kemeraltı bu defa aday olmalı!

İzmir'de kötü günler yaşanırken nihayet iyi bir haber geldi. Bugün AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, Vali Yavuz Selim Köşger ve Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın ayağa kaldırılması hedefiyle kurulan TARKEM A.Ş'nin yetkilileri, Ankara'da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüşecek. Kemeraltı yıllardır UNESCO Dünya Mirası listesine girmek için uğraşıyor.

Ancak geçtiğimiz yıl Bakanlık, daha hazır olduğu gerekçesi ile İznik'i UNESCO'ya aday olarak önerdi. İşte Saygılı'nın girişimi ile yapılacak bugünkü zirvede umarız Kemeraltı'nın Türkiye'nin bu yılki adayı olması konusunda gelişme sağlanır. Çünkü, İzmir ve Kemeraltı o listeye girmeyi hak ediyor.

Aydın'da büyük bürokrat rezaleti

Aydın'da bir bürokrat var... İsmi İbrahim Gürdal... Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı yapıyor. Aynı zamanda vekaleten Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı da yürütüyor.

Bu zat, bir internet sitesinde yazı kaleme almış. Aydın'daki hoşgörü ortamını övmeye çalışırken Denizli ve Balıkesir'i yerin dibine batırmış. Aydın kadınmış, Denizli ve Balıkesir ise erkekmiş... Oralarda kadınlar özgürce dolaşamıyormuş.

HESABINI SOR ÇERÇİOĞLU!

Bu arada yazısında Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu da bol bol yıkayıp yağlamış. Öte yandan yazının içinde öyle cinsel içerikli ifade ve göndermeler kaleme almış ki, değil burada yazmak okurken bile hicap duyduk. Ünlü Türk şairi İsmet Özel'in bir mısrasında dediği gibi "Mürekkebin utandığını gördük basılı kâğıtlarda." Tabii ki, Aydın güzel bir şehrimiz, kentteki hoşgörü, kadınlar için sağlanan güvenli ortam tabii ki övülmeli ancak bir devlet bürokratı, böyle bir yazı kaleme a-la-maz, bölgenin diğer şehirlerini böyle hoyratça ka-ra-la-ya-maz. Eğer yazıyorsa da hakkında gereği yapılır.

Sayın Çerçioğlu, bu kepazeliğin hesabını sormak en başta sizin göreviniz. Biz de bunun takipçisiyiz, bilesiniz...