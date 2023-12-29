İmamoğlu, Yarımada’nın rantına mı göz dikti?

CHP Genel Merkezi, İzmir'de 11 ayrı bölgeye ayrılan ilçeler için 4'er kişilik çalışma heyetleri oluşturdu. Kente gelip çalışmalara başlayan heyetler, ilçelerin nabzını tutacak, aday adayları ile yüz yüze görüşecek ve hazırladıkları raporu genel merkeze sunacak. Bu raporla birçok aday adayı çizik yiyecek, bazıları da öne çıkacak. İşte İzmir'de görevlendirilen bu heyetlerle ilgili çok konuşulacak bazı ayrıntılar gözümüze çarptı.Biliyorsunuz, CHP İzmir'de en fazla aday adayının başvurduğu ilçe Urla... Son yılların gözdesi olan bu ilçede 47 aday adayı var. Çok belli ki, Urla'da giderek artan rant, emlak fiyatlarındaki artış ve ilçede daha imara açılacak büyük alanların olması bu sayıyı yükseltiyor. Hatta CHP'den bazı milletvekillerinin de Kekliktepe başta olmak üzere Urla'da başkaları adına arsa kapattıkları yönünde söylentiler bulunuyor. Yarımada'da Urla'nın yanı sıra Çeşme ve Karaburun da rantı yüksek ilçeler.CHP Genel Merkezi, İzmir'e 11 heyet gönderirken Urla, Çeşme ve Karaburun bölgesi için yaptığı görevlendirme çok dikkat çekici. Bu 3 ilçede aday adaylarıyla görüşecek ve başkan adayının kim olacağı konusunda vereceği raporla etkili olacak 4 kişilik heyetin başkanlığına Parti Meclisi Üyesi de olan Baki Aydöner getirildi.Aydöner, şu an CHP'nin eş Genel Başkanı olarak nitelendirilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na en yakın isimlerin başında geliyor.İmamoğlu'nun adeta sağ kolu. Aydöner'in Urla ve rantın yüksek olduğu bölgede görevlendirilen heyetin başkanlığına getirilmesi tesadüf olabilir mi?İşte bu noktada ABD eski Başkanlarından Franklin Roosevelt'in sözünü hatırlamak gerekiyor:"Siyasette hiçbir şey tesadüf değildir. Bir şey vuku buluyorsa mutlaka önceden planlanmıştır." Urla ve çevresinde böyle bir görevlendirme yapılmasının ardında İmamoğlu'nun bu bölgedeki rant üzerinde söz sahibi olma isteğinin yer aldığı kulislerde konuşulan konular arasında yer alıyor.CHP'nin Bornova ve Bayraklı için görevlendirdiği heyetin başkanlığına ise, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığını da yürüten İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer seçildi. Özer'in geçmişte bir whatsapp grubunda dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na küfrettiği iddiaları ortaya atılmıştı.Ancak Kılıçdaroğlu gidince Özer, birlikte siyaset yaptığı Ekrem İmamoğlu'nun desteğiyle YDK Başkanı seçildi. İşte Yarımada gibi Bornova ve Bayraklı'ya gönderilen heyetin başkanlığına yine İmamoğlu'na yakın bir ismin getirilmesi dikkat çekti.Öte yandan Karabağlar- Konak'ta da heyet başkanlığına da İmamoğlu ile hareket ettiği belirtilen Ankara Milletvekili Tekin Bingöl atandı.Yani İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayını belirleme konusunda İmamoğlu ile Genel Başkan Özgür Özel arasında bir çekişme olduğu kulislerde konuşulurken İzmir'in en gözde yerlerine İmamoğlu ekibine yakın isimlerin heyet başkanı yapılması çok manidar.Binlerce iş insanının üye olduğu derneklerin yer aldığı Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu'nun (BASİFED) önümüzdeki haftalarda yapılacak genel kuruluyla ilgili başkanlık tartışması yaşandığını önceki günkü yazımızda belirttik. İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) ve Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV) Başkanı Hasan Küçükkurt, BASİFED'de yer alan derneklerin arasındaki mutabakata göre, bu defa başkanlığa kendisinin gelmesi gerektiğini söylediğini de sizlere aktardık. "Temayül bozulmadan işleyecektir" diyen Küçükkurt, bu durumda hem EGEV hem de BASİFED'in başkanlığını aynı anda yürütecek olmasına yapılan itirazlarla ilgili ise, "EGEV ve BASİFED çok farklı kulvarlardaki kuruluşlar.Biri vakıf... İçinde valiliklerden odalara, sivil toplum kuruluşlarından odalara kadar değişik kesimlerden temsilciler var. BASİFED ise, TÜRKONFED'e bağlı bir STK. Birinin başkanlığını yapan diğerini yapamaz diye bir şey söylenemez" ifadelerini kullanmıştı.Ancak, Küçükkurt'un bu açıklamalarına rağmen BASİFED camiasında kendisine yönelik İZSİAD Başkanlığı'nı bırakacak olsa da iki büyük kuruluşun başkanlığını aynı anda yapacak olmasına itirazların sürdüğünü öğrendik. Bu arada BASİFED Başkanı Mehmet Ali Kasalı ile de konuştuk ve kendisine göreve devam edip etmek istemediğini sorduk. "Biz bu tür meseleleri basın üzerinden değil kendi aramızda konuşuruz.Açıklama yapmayacağım" dedi. Ancak kulislerde konuşulanlar, Kasalı'nın bu görevi bir dönem daha yapmak istediği yönünde. Küçükkurt ismine itiraz edenler, zaten daha önce de BASİFED'de söz konusu temayül dışında Hüseyin Porsuk ve Levent Akgerman gibi isimlerin iki dönem başkanlık yaptığını belirtiyor. Ayrıca, Küçükkurt'un da bu genel kurulda bırakacağını açıkladığı İZSİAD'ta 4 dönemdir başkanlık yaptığına dikkat çekiyorlar.Son olarak Küçükkurt'u da aradık, yurtdışındaydı."Biz bu konuyu kendi içimizde çözeriz, sorun olmaz" dedi. Umarız, bu çatlak, iki ismin de belirttiği gibi sorun çıkmadan çözülür. Yoksa, bize pek öyle olacak gibi gelmiyor.İyi Parti'de İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı uzun süre önce açıklanan Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özlale ile İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu arasında haftalardır süren krizin derinleştiği sinyalleri geliyor. Edindiğimiz bilgilere göre, çalışmalarını sahada adeta tek başına sürdüren Özlale, İl Başkanı ve yönetiminin kendisine yeterince destek vermemesinden rahatsız. Gençlik ve Kadın Kolları'ndan destek gelse de Özlale'nin İl Başkanı ve yönetimi tarafından parti teşkilatının toparlanıp kendisine tam olarak destek veremediğini düşündüğü belirtiliyor. Hatta Özlale'nin bu durumu artık Genel Başkan Meral Akşener'e de aktarmayı düşündüğü iddia ediliyor.