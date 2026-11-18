Dünyada yeterince tuhaflık yokmuş gibi şimdi de gökyüzünde ahtapotlar dolaşmaya başladı. Üstelik ne deniz var ortada ne de okyanus. Kimi denizanasına benzetiyor, kimi dünya dışından gelen bir canlıya. Sosyal medyada dolaşan görüntülere bakılırsa yakında balıkçı teknelerinin ağlarını gökyüzüne atmasına da şaşırmayacağız. Şaka bir yana, son günlerde özellikle Alaska'dan yayılan görüntüler, yıllardır cevabı aranan bir soruyu yeniden gündeme taşıdı: Evrende yalnız mıyız? Görüntüler gerçekten ilginç. Gökyüzünde süzülen, arkasında uzun ve ince uzantılar taşıyan karanlık bir cisim... Ne bir uçağa benziyor ne de alışık olduğumuz hava araçlarına. Üstelik sosyal medyada paylaşılan benzer görüntüler de eklenince merak giderek büyüyor. Ancak burada ilk ayrıntıyı gözden kaçırmayalım. Alaska'nın Anchorage kentinde kaydedilen görüntüler yeni değil. Sara Jane Osborn tarafından 15 Haziran 2026'da çekilmiş. Kasım ayında yeniden paylaşılınca dünyanın gündemine oturmuş. Daha da ilginci, görüntülerin ABD'nin Elmendorf-Richardson askerî üssü yakınlarında kaydedildiğinin belirtilmesi. İşin içine askerî üs girince insan ister istemez başka ihtimalleri de düşünmeye başlıyor. Peki gerçekten gökyüzünde ne dolaşıyor?

PENTAGON İNCELİYOR

Amerikan Savunma Bakanlığı uzun yıllardır tanımlanamayan hava olaylarını araştırıyor. Eskiden UFO olarak bildiğimiz bu olaylar artık UAP, yani tanımlanamayan anormal fenomenler adı altında inceleniyor. Pentagon'un bu alandaki araştırma biriminin eski yöneticisi Sean Kirkpatrick, Alaska'daki görüntüler için oldukça sıradan bir ihtimal üzerinde duruyor: Uçurtma. Evet, yanlış okumadınız. Dünyanın uzaylı tartışmasına soktuğu cisim, uzun kuyrukları olan bir uçurtma olabilir. Ama bilimsel yaklaşım da zaten bunu gerektiriyor. Bir cismin ne olduğunu bilmemek, onun başka bir gezegenden geldiğini kanıtlamıyor. Nitekim Irak'ta 2017 yılında askerî bir kamera tarafından kaydedilen ve yine denizanasına benzetilen başka bir cisim, yıllar sonra Pentagon tarafından incelendi. 2025'te açıklanan değerlendirmede cismin olağanüstü hareketler sergilemediği ve bir balon kümesiyle uyumlu olduğu sonucuna varıldı. Demek ki bazen gökyüzündeki büyük gizemin arkasından oldukça sıradan bir nesne çıkabiliyor. Fakat bu durum, evrende başka yaşam biçimlerinin bulunma ihtimalini ortadan kaldırmıyor.

