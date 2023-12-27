Çerçioğlu’nun İzmir adaylığına ‘bomba’

Sizlere CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İzmir'de Büyükşehir Belediyesi için kadın aday aradığını ancak bulamadığını dün aktarmıştık.Şimdi gelen son dakika bilgilerine göre, İzmir adaylığı için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu isminin yeniden ağırlık kazanmaya başladığı belirtiliyor.İzmirliler dışarıdan "Çerçioğlu ne alaka? Böyle saçma şey mi olur" dese de Özel'in İzmir'de istediği kriterlere uygun kadın aday bulamayınca tekrar Çerçioğlu ismi üzerinde yoğunlaştığı belirtiliyor. Edindiğimiz bilgilere göre Çerçioğlu da İzmir önerisine sıcak bakmış ve 'tamam' demiş. Ancak buna İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun karşı çıktığı kaydediliyor.İmamoğlu'nun İstanbul'daki seçimleri de düşünerek HDPDEM Parti'yi incitmemek için Çerçioğlu'nu istemediği kaydediliyor.Çünkü, PKK'nın siyasi kanadı olarak nitelendirilen DEM Parti Çerçioğlu'nun İzmir'den aday gösterilmesini istemiyor. Özlem Hanım'ı fazla milliyetçi buluyorlar. O yüzden kendilerine yakın gördükleri ve kadrolaşmalarına izin veren mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in devam etmesini istiyorlar. Çerçioğlu'nun istememelerinin sebebi ise, 2018'de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de Afrin bölgesine yapılan Zeytindalı Harekatı'na dayanıyor. O dönem uçaklardan teröristlere atılan bombaların üzerine Aydınlı bir Mehmetçik tarafından Çerçioğlu ismi yazılmıştı.Açıklama yapan Çerçioğlu da, sınır ötesinde savaşan TSK'nın yanında olduğunu belirterek, "Sınırlarımız dışında topraklarımızın bütünlüğü için savaşan Mehmetçiğimizin muvaffak olacağından hiç kuşkum yok.Şanlı ordumuz tarih boyunca topraklarımıza kastetmeye çalışanlara gerekli dersi her zaman vermiştir. Yine verecektir. Dualarımız kahraman Mehmetçiğimizle" diye konuşmuştu.İşte bu nedenle DEM Parti, Çerçioğlu'nun aday yapılması halinde İzmir'de tanınmış güçlü bir ismi aday yapacaklarını CHP kanadına aktardığı belirtiliyor. İşte İmamoğlu'nun da İstanbul'da seçimi kazanabilmek için tek şansının DEM Parti desteği olduğunu düşünerek Çerçioğlu'nun İzmir'e kaydırılmasına sıcak bakmadığı belirtiliyor. Eğer İmamoğlu ikna edilirse Çerçioğlu'nun İzmir adayı olarak 15 Ocak civarında açıklanacağı ifade ediliyor. Ancak, İmamoğlu'nun ikna edilmesinin zor olduğu kaydediliyor. Bakalım, son gülen kim olacak?İzmir siyasetinde belediye başkan adaylarının kim olacağı tartışılırken iş dünyasında da başka bir seçim heyecanı var. Binlerce iş insanının üye olduğu Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu'nun (BASİFED) önümüzdeki haftalarda genel kurulu yapılacak. Bu genel kurulda, federasyon eski başkanlarından Sıtkı Şükürer zamanındakonulan ve başkanlığın Ege Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ESİAD), İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİ- AD) ve Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) ardasında birer dönem olmak üzere dönüşümlü şekilde yapılması temayülü var.Bu temayül gereği bu genel kurulda da başkanlığa, İZSİAD Başkanlığını da önümüzdeki aylarda bırakacak Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV) Başkanı Hasan Küçükkurt'un gelmesi bekleniyor. Ancak, Küçükkurt'un İZSİAD'ı bıraksa da kamu kurum ve kuruluşlarının da üyesi olduğu EGEV ve BASİFED'in başkanlığını aynı anda yürütecek olmasına itirazlar var. İş dünyasından bazı isimler, bunun doğru olmayacağını savunuyor. Hatta bu dönem başarılı çalışmalara imza atan BASİFED Başkanı Mehmet Ali Kasalı'nın istemesi halinde görev süresinin uzatılmasının bile değerlendirilebileceğinikaydediyorlar.Biz de Küçükkurt'u aradık ve görüştüğümüz bazı isimlerden bu yönde gelen itirazları sorduk. Küçükkurt, "BASİFED'te kuruluştan bu yana gelen bir temayül şimdi de uygulanacaktır.Bununla ilgili bir problem çıkmaz. Benim geçtiğimiz genel kurulda başkan olmam gerekiyordu ancak ben sıramı ESİAD'tan gelen şu anki Başkan Kasalı'ya verdim. Bu dönem sıra İZSİAD'ta. Zaten Sayın Kasalı ile de görüştüm, kendisinin de görev süresinin uzaması konusunda bir talebi yok. Hem EGEV ve BASİ- FED çok farklı kulvarlardaki kuruluşlar. Biri vakıf... İçinde valiliklerden odalara, sivil toplum kuruluşlarından odalara kadar değişik kesimlerden temsilciler var. BASİFED ise, TÜRKONFED'e bağlı bir STK. Birinin başkanlığını yapan diğerini yapamaz diye bir şey söylenemez" diye konuştu. İş dünyası içinde alttan alta başlayan bu tartışma genel kurula doğru şiddetlenir mi göreceğiz...