İzmir siyasetinde ‘Serter Ailesi’ vakası

Bazen siyaset hırsına kapılıp öyle şeyler yapılıyor ki, şaşırıyoruz.

Son olarak, CHP İzmir eski Milletvekili olan ve Karabağlar Belediye Başkan aday adayı Bedri Serter'in eşi Huriye Serter'in İyi Parti'den Konak Belediye Başkan adayı olması da bizi şaşırttı. Tabii ki eşler, ayrı bireylerdir aynı siyasi çizgide olacaklar diye bir kural yoktur.

Ancak, eşlerden biri CHP'de İl Başkanlığı ve milletvekilliği dahil önemli görevler üstlenmiş, hatta bakanlık hayali kurduğunu beyan etmiş biri ise, diğer eşin hiçbir şey yokmuş gibi başka partiye gidip aday olması tuhaf kaçar.

BU NE HIRS BÖYLE!

İl Başkanı olmuşsun, milletvekili olmuşsun, sonra Karabağlar'dan aday adayı olmuşsun... Ancak aday gösterilmeyince eşiniz başka bir partiden başkan adayı oluvermiş! Neresinden baksan garip... Bedri Serter bir de çıkıp, demeç vermiş, "Eşim İyi Parti'den aday olabilir ama ben CHP'liyim.

Kazanmasını isterim. İkametgahım Güzelbahçe'de istesem de eşime oy veremem" diye... Yahu ikametgahınız Güzelbahçe'de ise, Karabağlar'dan niye başkan adayı olmaya çalıştınız o zaman? Eşinizle ikametgahınız aynı değil mi? O da Güzelbahçe'de oturuyorsa nasıl Konak'tan aday oluyor? Bu arada Huriye Hanım da yıllarca İzmir'deki iş kadınları derneklerinde başkanlık yapmış biri. Şirketleriniz var, haliniz vaktiniz yerinde. İlla ki biriniz bir yerlere başkan olmak zorunda mısınız? Bu ne hırstır böyle?

Şenol Bey'in yaptığını bir AK Partili yapsaydı?

İzmir siyasetinde bizce son günlerin en bomba haberi, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun hamile olan eşini doğum yapması için ABD'ye götürmesi... Çocuk orada doğacak ki, hem Türk hem de Amerikan vatandaşı olsun... Şimdi bazıları diyecektir ki, "Bunun neresi garip? Bu Türkiye'de yıllardır özellikle varlıklı ailelerin yaptığı bir uygulama. Yasal açıdan bir sakıncası yok ki, bunu yapabiliyorlar." Evet doğrudur, bunun yasal açıdan bir sakıncası yoktur.

ÖZEL NE DİYECEK?

Ancak siz, "Kuvay-i Milliye'nin devamı olan bir partiyiz... Atatürk'ün izindeyiiz. 6 okumuz içinde milliyetçilik de var" diyorsanız ve İzmir gibi kurtuluşun sembolü bir şehre il başkanı yaptığınız biri, gidip çocuğunu ABD vatandaşı yapmaya çalışıyorsa bu büyük bir skandal olur. Bunun bir izahı olamaz. Düşünün... Bunu AK Parti'den böylesine etkili konumda olan biri yapsaydı, CHP'liler ne tepki verirdi? Topa koyarlardı. CHP yandaşı medya manşetlerden indirmezdi... Bakalım, bugün İzmir'de partisinin adaylarını tanıtacak olan CHP lideri Özgür Özel, bu duruma bir şey diyebilecek mi?

Kocaoğlu'nun Soyer hıncı bitmiyor!

İzmir Büyükşehir Belediye eski Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP'de İzmir adaylarının açıklanmasına bir gün kala Ankara'ya gitmişti. Kocaoğlu, Genel Başkan Özgür Özel ile de görüşmüştü. Kocaoğlu'nun, kadim dostu Alaattin Yüksel'in adaylığına destek için gittiği belirtiliyordu. Ancak bize gelen son bilgilere göre durum çok farklı... Özel ile görüşmede Kocaoğlu'nun "Tunç Soyer'i yeniden aday göstermeyin de ne yaparsanız yapın? Cemil Tugay'ı da tabii ki aday yapabilirsiniz" dediği ifade ediliyor. Hatta Kocaoğlu'nun, Ankara'dayken kendisini İzmir'den arayan ekip arkadaşlarına Alaattin Yüksel'in adaylığıyla ilgili bir sıkıntı olmadığı yönünde bilgiler verdiği de iddialar arasında yer aldı.

2019'DA DA YAPMIŞTI

Bu durum akıllara 2019 seçimleri öncesini getirdi. 2019'daki yerel seçimde aday olmayacağını aylar önce ilan eden Kocaoğlu, CHP'nin o dönemki lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Soyer'de karar kılması üzerine son dakika Ankara'ya gitmiş ve yıldızının hiç barışmadığı Soyer'in adaylığına karşı çıkmıştı. Hatta, "O zaman ben de adayım, beni yapın" demişti. Kılıçdaroğlu ise, "Adaylık başvurunuzu yaparsanız değerlendiririz" cevabı vermişti. Sonunda aday Soyer olmuştu. O dönem Soyer'in adaylığının önüne geçemeyen Kocaoğlu, bu kez de son dakikada yine Soyer'in aleyhine devreye girmesi dikkat çekti.

Dağ ve Tugay 28 Şubat'ta iş dünyası ile buluşacak

AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ ile CHP'nin adayı Cemil Tugay, 28 Şubat'ta İzmir iş dünyasıyla buluşacak. İki aday, Ege Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin düzenleyeceği toplantıda projelerini anlatacak. ESİAD Başkanı Sibel Zorlu ve Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Sıtkı Şükürer, iki adayı aynı toplantıda buluşturmak istiyordu.

Ancak yapılan görüşmeler sonucunda iki adayın ayrı ayrı konuşma yapması kararlaştırıldı. Buna göre sabahtan Dağ, öğleden sonra ise, Tugay konuşacak. Bu arada ESİAD'ın daha ileri bir tarihte ise, İyi Parti'nin adayı Prof. Dr. Ümit Özlale'yi de ağırlayacağı kaydedildi.