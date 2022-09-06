Promosyonda yeni dönem

Emekliler için promosyon yarışına giren özel bankalar rakamı 10 bin liraya kadar çıkardı. Bu yarış kamu çalışanlarını da hareketlendirdi. Kamu kurumları komisyonlarını toplayarak yeni promosyon anlaşmaları yapmaya başladı. Rakam 10 katına kadar çıkabiliyor

14 milyondan fazla emeklinin maaşını kendi şubelerinden ödemek için yarışan özel bankalar bunun için çeşitli kampanyalarla emeklilere para ödemeye devam ediyor. Promosyon ödemelerinde rakam 10 bin lirayı bulurken sektör yetkilileri bu rekabetin devam edeceğini ve rakamın çok daha yükseklere çıkabileceğini belirtiyor. Emekliler için yapılan bu yarış kamu kurumlarını da harekete geçirdi. Birçok kamu kurumunda genelge gereği kurulan komisyonlar bankalarla iletişime geçerek sözleşmeleri yenilemeye başladı. Yeni sözleşmelerle ilk promosyonun 10 katı kadar para alınabiliyor. Çeşitli kurumlarda 30 bin-40 bin TL gibi promosyon rakamları görülmeye başlandı.

DEĞİŞİKLİK YAPILABİLİR

Gerek emekliler gerekse diğer çalışanlar sözleşmeleri devam etse bile yeni yüksek promosyondan faydalanabiliyor. Aldıkları promosyonun kalan kısmını iade edenler yeni sözleşme ile yüksek rakamı alabilecek. Burada tüketici olarak cayma hakkı kullanılıyor. Uzmanlar bu cayma hakkının sınırının olmadığını istenildiği kadar kullanılabileceğini belirtiyor. Emeklilerin ya da çalışanların bunun için ister kendi bankalarına isterse başka bankalara başvurmaları da mümkün olabiliyor. Kurumlarda isterlerse bankalarla pazarlık yaparak yeni rakamlardan anlaşma yapabiliyor. Kamu kurumlarında bu çalışmalar başlarken, özel sektörde de görüşmeler sürüyor. Bu arada Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), çalışanların banka maaş promosyonunda, enflasyondaki artışın göz önüne alınarak artış yapılması yönündeki talepleri incelemeye aldı.

GENELGE İLE BELİRLENDİ

Çıkacak farkın tek seferde çalışanlara yatırılması da görüşülecek konular arasında yer alıyor. 2007/21 sayılı Promosyon Genelgesi'ne göre; banka promosyonu üç kişilik bir komisyon tarafından belirleniyor. Bu komisyon harcama yetkilisinin başkanlığında yetkili sendika temsilcisi ile kurum temsilcisinden oluşuyor. Bu komisyon bankalarla pazarlık yaparak promosyon alınmasını sağlıyor. Verilecek promosyonun tamamı personele dağıtılıyor. Promosyon ödemesinin en az 2 yıl ile 5 yıl arası süreyi kapsaması gerekiyor.

YÜZDE 50'Sİ ÖDENECEK

Komisyonlar süresi henüz bitmemiş sözleşmelerin de iptali için bankalarla görüşme yapıyor. Bu noktada henüz süresi bitmemiş sözleşmelerin iptal edilerek tazminat maddesinin işletilmesi ve düşük kalan promosyonun yeniden güncellenmesi sağlanacak. Burada promosyondaki tazminat maddesi devreye sokulacak. Bu madde şöyle: "İlk yıl sözleşme fesih edilirse tamamı ikinci ve üçüncü yıl fesih edenler ödenen promosyon tutarının yüzde 50'sini iade eder."

İPTALLER BAŞLIYOR

Gelen son dakika bilgilerine göre Kültür ve Turizm Bakanlığı memurlar lehine 10 ay kala banka promosyon sözleşmesini fesih etmek için komisyon kurdu. Yine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da bankalarla yaptığı sözleşmeyi fesih etti. Diğer kurumlar ve bakanlıklar için de hem memurlardan hem de sendikalardan fesih talepleri geliyor.

ADIM ADIM PROMOSYONU ARTIRMA FORMÜLLERİ

KAMU ÇALIŞANLARI:

■ Kamu kurumları promosyon genelgesi çerçevesinde oluşturdukları komisyonlar aracılığı ile alınan promosyonu değerlendirecek ■ Alınan promosyon günün şartlarından çok düşük ise tüketicinin cayma hakkı maddesini kullanarak sözleşmeleri feshedecek ■ Burada her bir memurun da bu şartı kabul etmesi gerekecek ■ Cayma hakkı kullanılırken tazminat maddesi işletilecek ve alınan promosyonun kalan kısmı bankaya ödenecek ■ Daha sonra yeni bir banka ya da aynı banka ile sözleşme imzalanarak yüksek promosyon alınacak.

EMEKLİLER:

■ Geçmiş promosyon sözleşmenizi tüketici cayma hakkı ile sonlandırın ■ Cayma sonucu oluşan tazminatı yani kalan sürenin promosyonunu iade edin ■ Kendi bankanız ya da başka bankayla yeni sözleşme yapıp yüksek miktardaki promosyonu alın ■ Bankanız değişikliğe izin vermez ise Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurun.