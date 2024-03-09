Gümrükçü’ye borç davası

İzmir'deki belediyelerin en büyük derdi devasa rakamlara ulaşan borçları...Belediyelerin şirketleriyle birlikte bir borçlanma limiti var ve bunu aşmamaları gerekiyor. Ancak aşan belediyeler var. Bunlardan biri de Çiğli Belediyesi...Çiğli'de CHP tarafından yeniden başkan adayı gösterilmeyen Utku Gümrükçü'nün başı da bu limit aşımı nedeniyle derde girdi.Danıştay, Gümrükçü ve çok sayıda Meclis üyesinin limit üstü borçlanma kararını aldıkları için haklarında İçişleri Bakanlığı tarafından verilen soruşturma izni ile ilgili yapılan itirazı inceledi. Danıştay, çeşitli bankalardan 43 milyon 150 bin lira kredi kullanılmasıyla ilgili Gümrükçü hakkında hazırlanandosyayı gereği yapılmak üzere Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.Meclis üyelerinin soruşturma iznine yaptığı itiraz da reddedildi. Bu durumda Gümrükçü ve çok sayıda Meclik üyesinin seçim sonrası yargılanması gündeme gelmiş oldu.CHP'nin Çeşme Belediye Başkan adayı Lal Denizli'nin arkasındaki ismin CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan olduğunu yazmıştık. Akdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmak isteyen ancak gösterilmeyen eski Genel Sekreter Buğra Gökce'nin de gölge patronuydu. Şimdi elimize Denizli'nin Buğra Gökce ağabeyiyle çekilmiş bu fotoğrafı geçti. Fotoğraftaki arka fondan burasının Akdoğan'ın Ankara'daki ofisi olduğu izlenimi uyanıyor.Yani önümüzdeki dönem Türkiye'de emlak rantı en yüksek bölgelerden Çeşme'de Akdoğan ve Gökce'nin borusu ötecek diyebiliriz...İzmir İl Emniyet Müdürü iken merkeze alınan ve ardından emekli olan Mehmet Şahne, önümüzdeki günlerde kentin en büyük şirketlerinden Batı Anadolu Çimento'ya (Batıçim) geçiyor. Edindiğimiz bilgiye göre iş insanı Sabit Aydın'ın yönetimindeki Batıçim, Şahne'ye şirkette bağımsız yönetim kurulu üyesi olması yönünde teklifte bulundu. Şahne de bunu kabul etti. Önümüzdeki bir-iki ay içinde yapılacak şirket genel kurulunda son anda bir aksilik olmazsa Şahne, bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak bu şirkette görev yapacak.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP lideri Özgür Özel tarafından adeta dalga geçer bir şekilde aday gösterilmedi. Soyer, bu nedenle Özel'in bastırmasıyla İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı yapılan Cemil Tugay'a bugüne kadar hiçbir destek vermedi. Bırakın birlikte seçim çalışması yapmayı Tugay ile bir kez bile görüşmedi. Soyer, dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan ve CHP'nin eş genel başkanı olarak gösterilen Ekrem İmamoğlu'na destek için bu kentte ortaya çıktı. Soyer'in İmamoğlu desteği CHP'de seçimin ardından oluşacak yeni dengelerleilgili de işaretler veriyor.Soyer, o süreçte açıkça İmamoğlu ile birlikte yol almak istiyor. Çünkü, Özgür Özel ile birbirlerine öyle girdiler ki, bundan sonra aralarının düzelmesi mümkün değil.Seçimin ardından CHP'de İmamoğlu'nun daha etkin olacağını ve Özgür Özel ile aralarında bir ayrışma yaşanacağını hesaplayan Soyer, İmamoğlu'na yatırım yapıyor.Soyer, aynı zamanda CHP eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi ile de yakın ilişki içerisinde.Hatta bu ekibin Genel Başkan adayı olabileceği belirtiliyor. İşte bu açıdanda Soyer, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun yakınlaşması konusunda da kilit rol üstlenebilecek bir isim olarak öne çıkıyor. Bu arada Soyer'in Ankara gibi değişik kentlerdeki adaylara destek ziyaretleri de yapacağı belirtiliyor.Soyer'in bu ziyaretlerle, "Seçim döneminde CHP'ye destek vermedi" şeklindeki eleştirilerin de önüne geçmek istediği ifade ediliyor. Soyer'in Özgür Özel ve kendisinin adaylığına set çekenlere yönelik intikamı bununla da sınırlı değil. Kulislerde Soyer'in CHP'nin ve Tugay'ın İzmir'de daha düşük oy alması için de maddi ve manevi girişimlerde bulunduğu iddiaları da var.