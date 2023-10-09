Foto ve yazılar ortada! Bu neyin hiddeti AOSB?

Çiğli'deki İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nin (AOSB) hemen yanında yer alan ve denizle fabrikalar arasında kalan sulak alanda bir çevre rezaleti yaşanıyor. Bunu tespit eden de biz değil Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan ve aynı zamanda bir devlet kurumu olan İZSU...İZSU, bu bölgede küçük ve büyükbaş olmak üzere birçok hayvan damının bulunduğu, gübrelerin açıkta depolandığı, ayrıca hurdacı, tüp depolama alanı ve büfe gibi işletmelerin yer aldığı molozların döküldüğünü ve bahsi geçen işletmelerin çevre kirliliği yarattığı, kokuya neden olduklarını tespit edip geçtiğimiz 16 Ağustos'ta Çiğli Belediyesi ve Milli Emlak Dairesi Başkanlığı'na bildirdi.Bu arada biz de bu bölgede geçtiğimiz haftalarda çekilen ve sulak alanın fabrikaların hemen bitişiğinde yer alan bölümünde oluşan beyaz tabaka ve kirliliğin fotoğraflarına ulaştık ve bu fotoğrafı geçtiğimiz günlerde yayınladık. Bu fotoğraflarla birlikte İZSU'nun söz konusu kurumlara gönderdiği uyarı yazısını da aktardık.İZSU, sulak alanda işletmelerin atık su kirliliği yarattığı ve kokuya sebebiyet verdikleri yönünde şikayetler aldığını belirterek ilgili kurumlardan önlem alınmasını istiyordu. Ayrıca gazetecilik görevimizi yapıp "bu fotoğrafların, AOSB içindeki tesislerin bu bölgeye atık su boşaltıp boşaltmadığı sorusunu gündeme getirdiğini" de aktardık. Bu arada İZSU'nun AOSB'yi sanayi kaynaklı koku konusunda da ayri bir yazıyla uyardığını da vurguladık.Vay sen misin bunu yazan?Ne sahteciliğimiz kaldı, ne de yalancılığımız!AOSB yetkilileri içerisinde dava açma tehditlerinin de bulunduğu bir tekzip metniyle bizi yalanlamaya kalktı.AOSB'nin açıklamasındada haberimizle ilgili kullanılan "Sahte fotoğraflar kullanarak saha alanı içerisinde yer alan sulak alana ilişkin çevre fabrikalardan şikayetler iletildiği, sulak alan içerisine atık su boşaltıldığı, moloz döküldüğü, hayvan damının bulunduğu, kötü kokuların ve su kirliliğinin mevcut olduğu yönünde tamamen gerçeklikten uzak iddialara yer verilmiştir" ifadesini şaşkınlıkla okuduk.Bakın Sayın AOSB Başkanı Cenk Karece ve diğer yetkililer!Bu fotoğraflar sahte değil gerçektir, kısa bir süre önce çekilmiştir. Biz zaten haberde buraya İZSU tarafından deniz suyu verildiğini belirtiyoruz. Şu an bu beyaz tabakanın olmadığı bir görüntü mevcutsa bu, fotoğrafların sahte olduğu anlamına gelmiyor. "Buraya fabrikalar atık su boşaltıyor" da demedik sadece fotoğrafların bu yönde soru işaretlerini de gündeme getirdiğini vurguladık. Ayrıca, bu bölgede hayvan damı gibi çevre kirliliği yarattığı değerlendirilen işletmelerin varlığını tespit eden de biz değil İZSU'dur. Ancak siz kolayını bulup akıl almaz bir hiddetle adeta bize saldırıyorsunuz. Fotoğraflar ve İZSU'nun yazıları ortada, bunlara rağmen bize dava açacaksanız da siz bilirsiniz. Biz gerçekleri söylemekten ne olursa olsun yılmadık, yılmayız da...