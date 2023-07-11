Memurun SSK günleri maaş artırır

Memuriyetten önce SSK'lı ya da Bağ-Kur'lu olan sigortalılar bu günlerini hizmet birleştirmesi ile primlerine ekletebiliyor. Bu günler hem ikramiye hem de emekli maaşına katkı sağlıyor.



- Çalıştığımız iş yeri taşınacak.

Benim de evime uzak bir bölgede olacak. Acaba bunu sebep göstererek tazminat alıp ayrılabilir miyim? Yusuf ATİK - İşveren işçi ilişkileri, yasa ile belirlenen esaslar çerçevesinde iş sözleşmelerinde düzenlenmektedir.

Bu kapsamda; işin niteliği, görev tanımları, çalışma süre ve koşulları, işçiye ödenecek ücret ve diğer esaslar iş sözleşmelerinde düzenlenmektedir. İş sözleşmesi hükümleri, işyeri uygulamaları veya çalışma koşulları konusunda değişiklik yapmak isteyen işveren, durumu yazılı olarak bildirmek ve işçinin onayını almakla yükümlüdür.

İşçi tarafından 6 gün içinde kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamamaktadır. İş sözleşmesinin bu nedenle feshi halinde, kıdem tazminatı ve bildirim süreleri konusundaki yükümlülüklere bağlı kalınacaktır.

İşyerinin aynı şehir içinde taşınması işin niteliği ile ilgili esaslı bir değişiklik sayılmıyor. Ancak başka bir şehre giderse bu kez sizin için tazminat hakkı doğabilir.



- Memuriyete girmeden önce SSK'lı olarak bir işyerinde çalıştım.

Bu hizmetlerin bana nasıl bir faydası olur? Emekliliğimi öne çeker mi? (Ali T.) - Birçok memur kamuda çalışmadan önce özel sektörde çalışıyor ya da kendi işini yapıyor. burada yapılan sigorta ve ödenen primler kamudaki hizmetlerle birleştiriliyor.

Bu birleştirilen primler hem

emekli maaşına hem de ikramiyesine olumlu katkı yapıyor. Ancak emeklilik hesabında işe giriş başlangıç olarak kullanılamıyor. Memurlar için emeklilik hesabı yapılırken 23.05.2002 tarihindeki toplam hizmet süresi dikkate alınıyor. Sigortalı işe giriş tarihi ya da Bağ-Kur girişi emeklilik için ilk sigorta tarihi olarak alınmıyor. 8 Eylül 1999 tarihinden önce herhangi bir çalışması olmayan ve bu tarihten sonra memur olanlarda kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşında emekli olabiliyor.

Burada kadınların 20 erkeklerin ise 25 yıllık hizmet süresini de tamamlaması gerekiyor. Ancak 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmuş yani EYT kapsamına girmiş olanların 23.05.2002'ye kadar en az 3 yıllık ödenmiş primleri bulunuyorsa yaş şartları kademeli olarak

düşüyor. Ancak yine de kadınların 20 yıl erkeklerin de 25 yıl hizmet süresini tamamlamaları gerekiyor.



- Malulen Emekli olanlar yeniden memur olabilir mi?

Kerem KARA - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Emeklilerin yeniden hizmete alınması" başlıklı 93üncü maddesinde "T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli olanlardan (5434 sayılı Kanunun 104 üncü maddesine göre emeklilikle ilgili yeniden atanamayacaklar hariç) sınıfında yazılı nitelikleri taşımakta bulunanlar kanunun 92 nci maddesi hükümlerine göre kurumlarda boş kadro bulunmak şartıyla yeniden memurluğa alınabilirler." yer alan hüküm, emekli olan memurun belirli nitelikleri taşımak kaydıyla kurumlarda boş kadro bulunması halinde yeniden memuriyete atanabilecekleri belirtiliyor. Ancak emekli olduktan sonra tekrar kamuda çalışanların maaşları kesiliyor.



- Eşim ve ben ikimizde emekliyiz.

Birimizin vefatı durumunda diğerimiz onun maaşını alabilir mi? Sevgi DENİZ - Ölüm maaşı vefat eden sigortalının eş ve çocuklarına bağlanıyor.

Eşlere bağlanan maaşlarda herhangi bir gelirinin olması

engel teşkil etmezken yetim maaşında gelirin olmaması gerekiyor.

Bu yüzden siz vefat eden eşin maaşını alırsınız. Ancak burada emekli olduğunuz için hisse oranı yüzde 75 yerine yüzde 50 uygulanır.



- Geçmiş dönemde çalışmadığım günleri toplu olarak ödeme imkanım var mı? Murat AKSU -Çalışılmayan günleri ya da eksik primleri toplu para ile ödemenin belli yolları var. bunlar doğum borçlanması, askerlik borçlanması, yurtdışı borçlanma gibi ödemeler. Bunların dışında geçmişte çalışmadığınız günleri şimdi parasını ödeyerek satın almanız mümkün değil. Eksik günleri ya çalışarak ya da isteğe bağlı sigorta ile tamamlayabilirsiniz.



- 08.02.1978 doğumluyum.

02.03.1996 girişliyim. 6700 günüm var. Ne zaman emekli olurum? Samet ÖZCAN -İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz.

Prim gün sayınız tamamlanmış ancak 56 yaşınız 2034 tarihinde dolacağından emekli olacağınız tarih 08.02.2034 tarihi olacaktır.



- İşe giriş tarihim 15.06.1996, doğum yılım 1974, Ne zaman emekli olabilirim? Ayşe TEKİN -İşe başlangıcınıza göre 20 yıl, 53 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz.

Prim gününüzü tamamlayarak 53 yaşınızın tamamlanacağı doğum tarihinizin gün ve ayına göre 2027 tarihinde emekli olabilirsiniz. Ayrıca 3600 günle 58 yaşınızın tamamlandığı tarihte kısmi emekli olabilirsiniz.

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