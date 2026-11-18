KOÇ

Çevrenizde gelişen duygusal konulardan etkilenecek ve arkadaşlarınızla güçlü bağlar içinde olacaksınız. Grup çalışmaları için uygun bir gün. Kişisel çabalarınızı çevresel faktörlerle akıllıca birleştirmelisiniz. Başarı sizinle.



BOĞA

Takıntılı bir kişi değilsiniz. Bugün çevrenizdeki olaylara kayıtsız kalamıyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerin enerjilerinin düşük temposundan olumsuz etkileniyor ve çevrenizi istemeden de olsa yargılamadan edemiyorsunuz.



İKİZLER

Merkür, iletişim konusunda size zorlu duygular veriyor. Kısa yolları kapsayan haberlerin, sizin istekleriniz doğrultusunda ilerleyeceğinden emin olabilirsiniz. Erkek kardeşleriniz ve babanızla olan ilişkileriniz gündem kazanıyor.



YENGEÇ

Yöneticilik konusunda çevrenize ders verecek davranışlar sergilemeniz, kendinizi iyi hissetmenize neden oluyor. Bugün güven duygusuna ve onaya herkesten çok ihtiyacınız var. Mesleki hırslarınızla baş etmeyi öğrenmelisiniz.



ASLAN

Birlikte iş yaptığınız kişilerin nitelikli yönleri sizin için oldukça önemli. İş konusunda sempati toplayacağınız, başarıların altına imza atacağınız bir dönemdesiniz. Hayallerinize oldukça yaklaşacağınız bir gün içindesiniz.



BAŞAK

Güçlü planları olan biri olmanıza rağmen fikirlerinizde abartıya kaçmanız yüzünden bazen çevrenizden tepki alıyorsunuz. Yüksek ideallerinizi yaşama geçirmek için desteğe ihtiyacınız yok. Enerjinizi doğru yolda kullanıyorsunuz.



TERAZİ

Ay, karşıt burcunuzda ilerliyor ve enerjiniz yüksek seyrediyor. Çevrenizdeki kişileri olumlu etkiliyorsunuz. Katılacağınız toplantılarda karşı cinsin ilgisini çekerek kaçamak yapma arzusu duyacaksınız. Paylaşıma açıksınız.



AKREP

Disiplin size yakışıyor. Finans konularınızın gündem kazanmasıyla sert fakat akıcı planlar yapıyorsunuz. Değişim için uygun bir gün değil. Gizli anlaşmaların faydasını göreceksiniz. Düşüncelerinizi hiç kimseyle paylaşmayın.



YAY

Gizli enerjinizi ortaya çıkarmak istemeyebilirsiniz. Güçlü dürtülerinizin sizi yönlendirmesine izin vermeli, geleneksel tutumlu kişileri yargılamaktan vazgeçmelisiniz. İyi niyetli yaklaşımlarınızdan dolayı siz kazanacaksınız.



OĞLAK

Kendinizi yeniden yapılandırma yolunu seçebilir ve eski şartlarınızı gözden geçirebilirsiniz. Farklı şeyler üretmek istiyorsunuz. Başarma içgüdüsüyle hareket etmeyi amaç edindiğiniz için şansınızın açık olması muhtemel.



KOVA

Görüşeceğiniz kişilerin toplumsal başarılarınıza katkıları olabilir. Arkadaşlarınızla yapıcı ve yaratıcı yönlerinizi birleştireceksiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin uyumu çok önemli. Kısa seyahatler söz konusu olabilir.



BALIK

Sağlıklı düşüncelerin sağlam kafadan çıktığını bildiğiniz için görüştüğünüz kişilerin hayallerinden çok akılcı yaklaşımlarına ihtiyacınız var. Spor yapmak için kendinize zaman ayırmalı ve eğlenceli ortamlarda bulunmalısınız.