Eşsiz projelerle Eşsiz İzmir

AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ dün “Eşsiz İzmir” ismi altında 11 başlıkta çok kapsamlı bir proje sunumu yaptı... Dağ’ın sunumu, İzmir’in en makro sorunlarından en mikro sorunlarına kadar tüm detayları düşünülüp hesaplanarak kentin kaybolan yıllarını 5 yıl içinde telafi etme ve İzmir’e çağ atlatma düşüncesiyle hazırlanmıştı

İzmir için dün önemli bir gündü. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, projeleriyle İzmir halkının karşısına çıktı. Swissotel Büyük Efes'teki toplantı hınca hınç dolu bir salonda yapıldı. Dağ, "Eşsiz İzmir" ismi altında 11 başlıkta çok kapsamlı bir proje sunumu yaptı... Belli ki, bu çalışma öyle birkaç ay içinde çalakalem değil çok daha uzun sürede İzmir'in en makro sorunlarından en mikro sorunlarına kadar tüm detayları düşünülüp hesaplanılarak kentin kaybolan yıllarını 5 yıl içinde telafi etme ve İzmir'e çağ atlatma düşüncesiyle hazırlanmıştı.

Ulaşımda yıllar önce yine AK Parti tarafından ortaya konulan ancak çeşitli davalarla engellenen Körfez Geçiş Projesi'ni yeniden vitrine koyan ve "Önümüzdeki engelleri aşarak bu projeyi hayata geçireceğiz" sözü verdi. Dağ, İkinci Çevre Yolu, Karşıyaka ve Konak Tramvay Hatlarının birleştirilmesi, otogar metrosu yapılmasına kadar bir çok mega projesini anlattı.

VATANDAŞ RAHATLAYACAK

Burada tüm projeleri özet olarak size anlatmaya çalışacağız ancak bizce Dağ'ın doğrudan vatandaşın cebine yönelik verdiği sözler çok önemliydi. İZBAN'da 24 ve 12'şer dakikalık bekleme sürelerini 12 ve 6 dakikaya indireceğini açıklaması da dikkat çekiciydi. Dağ ayrıca Yeşildere Caddesi'nde yapılması planlanan EXPO projesinin iptal edileceğini başka yerde yapılacağını duyurdu.

"ATATÜRK'Ü KARŞILAR GİBİ"

"Bugün bir babanın çocuğunu kucağına aldığı andaki heyecanın ve mutluluğun da ötesinde duygularla karşınızdayım" sözleriyle heyecanını paylaşan Dağ, "1919'da İzmir'de yanan bağımsızlık ateşinin memleketi sardığı o heyecanla buradayım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir'e gelişinde onu karşılayan çocuklar gibi içimde tarif edilemez bir mutluluk var" diyerek Ulu Önder Mustafa Kemal'i de andı. Dağ, projelerini şöyle anlattı:

İŞTE İZMİR YÜZYILININ PROJELERİ

1. ULAŞILABİLİR İZMİR

İZMİR KÖRFEZ GEÇİŞİ

BU, aynı zamanda İzmir'in çehresini değiştirecek, şehrimizi dünya standartlarında bir metropole dönüştürecek bir vizyon projesidir. Bu proje 12,6 kilometre, gidiş geliş 3 şeritli yol, 6.9 kilometresi deniz geçişi olmak üzere 4 bin 175 metre körfez deniz köprüsü ve yapay ada içerecek. Bugüne kadar bizim dışımızda oluşan sebeplerle proje hayata geçirilemedi. Hemşehrilerimizden ısrarlı talepler gelmesi sebebiyle önümüzdeki engelleri aşarak bu projeyi hayata geçireceğiz.

YENİ ÇEVREYOLU PROJESİ

TRAFİK meselesine köklü bir çözüm getirecek olan "İzmir'e Yeni Çevre Yolu Projesi"ni hayata geçireceğiz. Yeni çevreyolunun devreye girmesiyle, Menemen-Bayraklı arası trafikte kalma süresi 10 dakikaya, Menemen-Buca arası ise 20 dakikaya inecek. Yolu, şehir merkezine bağlayacak 9 önemli bağlantı yolu yapacağız.