UÇAKLAR DURDU

Tam bu görüntüler konuşulurken Amerika Birleşik Devletleri'nde başka bir gelişme yaşandı. 13 Kasım'da ABD hava sahasında ülke çapında uçuşların durdurulması kararı alındı. Federal Havacılık İdaresi, haberleşme ve radar sistemlerini etkileyen ciddi bir teknik sorun nedeniyle uçakların kalkışını geçici olarak durdurdu. Binlerce uçuş iptal edildi. Havalimanlarında uzun kuyruklar oluştu. Yolcular saatlerce bekledi. Dünyanın en gelişmiş havacılık sistemlerinden birine sahip ülke, birkaç saat içinde büyük bir ulaşım krizinin ortasında kaldı. İşin ilginç yanı, gökyüzündeki gizemli cisim görüntülerinin de aynı günlerde konuşulmasıydı. İnsan ister istemez soruyor: Acaba bir bağlantı olabilir mi? Şimdilik bu sorunun cevabı hayır. En azından böyle bir bağlantıyı ortaya koyan güvenilir bir bilgi bulunmuyor. Amerikan makamlarının açıklamasına göre sorun, hava trafik kontrol sistemindeki haberleşme altyapısının aşırı yüklenmesinden kaynaklandı. Yani ortada uzaylılara değil, teknolojiye işaret eden somut bir açıklama var. Ancak olayın düşündürücü başka bir yönü bulunuyor. İnsanoğlu Mars'a araç gönderiyor, uzayın derinliklerini araştırıyor, yapay zekâyla dünyayı yeniden şekillendiriyor. Ama kullandığı haberleşme sistemindeki bir arıza, binlerce uçağı yerde bırakabiliyor. Gökyüzündeki bilinmeyenlerden korkarken bazen yeryüzünde kurduğumuz sistemlerin ne kadar kırılgan olduğunu unutuyoruz.

KAMERA ANLATIR MI?

Hayatımın önemli bir bölümünü kameranın arkasında geçirdim. Savaş bölgelerinde, çatışmaların ortasında, kimi zaman saniyelerin bile önemli olduğu olaylara tanıklık ettim. Şunu çok iyi biliyorum: Kamera gördüğünü kaydeder ama her zaman gördüğünün ne olduğunu anlatamaz. Bir görüntünün öncesini, sonrasını, çekildiği mesafeyi ve koşulları bilmeden kesin bir sonuca ulaşmak kolay değildir. Bugün buna bir de yapay zekâ eklendi. Artık hiç yaşanmamış bir olayın görüntülerini üretmek, hiç var olmamış bir nesneyi gökyüzünde uçurmak mümkün. Üstelik bunu yapmak için büyük bir film stüdyosuna da ihtiyaç yok. İşte asıl tehlike burada başlıyor. Gerçekle kurgu arasındaki çizgi giderek inceliyor. İnsanlar gördüklerine inanmak istiyor. Oysa bazen gördüğümüz şeyin kendisinden önce, onu bize kimin ve neden gösterdiğini sorgulamamız gerekiyor.

EVRENDE YALNIZ MIYIZ?

Bu sorunun kesin cevabını bugün için bilmiyoruz. Milyarlarca galaksinin bulunduğu bir evrende yalnız olduğumuzu düşünmek de zor, başka yaşam biçimlerinin varlığını kesin bir gerçek gibi kabul etmek de. Bilim ihtimalleri araştırıyor. İnsan ise çoğu zaman ihtimallerin arasına hayallerini yerleştiriyor. Belki bir gün gerçekten dünya dışı yaşamın izine rastlayacağız. Belki de bugün uzaylı sandığımız görüntülere yıllar sonra gülümseyerek bakacağız. Ama benim asıl merak ettiğim başka bir şey var. İnsanoğlu neden bilinmeyen her şeyin arkasında olağanüstü bir açıklama arıyor? Belki de cevap çok basit. Çünkü dünya bazen bize yeterince büyük gelmiyor. Başımızı gökyüzüne kaldırıp orada başka bir hikâye arıyoruz. Şimdilik gökyüzünde dolaşan ahtapotun ne olduğunu kesin olarak bilmiyoruz. Uçurtma da olabilir, başka bir insan yapımı nesne de. Ancak kesin olarak bildiğimiz bir şey var. Biz daha kendi yaptığımız uçakları sorunsuz uçuramazken, başka gezegenlerden gelecek misafirlerin teknolojisini tartışıyoruz. Kim bilir, belki de bir gün gerçekten gelirler. Umarım o gün hava trafik kontrol sistemimiz çalışıyordur. Yoksa uzaylılara da "Teknik bir arıza nedeniyle inişiniz gecikmiştir" anonsu yapmak zorunda kalabiliriz.