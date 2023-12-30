Çerçioğlu Aydın’ı bıraktı İzmir için atağa kalktı

CHP'nin İzmir'deki Büyükşehir Belediye Başkan aday adayları saha çalışması yapıyor. Art arda demeçler patlatıyor, canlı yayınlara çıkarak projelerini anlatıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de yeniden adaylığı çıkmaza girse de "Yeni dönemde mutfaktan çıkıp salonda ziyafet vereceğim" gibi söylemlerle oyunda kalmaya çalışıyor. Ancak, diğer yandan sessiz ve derinden çalışan bir isim daha var. O da Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'ndan başkası değil.

İzmir'de kimle görüşsek, "Böyle bir şey milyarda bir olasılık bile olamaz. Deli saçması. Böyle bir konuyu köşenizde yazmayın bile" dese de bu maalesef gerçek. Çerçioğlu'nun İzmir adaylığı Genel Başkan Özgür Özel tarafından hala ciddi ciddi düşünülüyor. Çerçioğlu da İzmir'e gelmeyi çok istiyor.

EKİBİ GÖRÜŞMELERDE

Çerçioğlu'nun ekibinden birçok ismi her gün İzmir'e gönderdiği ve kentte iş dünyası ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüştürdüğü bilgisi bizlere emin kaynaklardan ulaştı.

Çerçioğlu'nun İzmir'e gelmesine iş dünyası ve STK temsilcilerinin nasıl baktıkları konusunda nabız yoklanıyor. Genel Başkan Özgür Özel'e kalsa Çerçioğlu, İzmir'den aday yapılacak da daha önce de yazdığımız gibi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir türlü ikna edilemiyor.

ANKET ÇALIŞMASI

İşte bu nedenle İzmir'de CHP Genel Merkezi tarafından Çerçioğlu'nun adaylığıyla ilgili bir anket yaptırıldığı belirtiliyor. Buna göre anketin sonuçları İmamoğlu'na sunulacak ve kendisi ikna edilmeye çalışılacak. Ancak gelen bilgiler, İmamoğlu'nun kesin kararlı olduğu ve ikna edilmesinin artık çok zor olduğu yönünde.

Özel ve Çerçioğlu kanadı ise, ankette çarpıcı bir sonuç almaları halinde İmamoğlu'nun ikna edilebileceğini düşünüyor. Bu arada Çerçioğlu'nun İzmir adaylığına DEM Parti'nin de karşı çıktığını geçtiğimiz günlerde yazmıştık. O da büyük bir handikap. İş nasıl bu noktaya geldi, 4.5 milyonluk İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkan adayı yapılacak kişi mi kalmadı da ta Aydın'dan buraya aday gönderilmeye çalışılıyor? Buraya yazıyoruz: Eğer, böyle bir adaylık tüm tepkilere rağmen gerçekleşirse İzmir top yekün ayağa kalkar. İzmir böyle bir "oldu bitti" girişimini Özel ve arkadaşlarının başına yıkar. Burası, CHP'de birilerinin güç savaşlarının arenası ve kuklası yapılamaz.