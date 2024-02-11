Biz baba İşçimenler’i Çakmaktepe’den de biliriz

Önce Demokrat Parti ve ardından İyi Parti'den milletvekili adayı olduktan sonra CHP tarafından bu seçimde Karşıyaka'dan belediye başkan adayı yapılan Yıldız İşçimenler Ünsal'la ilgili tepkiler sürüyor.

FETÖ BANKASINDAN KREDİ

Karşıyaka'da eylemler yapılırken bizim de aklımıza Ünsal'ın Karşıyakalı olmasıyla övündüğü ve yere göğe sığdıramadığı babası Sadrettin İşçimenler'le ilgili ilginç bir detay geldi.

Bu, Ünsal'ın adaylığıyla doğrudan bir ilgisi olmasa da bizce kamuoyunun bilmesinde fayda olacağını düşündüğümüz önemli bir konu... Ege Bölgesi Sanayi Odası eski Başkanı olan merhum Atıl Akkan, 2000'li yıllarda Aliağa Çakmaktepe Enerji A.Ş. isimli bir doğalgaz çevrim santrali kurmuştu. Bu santral için FETÖ'nün Bank Asyası'ndan 200 milyon civarı bir kredi kullanılmıştı. Ancak, yanlış yatırım ve aşırı yüksek gösterilen maliyetler neticesinde bu iş fiyasko ile sonuçlanmıştı. Santral batmıştı.

Egeli iş insanlarının güçbirliğiyle kurdukları santralde yüz milyonlarca lirası buhar olmuştu. TMSF tarafından el konulan FETÖ'cü Bank Asya'nın en büyük batık kredisi olan bu yatırım, çok tartışılmıştı. İşte o fiyaskonun baş mimarlarından biri de şirketin yönetim kurulu üyesi olarak Ünsal'ın babası Sadrettin İşçimenler'di. Bunu da bir not olarak hatırlatmak istedik.

Özgür Efendi insanları ne zannediyor böyle?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, başarılıdır veya başarısızdır. Bu tartışılır. Biz de başarısız bulanlardanız ancak CHP lideri Özgür Özel'in sırf kurultayda kendisini desteklemedi ve hatta kızının düğününe çağırmadığı gerekçesiyle Soyer'e adaylık konusunda eziyet çektirdiği de bir gerçek.

BAŞTAN REDDETMELİYDİ

Soyer'i aylarca kıvrandırdı. Oysa, baştan uygun bir dille "Sizinle çalışmayacağız" denilip olay kapatılabilirdi. Ancak Özgür Efendi, Soyer'e adeta Çin işkencesi yaptı. Şimdi de Soyer'i Ankara'ya çağırmış ve kendisiyle gelecekte farklı alanlarda birlikte çalışmak istediğini belirtmiş. Soyer de bunu kamuoyuna açıkladı ve "Şu an böyle bir talebim olmadığını dile getirdim" diyerek bu teklifi reddettiğini duyurdu. Özgür Efendi, insanları ne zannediyor ki böyle? Sen onlara, her türlü ezayı reva göreceksin sonra da en ufak işaretinde senin yanına mı koşacaklar! İşte böyle cevabı alırsın. İnsanların bir onuru var. Soyer, aslında daha Özgür Özel'in kendisi için anket yapacaklarını söylediğinde "Madem öyle ben yokum" diyebilme cesaretini gösterseydi bu kadar yıpranmaz, belki de CHP'de İzmir adaylarına yönelik tepkilerin sürdüğü şu dönemde kahraman bile ilan edilebilerdi.

Sataşkan İl Başkanı iyice cozuttu!

Bu köşede, koltuğuna yapışan CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun sağa sola sataşmak için nasıl fırsat kolladığını geçtiğimiz günlerde örnekleriyle anlatmıştık. Maalesef Şenol Bey, giderek daha da cozutuyor! Şimdi de AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ'a belediye ihalelerini canlı yayınlayacaklarını açıklaması üzerinden sataşma girişiminde bulundu. Konuyu nereden almış nereye bağlamış inanılır gibi değil. Sayın Aslanoğlu'nun yakın dostları mutlaka vardır. Buradan kendilerine sesleniyoruz... Lütfen arkadaşınıza "Ya biraz sakin ol. Giderek komik oluyorsun. Sağa sola sataşmayı bırak" deyin. Biz söylüyoruz ama dinlemiyor belki sizi dinler.

Mutlu'yu Manisalı Zeyrek önermiş...

CHP lideri Özgür Özel'in memleketi Manisa'daki kurmaylarının başında kentte Büyükşehir Belediye Başkan adayı yaptığı Ferdi Zeyrek yer alıyor. Meğer Zeyrek, Özel'e yakınlığıyla İzmir'deki aday belirleme çalışmalarına da müdahale etmiş.

Kendisi mimar olan Zeyrek'in Konak'ta belediye başkan adayı yapılan Mimarlar Odası İzmir Şubesi eski yöneticisi Nilüfer Çınarlı Mutlu'yu Özel'e öneren isimlerden biri olduğu belirtiliyor. Ne İzmir'miş arkadaş! Malatyalı Veli Ağbabası'ndan Manisalı Ferdi Zeyrek'ine kadar herkes buradaki adayları belirlemek için sıraya girmiş...

İzmir Körfez Geçişi projesi, trafiği rahatlatacaktı.

İZMİRLİ İŞ İNSANLARI KÖRFEZ GEÇİŞİ'Nİ İSTİYOR

Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) tarafından her yıl gerçekleştirilen "Türkiye Ekonomisine İlişkin Üye Beklenti Anketi"nin sonuçlarında dikkatimizi bir nokta çekti. Ankete katılan sanayici ve iş insanları "İzmir'de öncelik verilmesi gereken en önemli yatırım nedir" sorusuna geçen yıl en çok "kentsel dönüşüm" yanıtını vermişti. ESİAD üyeleri, bu yıl ise önceliğin "şehir içi ulaşıma" verilmesini istedi.

ANKETTEN ÇIKTI

İş dünyasının İzmir'de öncelik verilmesini istediği diğer yatırımlar ise, sırasıyla kentsel dönüşüm projeleri, ikinci çevre yolu, limanların geliştirilmesi ve kapasite artırımı, ihtisas organize sanayi bölgeleri, tarımsal dönüşüm, İzmir Körfez Geçiş Projesi, dijital altyapı yatırımları şeklinde sıralandı. İş insanlarının istediği Üçkuyular ve Karşıyaka arasında yapılacak Körfez Geçişi projesi İzmir'in trafik sorununu kökten çözülmesine büyük katkı sağlayacaktı. Ancak, hükümet tarafından yapılması planlanan bu 'çılgın proje', maalesef kentimizin 'istemezükçüleri' tarafından engellendi. Projenin rafa kalkmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen iş dünyası tarafından hala öncelikle yapılması istenen projeler arasında yer bulması bizce çok manidar. Umarız, bu proje bir gün hayata geçer.