RAYLI SİSTEMLER

KARŞIYAKA ve Konak tramvay hatlarını birleştirerek, hafif raylı sistem ağımızı bütünleştireceğiz.

HALKAPINAR-OTOGAR İZBAN hattını hayata geçirerek havalimanı ile otogar arasında kesintisiz raylı ulaşımı sağlayacağız.

BUCA Metrosu'nu tamamlama çalışmasını devam ederken Karabağlar-Gaziemir Metrosu çalışmalarına başlayacağız.

İZBAN'A Bergama-Kınık hattını ekleyeceğiz.

İZBAN'DA 24 dakikalık bekleme süresini 12 dakikaya, 12 dakikalık bekleme süresini ise, 6 dakikaya indireceğiz.

90 DAKİKA GERİ GELİYOR

"90 dakika" uygulamasını geri getireceğiz. Gençler için bu 120 dakika olacak.

OTOPARKTA İNDİRİM

MEVCUT otopark tarifelerinde Nisan 2024 itibariyle yüzde 50 oranında indirime gideceğiz.

KAVŞAK DÜZENLEMELERİ

YAPACAĞIMIZ 16 adet battı çıktı ve köprülü kavşağı yaz tatillerinde, 3 aylık süre zarfında, trafiğin şehrimizde azaldığı zaman diliminde gerçekleştireceğiz.

DENİZ ULAŞIMI ARTACAK

DENİZ ulaşımının payını yüzde 2,5'ten yüzde 5'e çıkartarak, toplam ulaşım içindeki payını 2 katına artıracağız

2. SOSYAL BELEDİYECİLİĞİ İLE EŞSİZ İZMİR

İLK iki senede şehrimizin genelinde 100 adet kreş açacağız.

YENİ evlenecek sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı çiftlerimize çeyiz ve düğün hediyesi vereceğiz.

ŞEHRİMİZDE yaşayıp üniversiteyi kazanmış her gencimize tek seferlik 10 bin lira eğitim destek bursu vereceğiz.

"İZMARKET" kurarak sosyoekonomik dezavantajlı vatandaşlarımıza uygun fiyatlarla Sosyal İzmirim Kart ile alışveriş imkânı sunacağız.

0-7 yaş arasında çocuğu olan annelere ulaşımı ücretsiz yapıyoruz.

DEZAVANTAJLI emeklilerimize yılda bir kez Sosyal İzmirim Kartlarına 10 bin lira yükleme yapacağız.

YİNE sosyo-ekonomik dezavantajı bulunan emeklilerimizin doğalgazın 50 metreküpünü ücretsiz olarak karşılayacağız.

3. ÇEVRE ALTYAPISIYLA EŞSİZ İZMİR

ÇİĞLİ Atık Su Arıtma Tesisi rehabilite edilip, tam kapasite çalıştırılacak. Körfez kokusu sona erecek.

İZMİR Bahçeleri projesiyle 10 milyon metrekare yeni yeşil alan oluşturacağız.

KÖRFEZ boyunca kesintisiz yaya ve bisiklet yolları inşa edeceğiz.

SOKAĞINA doğalgaz gelip de evine doğalgaz bağlatamamış, Sosyal İzmirim Kart sahibi vatandaşlarımızın doğalgaz tesisatlarının yapılmasını sağlayacağız.

SU ALTYAPISI VE YAĞMUR SUYU KANALLARI

BİLDİĞİNİZ üzere maalesef İzmir'imiz bugün Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanmaktadır. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi göreve geldiğimizde, 1 Nisan itibariyle Su Ücret Tarifesinde yüzde 50 indirime gideceğiz.

4. YERİNDE YENİDEN DÖNÜŞÜM

BEŞ yıl içerisinde, 150 bin konutu yenileyeceğiz. Bu İzmir Konut A.Ş. garantörlüğünde gerçekleştirilecek.

