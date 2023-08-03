Kemeraltı İzmir’in milli meselesidir

İzmir'de grevler, ulaşım zamları, siyasi tartışmalar derken sıkıntılı günler yaşadık. Ancak dün Ankara'daki bir zirve ve bu zirveden gelen fotoğraf, bir an da olsa bu kara bulutları dağıtmaya yetti.Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın ayağa kaldırılması ve yeniden cazibe merkezi haline getirilmesi İzmir'in önünü açacak en büyük hedeflerden biri. Bu İzmir'in milli meselesi.Bunun için de Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'ne alınması çok önemli bir sıçrama noktası olacak.Geçici listede yer alan Kemeraltı'nın daimi listeye girebilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın her yıl UNESCO'ya bildirdiği aday proje olması ve UNESCO'dan onay alması gerekiyor. Geçtiğimiz yıl Kemeraltı yerine daha hazır olduğu belirtilen Bursa İznik, Bakanlık tarafından UNESCO'ya aday olarak bildirilmişti.Kemeraltı bu yılki aday olabilmek için tüm hazırlıklarını tamamladı.İşte dün içimizi aydınlatan fotoğraf da bunun için Ankara'ya yapılan İzmir çıkarmasından geldi. İzmir, Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı'nın da yer aldığı heyetle Ankara'ya çıkarma yaptı ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret etti. Ziyarete İzmir'in Ankara'daki önemli temsilcilerinden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da katıldı. Heyette ayrıca İzmir Tarihi Liman Kent Alanı BaşkanıAbdülaziz Ediz ile TARKEM Genel Müdürü Sergenç İneler de yer aldı.İzmir heyeti, UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde bulunan İzmir Tarihi Liman Kenti'nin UNESCO'ya Dünya Mirası adaylık statüsü konusunda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a bir sunum gerçekleştirdi. Heyet, 2025 yılında onaylanmak üzere bu sene İzmir dosyasının Bakanlık tarafından UNESCO'ya gönderilmesi konusunda Bakan Ersoy'dan destek istedi.Bakan Ersoy da, "Yapılan çalışmalar çok değerli, değerlendirmemizi yaparak Eylül ayında Türkiye'den hak eden dosyanın gönderimini Türkiye olarak yapacağız" dedi. Görüşme çok olumlu geçti.Dediğimiz gibi bu İzmir'in milli meselesidir. Bu yılki aday olmak için İzmir'deki tüm kesimler üzerine düşeni sonuna kadar yapmalı ve bu defa başarmalıyız.