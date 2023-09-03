CHP’de Genel Başkan dedikodu mu yapıyor?

CHP İzmir Örgütü, 16 Eylül'de yapılacak il kongresi öncesi karıştı. Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik, İzmir Milletvekilleri Deniz Yücel ve Ednan Arslan'ın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'yla önceki gün makamında yaptığı görüşme tansiyonu yükseltti. 3 isim Genel Başkan'a açık açık İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in isteğiyle İl Başkanlığı'na atanan Şenol Aslanolu ile yola devam edilmemesi gerektiği yönündeki düşüncelerini iletti. Aslanoğlu ise, dün il binası önünde yaptığı adaylık açıklamasında 3 isme "Genel merkez koridorunda dedikodu yaparak il başkanı belirlemeye çalışanlar sizin adınıza karar veremez" diyerek tepki gösterdi.

KILIÇDAROĞLU TAVIR BELİRTMEDİ

Bu söz karşısında şu tespiti yapmamız kaçınılmaz oldu: Tamam, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat ve İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ile Aslanoğlu, İzmir'de örgüte adeta çöktü. 16 Eylül'deki il kongresinde de Aslanoğlu'nun seçilmesi, büyük bir sürpriz olmazsa, kuvvetle muhtemel gözüküyor. Genel Merkez'de Yücel, Arslan ve Çelik'in görüşmesinde de Kılıçdaroğlu, olumlu veya olumsuz hiçbir tavır belirtmemiş. Yani CHP lideri de Aslanoğlu'na karşı değil, zaten istemese bunu şimdiye kadar belli ederdi.

Ancak, Aslanoğlu'nun yeniden il başkanı seçilecek olması, siyaseti bildiği veya öğrendiği anlamına gelmiyor.

Görüldüğü gibi, Şenol Bey, söylediği sözlerin nereye gideceğini bile hesaplayamıyor.

Bunu dün 3 isme gösterdiği tepkiden gayet rahatlıkla anlayabiliriz.

Yani partinin iki milletvekili ve bir genel başkan yardımcısı, partinin genel başkanıyla dedikodu mu yaptı? Kılıçdaroğlu, böyle partinin il başkanlarıyla ilgili kendisine gelenlerle dedikodu mu çeviriyor?

KARİYERİ İÇİN ÖĞRENMELİ

Hem bu arada Aslanoğlu'nun kendisi nasıl il başkanı oldu? Genel Merkez'deki görüşmelerin ardından il başkanı olarak atanmadı mı? Bunu unutmuş gibi niye şimdi genel merkezde dedikodu yapıldığı gibi ucu Kılıçdaroğlu'na da dokunacak laflar ediyor?

Yani anlayacağınız Aslanoğlu büyük ihtamelle seçilecek ama söylediği sözlerin nerelere gideceğini hesaplamayı öğrense kendi siyasi kariyeri açısından iyi olur.

Çıray: Öyle bir söz söylemedim

Sizlere dün bu köşede İyi Parti'den ayrılan İzmir eski Milletvekili Aytun Çıray'ın, Meral Akşener'in 6'lı Masa'dan kalktığı günün akşamında parti içinde yapılan üst düzey toplantıda "Kemal Bey'e iyi bir ders vermemiz lazım. Masadan mutlaka kalkmamız lazım" dediği yönündeki iddiaları aktardık. Bu yönde çok güçlü bir kaynaktan bilgi edinmiştik. Yazımızda da şu an açıklamalarıyla CHP'ye göz kırpan Çıray'a, "Bu sözü söylediniz mi, söylemediniz mi?

Söylediyseniz bu sizin şu anki pozisyonunuz ve söyleminizle çelişmiyor mu?" diye sorduk.

"TEK MUHATABIM AKŞENER'DİR"

Çıray, dün aradı ve bu sözleri söylemediği savunmasında bulundu. Bu konuyla ilgili daha önce sosyal medyada açıklama yaptığını kaydeden Çıray, kendisiyle ilgili "O masada konuşulanları anlatsam ve Aytun Bey'in oradaki tekliflerini söylesem bir daha programlara çıkamaz" diyen İyi Parti İzmir Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özlale'yi işaret ederek, "Benim bu konuda tek muhatabım vardır o da Genel Başkan Meral Akşener'dir. Ben böyle bir şey söylemedim.

Biz Meral Hanım'la da çok sayıda gerek ikili gerekse de kalabalık toplantılar yaptık. Şimdi oralarda konuşulanları açıklamamız yakışık alır mı?" diye konuştu.