CHP’de yeni şok... ‘Mühürcü’ adaya soruşturma!

Sevgili okuyucular...

İzmir'de belediye başkan adaylarıyla ilgili öyle bilgiler ortaya çıkıyor ki, her birinde hayrete düşüyoruz. Şimdi bir bomba haber de Kemalpaşa'da belediye başkan yardımcılığından ayrılan ve CHP tarafından bu ilçede belediye başkan adayı gösterilen Mehmet Türkmen ile ilgili geldi. Ulucak'ta Türkmen'in eşi Esin Türkmen üzerine gözüken deponun kaçak ve ruhsatsız olduğu gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı'nca buna göz yumduğu iddiasıyla Türkmen hakkında soruşturma izni verildi.

Mehmet Türkmen'in eşine ait kaçak deponun beyan edildiği gibi 2017 ve öncesinde değil 2018'de yapıldığı uydudan tespit edildi.

MÜHÜRLÜYORDU

Türkmen, 2000'li yılların başlarında Kemalpaşa'ya bağlı Ulucak Belde Belediyesi'nin başkanlığını yaptı.

O dönem, Ulucak'ta kurulan organize sanayi bölgesine yönelik birçok dava açtı ve belde sınırları içerisinde kalan fabrikaları da kaçak olduğu gerekçesiyle sık sık mühürledi. O dönem biz Yeni Asır olarak "Mühürcü Mehmet" diye manşetler attık. Ancak gelin görün ki, 'Mühürcü Mehmet'in kendisi de 'kaçakçı' çıktı!

KANDIRDILAR

Türkmen'in eşi Esin Türkmen, adına kayıtlı Ulucak'taki depo için imar barışına başvurdu.

Esin Türkmen, deponun imar barışının kapsadığı 2017 yılı ve öncesinde yapıldığını beyan etti. Ancak incelenen uydu görüntülerinde bunun doğru olmadığı anlaşıldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün söz konusu yapının 7 Ağustos 2018'den sonra yapıldığını belirledi ve yapı kayıt belgesini iptal etti.

Müdürlüğün, bu nedenle Esin Türkmen hakkında TCK'nın 206. maddesi çerçevesinde "kamu görevlisine yalan beyanda bulunmaktan" suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

Biz bu gelişmeyi 28 Temmuz 2021'de Yeni Asır'da "Mühürcü Mehmet kaçakçılığa terfi etti" başlığıyla manşet yaptık.

BAKANLIK VERDİ

Aradan zaman geçti...

Türkmen, yardımcılığını yaptığı Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'nın koltuğuna göz dikti ve istifa edip aday adayı oldu. CHP lideri Özgür Özel de "Bizzat ben çalıştım" dediği İzmir aday listesini açıkladı ve Türkmen'i aday yaptı.

Şimdi ise, Türkmen ile ilgili şok bir belge ortaya çıktı. Buna göre 17 Kasım 2023'te yani adaylığının açıklanmasından çok önce Türkmen hakkında bu kaçak depo ile ilgili İçişleri Bakanlığı'nca soruşturma izni verildiği anlaşıldı.

KENDİ YETKİSİNDEYDİ

Soruşturma izni yazısında "Kemalpaşa Belediyesi Yapı Kotrol Müdürlüğü'nden sorumlu Mehmet Türkmen'in eşi Esin Türkmen'e ait olduğu anlaşılan Ulucak Mahallesi 2926 sayılı parselde bulunan betonarme deponun ruhsatsız olmasına rağmen bu yapı ile ilgili bir tespit ve kontrol yaptırmadığı, eşine ait olan ruhsatsız bir yapıdan haberdar olmamasının mümkün olmadığı, dolayısı ile kaçak yapı inşa edilmesine görevli ve yetkili olduğu halde göz yumduğu, görevini ihmal ettiği ve haksız menfaat sağlanmasına neden olduğu anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi. Şimdi skandal, Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturulacak. Türkmen, suçlu bulunursa cezaya çarptırılacak. Belki de bu cezayı seçilirse başkanlığı

sırasında alacak.

Buradan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e soruyoruz... CHP İzmir'i kimlere emanet etmeye çalışıyorsunuz?

Bu skandallar biline biline İzmir'e bu adayları layık görmenizin sebebi nedir?

Tunç Soyer tarihi Şato binasını aile lojmanına çevirmişti.

Cemil Tugay da seçilirse Şato'da mı oturacak?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, aday gösterilmemesine neden olan sürecin ilk adımını seçildikten sonra Konak Varyant'taki tarihi Şato restoran binasını kendisine lojman yaparak attı. O 'Şato' kararı İzmirlilerden büyük tepki gördü ve hiç unutulmadı.

Şimdi AK Parti ve Cumhur İttifakı adayı Hamza Dağ, bir araya gelip sorularını yanıtladığı İzmirli gençlere, "Ben 'Şato'da oturmayacağım. Bunu net bir şekilde söylüyorum. 'Şato'yu öğrencilerin, bu şehrin hanımlarının ve ailelerin, gelip sosyal tesis olarak kullanacağı çok uygun fiyatlı bir yer haline getireceğiz.

Bunun da sözünü buradan vermiş olalım. Uzun süredir aslında aklımdaydı ama Büyükşehir Belediye Başkanımız rencide olur mu acaba diye endişe içindeydim.

Büyükşehir Belediye Başkanı olarak 'Şato'da değil, yine şu anda halkın içinde nasıl oturuyorsam o şekilde oturmaya devam edeceğim" açıklamasında bulundu. Şimdi gözler CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay'a çevrildi. Tugay, Karşıyaka Belediye Başkanlığı görevine ilk geldiğinde ilçede merhum eski Başkan Ahmet Piriştina'nın vefat ettiği Büyükşehir Belediyesi'ne ait binayı lojman olarak kullanmak istemişti. Ancak, daha sonra bu talebinden vazgeçmişti. Bakalım Tugay'dan da Dağ gibi, "Seçilirsem ben de Şato'da oturmayacağım" açıklaması gelecek mi?

BİR DE KOLTUK SEVDALISI OLSAYDI NELER OLURDU!

CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, "Belediye başkan adaylarında yaşanan memnuniyetsizlik meclis üyelerinde de yaşanırsa ne yapacaksınız?" sorusuna "Hiç koltuk sevdalısı olmadım. Ben Şenol Aslanoğlu'yum. Belki kentte onlarca yerde unvanım var, yönetim kurulu, meclis üyesi, icra kurulu üyesiyim. Koltuğa meraklı olacak tarafım yok" cevabını vermiş... Ee Şenol Bey... Sizi seçtiren Tunç Soyer yeniden aday yapılmadı. Sizin adaylarla ilgili tek bir öneriniz bile Genel Merkezce dikkate alınmadı. Ancak siz gitmemekte ısrar ediyorsunuz. Bu 'koltuk meraklısı' olmayan haliniz ise, bir de 'koltuk meraklısı' olsanız daha ne yapacaksınız merak ediyoruz...