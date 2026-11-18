23 -24 Ekim'de bulunduğumuz Isparta izlenimlerine devam ediyorum. Bu defa Bayrak şairimiz Arif Nihad Asya'nın rehberliğinden ilham aldım. Bu çok değerli sanatkarımız keşke Anadolu'nun bütün şehirlerini dolaşsaydı ve her biri hakkında birer inci tanesi değerinde olan şiirleriyle bütün Anadolu'yu terennüm etseydi. Arif Nihad (1904-1975) Isparta'yı şöyle anlatmış:

"Koru koru, bahçe bahçe / Kuşlar ses verir, ses alır…/ Parkında çiçek tarhları, / Halılarından ders alır.

Isparta'nın erenleri / Gülsuyuyla abdest alır…/ Çiçekten, yemişten, aşktan / Muradını herkes alır…

Isparta'da göğüsler, gül / Kokusundan nefes alır…/ Isparta'nın erenleri, / Gülsuyuyla abdest alır…"

ERENLER ŞEHRİ

Değerli mütefekkirimiz Erol Güngör (1938-1983) şöyle der: "Nerede bir evliya kabri varsa orası Türk toprağıdır. Evliyası olmayan yerde Türk de yok demektir; eğer olsaydı mutlaka içlerinden ya bir şehit ya bir ulu kişi çıkardı ve halkın gönüllerini kendi kabri üstünde birleştirirdi. Zaten halkı koruyacak birinin bulunmadığı yerde Türk nasıl yaşar?"

Isparta bu bakımdan şanslıdır. Şehirde birçok türbe ve yatır vardır. Isparta halkı genelde tekke, türbe ve yatır denilen yerleri ziyaret etmekte ve saygı duymaktadır. Türbelerdeki zatların ekserisinin Horasandan gelen erenlerden olduğuna inanılır."Gülsuyuyla abdest alan Isparta erenlerinden birkaçının adı şöyledir: Aldan Dede (Alaeddin Efendi), Piri Dede, Gök Veli Sultan, , Hu Dede, Kesikbaş Dede, Pamuk Dede. Bunlardan Aldan Dede (Alaeddin Efendi)'nin türbesi Gülcü Mezarlığı girişinde Erdebiliye tarikatının önde gelenlerinden diye bilinir.

PİRİ SULTAN TÜRBESİ

Pir Efendi Sultan (Piri Mehmet Efendi) Türbesi, Gökçay'dan Sarıdere yoluna ayrılan yerin 100-150 metre içerisinde bulunmaktadır. Isparta'da en çok ziyaret edilen ve en çok bilinen türbeler arasındadır. İyi bir çevre düzenlemesi yapılmış, yamaçta ağaçlar arasında, hemen altındaki şifalı kaynak suyuyla meşhur. Ferah, fahur bir mekandır. Piri Mehmet Efendi, Seyit Ahmet Buhari halifelerinden olup, H.960/M.1552'de vefat etti. Halk arasında bu tekkeye "Bimarhane" veya "Darüşşifa" denilmektedir. Psikiyatrik hastalıklara iyi geldiği, ziyaretçilere ruh ferahlığı verdiği şeklindeki inanç yaygındır.

Bu inancın gerçekliğini bizat yaşamak mümkündür. Bu türbe bir yamaçta, gür ve sıhhatli ağaçlar arasındadır. Ön kısmı geniş bir alan olarak düzenlenmiş insana ferahlık veren bir manzaraya sahip. Türbe binasının bulunduğu yer biraz dik yokuşsa da, yukarıya çıkınca manzaranın güzelliği ve belki de Piri Sultan'nın ruhaniyeti sebebiyle insanın içi genişliyor. Herhangi bir rahatsızlığınız olmasa bile bir ruh ferahlığı hissedersiniz. Devamlı akan kaynak suyundan birkaç yudum içince maddi-manevi serinlik duyarsınız.

Burada ve ziyaret ettiğimiz bütün türbelerin duvarlarında can sıkıcı bir afiş kirliliği var. Gereksiz birçok matbu afişler her tarafı kaplamış. Ama burada yatan zatla ilgili bir bilgi yok. Isparta Müftülüğü'nden ricam bu gereksiz yazıların kaldırılmasıdır. Ayrıca bilen kimselere danışarak buralarda yatan zatlarla ilgili mümkün olan doğru bilgi levhalarını asmak iyi olur.