5 yıl içinde 50 bin Sosyal Konutu ve 4 Yöre Kentini İzmir'imize kazandıracağız.

DEPREMDE orta hasarlı binalar için iki yöntemden biriyle destek olacağız.

YEŞİLDERE YERİNDE DÖNÜŞÜM PROJESİ

YEŞİLDERE Yolu'nun sağındaki ve solundaki eskimiş ve düzensiz yapı stoğu ciddi anlamda risk içermektedir. Burada yaşayan vatandaşlarımızın bu bölgenin EXPO alanı ilan edilmesinden rahatsız olduğunu biliyoruz. Burada yapılan EXPO planı iptal edilip, başka bir alana taşınacak.

5. TURİZMİYLE EŞSİZ İZMİR

MEYDAN Alsancak'ta araç trafiği kalkacak

KALBİMİZMİR: Tarihi Konak Atatürk Meydanı ve Kemeraltı Cazibe Merkezi Projesi

6. EĞİTİM VE İSTİHDAMIYLA EŞSİZ İZMİR

İZMİR Büyükşehir Belediyesi olarak, eğitim ve istihdam alt yapısını güçlendirecek, gençlerimizin dünya sahnesinde rekabet edebilirliğini artıracak projeleri hayata geçireceğiz. Yazılım geliştirme ve girişimcilik merkezleriyle gençlerimizi teknolojinin öncüleri yapmayı hedefliyoruz.

ROBOTİK ve kodlama atölyeleriyle, çocuklarımızı yarının dünyasına hazırlayacağız. İzmir'imizi inovasyonun başkenti yapacak bir ekosistem oluşturmayı hedefliyoruz.

İSTİHDAM EKOSİSTEMİ

İZMİR'İMİZDE herkes için adil bir istihdam ekosistemi oluşturmak amacıyla, İstihdam Ofisleri, İZMİR Mesleki Eğitim Merkezleri ve İZMİR İstihdam Platformu projelerimizi hayata geçireceğiz.

7. AKILLI ŞEHİRCİLİK

QR İZMİR. Şehrimizin analizi çıkartılacak.

AKILLI Şehircilik Uygulamaları

8. SAĞLIK ALTYAPISIYLA EŞSİZ İZMİR

ŞEHRİMİZİN yeni doğan bireylerine hoş geldin aramıza diyerek, 0-3 yaş arası yavrularımıza ve annelerimize mama, süt ve vitamin desteği sağlayacağız. Kadın sağlığı tarama merkezleriyle, erken teşhis ve tedavi desteği sağlayacağız.

9. TARIMIYLA EŞSİZ İZMİR

ÇİFTÇİLERİMİZİN emeklerinin karşılığını alabilmeleri için hasat alım garantisi vereceğiz.

TARIM ve Hayvancılık Teknoparkı kuracağız.

10. SPOR ALTYAPISIYLA EŞSİZ İZMİR

İZMİR'İMİZİ herkes için sağlıklı bir yaşam merkezi haline getireceğiz. Çocuklarımızın sporla iç içe büyümesini, sağlıklı alışkanlıklar edinmesini istiyoruz. Her çocuğun bir spor dalıyla tanışmasını sağlayacağız.

11. KÜLTÜRÜYLE EŞSİZ İZMİR

KÜLTÜR ve sanatı İzmir'in her köşesine taşıyacak, şehrimizi bir sanat galerisine dönüştüreceğiz. Yıl boyu festival ve etkinliklerle sanatı yaşamın her alanına yayacağız

KİMLER KATILDI?

Lansmana İzmir siyaset ve iş dünyasının önde gelen isimleri katıldı.

LANSMANA AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir, Fatih Şahin, Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan,, İzmir Milletvekilleri Mehmet Kasapoğlu, Mahmut Atilla Kaya, Yaşar Kırkpınar, Ceyda Bölünmez Çankırı, Şebnem Bursalı, Mehmet Ali Çelebi, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli de katıldı.