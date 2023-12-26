Özgür Özel, İzmir için ‘kadın aday’ bulamıyor

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığının Genel Başkan Özgür Özel tarafından değerlendirildiği ve masada olduğu yönündeki yazılarımız yankı uyandırdı. Bu bilgiyi destekleyen yeni bilgiler geldi. Ancak, CHP Genel Merkezi'ne yakın olan ve verdiği bilgilere güvendiğimiz bir kaynağımızın söylediği şu önemli noktayı da burada aktarmak istiyoruz:

KRİTERE UYGUN İSİM YOK

"Sengel, çok başarılı bir başkanlık yaptığı için değil kadın olduğu için aday gösterilmesi gündemde.

Çünkü, Özgür Özel'in kafasında İstanbul ve Ankara'da erkek adayların çıkmasının ardından İzmir'de bir kadın belediye başkan adayı göstermek var. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu da bu açıdan İzmir'den aday göstermeyi düşündü ancak bu şimdilik beklemeye alındı. Sengel'in ismi de bu açıdan değerlendiriliyor.

Dezavantajı ise, Selçuk'ta bir başarı hikayesi oluşturamaması. O yüzden Sengel'i aday yapmada tereddüt yaşıyorlar. Zaten hem başarılı hem yerel siyaseti iyi bilen ve siyasi ağırlığı olan bir kadın aday bulsalar, İzmir'de hiç düşünmeden aday yapacaklar. Ancak böyle bir isim bulamıyorlar."

Çerçioğlu'na 16 Ocak'ta hapis kararı çıkar mı?

CHP lideri Özgür Özel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun bu kentte kesin adayları olacağını açıklamasının üzerinden haftalar geçti ancak birçok kentin adayı Parti Meclisi'nde resmileştirilmesine rağmen 'Topuklu Efe' için karar alınmadı. Bu kararın, Çerçioğlu'nun İzmir adaylığına kaydırılması düşünüldüğü için ertelendiğini söyleyenler var ancak bir başka önemli iddia daha var. O da Çerçioğlu hakkında görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma gibi suçlamalarla görülen ve neredeyse karar aşamasına gelen iki büyük davanın olması...

YA CEZA ALIRSA!

Bunlardan 4 ayrı dosyanın birleştirildiği 4. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davada 16 Ocak 2024'te yapılacak duruşmada karar çıkması bekleniyor. 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 ayrı dosyanın birleştirildiği davada da kararın çok geçe kalmayacağı belirtiliyor. İşte bu nedenle Özel ve diğer parti yöneticilerinin kafasında "Çerçioğlu seçilmesinin ardından bu iki kritik davada başkanlığını düşürecek herhangi bir mahkumiyet alırsa ne yaparız?" sorusu olduğu öne sürülüyor.

Aydın satmadı Başkanvekili oldu

İzmir Büyküşehir Belediyesi'nde Başkanvekilliği görevini yürüten Mustafa Özuslu, geçtiğimiz günlerde bu görevinden istifa etti. Şimdi bu göreve Meclis'te CHP Grup Başkanvekilliği görevini de yürüten Murat Aydın getirildi. Soyer, Aydın'ı daha önce İl Başkanı da yaptırmak istemişti ancak bu göreve yine kendisinin önerdiği isimlerden mevcut İl Başkanı Şenol Aslaoğlu atanmıştı. Soyer'in ilk göreve geldiğindeki dar ekibi içinde yer almayan Aydın, daha sonra Soyer ile bu kadar yakınlaştı.

Aydın, Soyer'in isminin tartışıldığı bu süreçte Soyer'e sırt çevirmeyen ender isimlerden biri oldu. Aydın'ın kısa süre için bile olsa getirildiği Başkanvekilliğinde bir kasaba politikacısı olan Özuslu'dan çok daha başarılı olacağı da muhakkak.

Bir zamanlar Bakan adayıydı!

Bedri Serter, CHP İzmir milletvekiliyken bakan olma hayalleri kuruyordu. Esnaf bakanı olacaktı. Gerçi onun gibi birçok CHP milletvekili aynı rüyayı gördü ama hüsrana uğradılar.

Bedri Serter ise, bırakın bakan olmayı milletvekili bile yapılmadı.

O da illa ki bir koltuk olsun diye Karabağlar Belediye Başkan aday adayı oldu. Dün bir basın toplantısı düzenleyen Serter, Karabağlar'ı dünya markası bir yer haline getireceklerini söylemiş. Ancak, bu kurtlar sofrasında adaylığı zayıf bir ihtimal olarak görülüyor. Ne yalan söyleyeyim Bedri Serter'in bu haline üzülmedik desek yalan olur.

Nereden nereye?

Tunç Soyercilerin sarıldığı senaryo!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yeniden adaylığıyla ilgili çevresinde çok umutlu olan yok. Tabii, henüz bir aday açıklanmadığı için iş tamamen bitmiş de değil. Bugünlerde Soyer taraftarlarının sarıldığı bir senaryo var. O da şu: CHP'de Genel Başkan Özgür Özel ile adeta eş Genel Başkan olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında yavaş yavaş çatışma başladı.

CHP'nin yerel seçimlerde İstanbul'da alacağı sonuca göre partide her şey olabilir.

İMAMOĞLU'NA KARŞI!

İşte Özel de Ekrem Bey ile çatışmanın daha da şiddetlenmesi halinde kendisini parti içinde destekleyecek kitleyi genişletmek zorunda.

Bu yüzden kendi safına İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin gücünü almak ve Soyer ile ekibini kendisine çekmek için yeniden adaylığa vize verebilir. Biraz zorlama bir senaryo... Çünkü, böyle bir durumda kurultayda eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu için gövdesini ortaya koyan Soyer'in yarın öbür gün CHP'de yeni bir kurultayda Özel dışında bir başka isme destek vermeyeceğini kimse garanti edemez.

Ne yaptın Neptün Hanım!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Hanım, yine gündemde. Bu defa da kendisinin çektiği ve "Her zaman çiftçinin yanında olduğu için Tunç Soyer'e teşekkürler.

Tunç Soyer'le yola devam" dediği video ile sosyal medyada konuşuluyor. Neptün Hanım'ın bu videoyu çekip başkanı olduğu İzmir Köy-Koop Birliği'ne bağlı kooperatiflerin yöneticilerine gönderip bu şekilde açıklama yaptıkları videolar çekerek paylaşmalarını istediği belirtiliyor. Soyer'e başkanlığı sürecinde en büyük zararlardan birini Neptün Hanım'ın bu kadar işin içinde olması verdi desek yanılmış olmayız.