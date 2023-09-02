Esnaftan MHP’ye anlamlı ziyaret

İzmir iş dünyasında son dönemin en önemli gelişmelerinin başında CHP'nin, yönetimini hegemonya altına aldığı İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ndeki (İESOB) değişim geliyor.

İzmir Ayakkabıcılar Odası Başkanı Yalçın Ata ve ekibi, geldi ve seçimleri kazandı. Birlikte 20 yıla yakın süredir Mehmet Ali Susam ve Zekeriya Mutlu'nun oluşturduğu CHP hegemonyası yerle bir oldu. Bu zaferin arkasında tabii ki, AK Parti ve MHP'nin de büyük etkisi var. İşte bu değişimin ardından yeni İESOB yönetiminin ilk siyasi parti ziyaretini MHP'ye yapması oldukça anlamlı oldu.

İZMİR'DE OYUN KURUCULARDAN

Ata ve ekibi, seçimde verdiği destekle dengelerin değişmesinde önemli rol oynayan MHP'ye giderek İl Başkanı Veysel Şahin ve parti yöneticileriyle görüştü.

Bazıları 14 Mayıs seçimleri öncesi MHP üzerinden algı operasyonları yapmaya çalıştı. MHP'nin oylarının düşük çıkacağı yönünde algı oluşturulmaya çalışıldı. Ancak MHP, yüzde 10'dan fazla oy alarak o anketleri yırtıp attı. İzmir'de de esnaf başta olmak üzere toplum katmanlarında MHP'nin güçlü etkisi göze çarpıyor...

MHP, esnaf seçimlerinde olduğu gibi İzmir siyasetindeki oyun kuruculardan biri olduğunu sık sık gösteriyor.

Aytun Bey, bu iddialar doğru mu?

İzmir eski Milletvekili Aytun Çıray, İyi Parti'den ayrıldıktan sonra açıklamalarıyla sık sık gündeme geldi. İyi Parti'nin 6 Masa'dan kalktığı 2 Mart ve sonrasındaki süreçteki politikalarını sert bir dille eleştiren Çıray'ın eski partisi CHP'nin lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na övgü ve desteği ise dikkat çekiyor. Önceki günkü yazımızda da belirttik, Çıray, bariz bir şekilde CHP'ye göz kırpıyor. Adeta bir davet beklediğini belli ediyor.

"KEMAL BEY'E DERS VERELİM"

Ancak İyi Parti İzmir Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özlale, Çıray'ın bu açıklamalarıyla ilgili "2 Mart gecesi 6'lı Masa toplantısından sonra milletvekili ve divan üyeleri toplandı. Toplantıda birçok şey konuşuldu. O masada konuşulanları anlatsam ve Aytun Bey'in oradaki tekliflerini söylesem bir daha programlara çıkamaz" açıklaması da gündem oldu. İşte biz de merak ettik, Özlale'nin sözünü ettiği Çıray'ın sözlerinin ne olduğunu araştırdık. Kulislerde Çıray'ın o toplantıda "Kemal Bey'e iyi bir ders vermemiz lazım, masadan muhakkak kalkmamız lazım" dediği ve ertesi akşamki toplantıda da bunu yinelediği iddiaları konuşuluyor. Biz de buradan Çıray'a soralım... Bu iddialar doğru mudur Sayın Çıray? Gerçekten böyle mi söylediniz? Eğer öyle söylemişseniz, bu durum, şu anki söylem ve pozisyonunuzla çelişmiyor mu?