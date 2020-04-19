Maaşı 1.500 liranın altında olan emekliler için yeni maaşlar Cuma gününden itibaren yatırılıyor. Önümüzdeki hafta tahsis numarasına göre maaşlar ödenecek

Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi açıklandığında emekliler için iki önemli karar da ortaya çıkmış oldu. Bunlardan birisi emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin Nisan ayı başında ödenmesiydi. Bu karar uygulandı ve emekliler1000'er lira ikramiyelerini Nisan ayının ilk haftasında aldılar.

İkinci önemli karar ise en düşük emekli maaşının 1.500 liraya çıkartılmasıydı. Bu sayede 650 binden fazla emeklinin maaşına zam yapılmış oldu.

Bu zamlı maaşlar ise Nisan ayı ödemeleriyle emeklilerin hesabına geçirilecekti.

Bu konudaki yasal düzenleme de hızla hazırlanarak yürürlüğe sokuldu ve çam kararı yasalaşmış oldu. Bsu sayede emekliler Cuma günü itibariyle zamlı maaşlarını almaya başladı. Tahsis numarasının son rakamına göre emeklilerin yeni maaşlarının ödenmesi önümüzdeki hafta da devam edecek. Böylece yaşlılık, malullük aylığı alan emeklilere aylık asgari ödeme tutarı bin liradan bin 500 liraya yükseltilirken, 650 bin emeklinin geliri bu kapsamda artıyor. Bu konuyla ilgili bize de çok fazla soru ulaşıyor. İşte o sorulardan bazılarının cevapları şöyle:

● Yeni zam uygulamasından kimler yararlanıyor?

Aylık geliri bin 500 liranın altında olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu kapsamda yer alıyor. Bu emeklilerin maaşları en az 1.500 lira olacak.



● Zam miktarları nasıl yansıyor?

Emeklilere aylık ek ödeme dahil bin 500 liranın altında ödeme yapılmayacak. Aylık kazancı bin 500 liranın altında olan emeklilerin geliri bin 500 liraya yükselecek. Ek ödeme dahil bin lira alan emeklinin kazancı 500 lira artacak.



● Zamlı maaşlar ne zaman ödenecek?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri her ayın 17'si ile 28'i arasında maaşını alıyor. Yani emekliler Cuma gününden itibaren yeni kazançlarını cebine koyacak.

Emekliler, tahsis numaralarının son rakamına göre belirlenen tarihlerde zamlı ödemeyi hesabında görecek.



● Dul ve yetimler de yararlanacak mı?

Maaşı bin 500 liranın altında olan vefat etmiş emeklilerin hak sahibi yakınları yararlanacak.

Bu emeklilerin aylıkları artacağı için, bunun üzerinden ölüm aylığı alanların kazancı artacak. Ölüm aylıkları, bin 500 liralık yeni emekli aylığı üzerinden, hisse oranına göre hesaplanacak. En düşük ölüm aylığı; ölüm aylığı oranı yüzde 75 olanlarda bin 125, yüzde 50 olanlarda 750, yüzde 25 olanlarda 375 liraya çıkacak.