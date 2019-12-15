Türkiye’de yüzbinlerce kişinin kredi kartıyla ilgili bilgilerin çalındığı haberi panik yarattı. Bakan Sayan, “Kart bilgilerinin tamamının sızdırılması söz konusu değil” diyerek insanları rahatlattı. Peki kart bilgilerimizi korumak mümkün mü? Sizin için araştırdık...

İnternetten alışveriş büyük kolaylıklar sağlamasının yanında, çok önemli riskleri de beraberinde getiriyor. Türkiye'de 463 bin kişinin kredi kartı bilgilerinin çalındığıyla ilgili haberler gündeme bomba gibi düştü. Açıklamalar peş peşe geldi. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Türkiye'de tüm ödeme kartlarının, kullanıcıları dolandırıcılık risklerine karşı "güncel uluslararası standartlarla" korunduğunu açıkladı. Açıklamada, "Zaman zaman bazı internet sitelerinden çalındığı iddia edilen kartlara ilişkin işlemler, kart çıkaran kuruluşlar tarafından yakından takip edilerek gerekli önlemler alınmaktadır" denildi.

6 HANELİ BANKA KODU

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ise, bankalarla iletişime geçildiğini kaydederek, "Kart bilgilerinin tamamının sızdırılması söz konusu değil" dedi. Kredi kartı bilgilerinin tamamı olmaksızın 'Bank Identification Code' yani banka kodu denilen ilk 6 haneli kod ile kişi isimlerinin yer aldığını gördüklerini belirten Sayan, "Bankalarla iletişime geçildi. Bütün alışveriş sitelerinde kullanıcıların güvenlik önlemi almasını önemsiyoruz. Alışverişlerde sanal kart kullanımını ve bunun limitini kendinizin belirlemesini şiddetle tavsiye ediyoruz" dedi.

EKSTRA DOĞRULAMA

İki aşamalı kimlik doğruma yöntemleri birçok sitede var. Bu sistemler, şifrenizin yanında cep telefonunuza gelen bir kodun da girilmesini istiyor. Sanal korsanların hesaplarınıza erişmesini oldukça güçleştiren bu yöntem pek çok açıdan veri güvenliğinizi sağlıyor.

İnternette alışveriş güvenliğini artırmak için kendi kart bilgilerinizden bağımsız olan sanal kredi kartları oluşturabilir, belirlediğiniz limit kadar alışveriş yapıp sanal kartı silebilirsiniz. Sanal kart oluşturma ve kullanımı konusundaki detayları bankanızın internet sitesinden öğrenin. Ayrıca internette alışverişte ön ödemeli kartlar da sizi koruyabilir. İçine belli miktar para yüklediğiniz kartlar sayesinde birçok sitede kart bilgilerinizi kullanmadan alışveriş yapabilirsiniz.

ŞİFRELER VE WI-FI AĞI

Sadece 1 şifreniz korsanların eline geçtiğinde internet üzerindeki diğer hesaplarınızı kaybetmek istemiyorsanız birden fazla site için aynı şifreyi kullanmayın. Kullanacağınız şifre konusunda da hassas davranmanız gerekiyor. Ayrıca dışarıda tanımadığınız bir wi-fi ağına bağlanarak alışveriş yapmamanızda da fayda var. Çünkü siz bir ağa bağlandığınızı sanarken, bir dolandırıcının sahte wi-fi ağına bağlanmış olabilirsiniz ve bilgileriniz çalınabilir.



EN ÇOK KULLANILAN DOLANDIRICILIKLAR

BOŞ PLASTİK: Kredi kartı boyutundaki boş plastik plakalara gerçek kredi kartlarına ait numaralar basılıyor. Müşteri sanki alışveriş yapmış gibi, bu kart imprinter cihazından geçirilerek satış belgesi düzenleniyor. Sonra bu para bankadan tahsil edilmek suretiyle dolandırıcılık gerçekleştiriliyor. Bu dolandırıcılık yönteminde işyerlerinin de parmağı bulunuyor.



DEĞİŞTİRİLMİŞ KART: Dolandırıcının kendisine ait ya da bir şekilde ele geçirdiği kredi kartındaki numara, ütüleme yöntemiyle yok ediliyor ve yerine yeni ve başkasına ait bir numara basılmak suretiyle dolandırıcılık yapılıyor.



SAHTE KARTLAR:Sahte para gibi önce sahte kredi kartı basılıyor. Dolandırıcılık, kartın arkasında bulunan manyetik şeride, encoder (kodlayıcı) adı verilen bir cihazla gerçek kredi kartı bilgilerinin kodlanması suretiyle gerçekleştiriliyor.



MANYETİK ŞERİT SAHTECİLİĞİ: Dolandırıcı, kendisine ait kredi kartının arkasındaki manyetik şerit bilgilerini siliyor ve encoder cihazıyla başkasına ait bilgileri yüklüyor.



KART KOPYALAMA: Alışveriş yapan müşterilerin kartları müşteri görmeden encoder cihazından geçirilip kopyalanıyor. Sonra bu bilgiler, üretilen sahte bir kartın şeridine aktarılıyor. Karttaki bilgiler gerçek olduğu için yolsuzluğun ispatlanması zor oluyor.



ATM DOLANDIRICILIĞI: Dolandırıcı, ATM'nin kart giriş haznesine bir cisim yerleştiriyor. Sonra gelen müşterinin kartı ATM cihazında kalınca, dolandırıcı, yardım etmek bahanesiyle şifreyi öğreniyor. Müşterinin bankadan ayrılmasından sonra da kartı ATM cihazından çıkarıp kullanıyor.



HESAP YÖNLENDİRME: Kart sahibinin kimlik bilgileri, kredi kart bilgileri öğrenilerek bankaya telefonla veya başvuru formuyla müracaat ediliyor. Eldeki bilgilerle kartın adresi değiştiriliyor ve bir süre sonra kaybolma bahanesiyle yeni adrese yeni kart isteniyor. Gelen kartın arkasına imza atan dolandırıcı kartı kullanmaya başlıyor.



'BİLGİLERİ ÇALINAN KARTLAR İPTAL EDİLMELİ'

KASPERSKY araştırmacısı Maher Yamout, kart bilgileri çalınan kredi kartlarının iptal edilmesi gerektiğini belirtti. Sorumluluğun bankalarda olduğunu belirten Yamout, "Büyük ihtimalle bu sızıntı bir aracı kurumdan kaynaklanıyor. Hackerlar bu bilgileri kullanıyor" dedi.