Kısa çalışma ödeneğine başvuran şirketler isterlerse yeni ilaveler ve çıkartmalar yapabiliyor. İkinci başvuru yapıp maaşları İŞKUR'dan alabiliyor. İşte şartları esnetilen ödenekte işlemleri kolaylaştıran detaylar...

Virüs sebebiyle birçok sektörde işler dururken, zorunlu olarak kapatılan perakende ve yeme içme sektörleri başta olmak üzere işverenlerin imdadına Kısa Çalışma Ödeneği yetişti. Bu noktada kısa sürede ödenek için başvuran firma sayısı 70 bini, çalışan sayısı da 1 milyon kişiyi geçti. Kısa çalışma ödeneği öncelikle işçilerin 3 ay boyunca maaşlarını karşılıyor. Böylece işverenler de önemli bir yükten kurtulup üretim için yeniden güç topluyor. Bu noktada başvurularla ilgili bazı detaylar da açıklandı. İşte işverenlerin merak ettiği bazı soruların cevapları:



■ İŞKUR'a verilen işçi listesinde değişiklik (azaltma, artırma veya isim değiştirme) yapılabilir mi?

İş müfettişlerince uygunluk tespiti tamamlandıktan sonra yeni işçi ve/veya çalışılmayan sürenin artırılması için talepte bulunulabilmekle birlikte bu durum yeni bir başvuru olarak değerlendirilmektedir.

Ancak, çalışılmayan sürenin azaltılması veya işyerinin tekrar faaliyete başlama durumlarının İŞKUR'a hızlı bir şekilde bildirimi yeterlidir.



■ Son 60 gün şartının değerlendirilmesinde eksik prim gün bildirimi kesintiye yol açar mı?

Hizmet akdinin feshinden önceki son 60 günde hizmet akdinin devam etmiş olması yeterlidir. Eksik gün bildirilmiş olsa bile hizmet akdi bulunması halinde kısa çalışmadan faydalanılabilir.



■ Daha önce ödenek alan işveren tekrar başvurabilir mi?

Daha önce farklı bir gerekçeyle kısa çalışmadan yararlanan işyerleri de Covid-19 kapsamında kısa çalışmadan yararlanabilirler.



■ Kısa çalışma sırasında işçi çıkartılabilir mi?

İşyerinde kısa çalışma uygulanan dönemde İş kanunu madde 25'teki ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller hariç olmak kaydıyla işveren tarafından işçi çıkarılmaması gerekir.



■ Emekli çalışanlar kısa çalışma ödeneği alabilir mi?

Kısa çalışma ödeneği alabilmesi için bir işçinin işsizlik primi ödenmesi gerekmektedir. Emekli çalışanlar için bu prim ödenmediğinden onların işsizlik maaşı ya da kısa çalışma ödeneği almaları da mümkün bulunmuyor.



■ Maaş desteği için faaliyet ne kadar azaltılmalıdır?

İşyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklili koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması gerekmektedir.



■ Faaliyetin üçte bir azalması nasıl hesaplanıyor?

Haftalık çalışma süresinin en az 1/3 oranında azalması, 6 iş günü çalışmanın yapıldığı bir işyerinde 4 gün ve daha az çalışma yapıldığı durumu ifade eder.

■ Yabancı çalışanlar kısa çalışma ödeneği alabilir mi?

İşsizlik sigortası primleri ödeyerek çalışmaları ve gerekli şartları taşımaları halinde yararlanabilirler.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

■ Kısa çalışma talep formu

■ Kısa çalışma uygulanacak işçi listesi

■ Çalışma süresinin azaltıldığını veya faaliyetin kısmen/tamamen durdurulduğunu ortaya koyan belgeler (örneğin: ücret bordroları, puantaj kayıtları, üretimin, hizmetin ve/ veya ihracatın azaldığına, siparişlerin ve/veya sözleşmelerin iptal edildiğine dair vb. belgeler) ile

■ Resmi makamlar tarafından faaliyeti durdurulan işyerleri kapsamında olduğuna dair diğer belgeler