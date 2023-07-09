Emekliye yeni maaş

6 aylık enflasyonun yüzde 19.77 çıkmasından sonra torba yasaya yeni bir madde eklendi ve zam oranı yüzde 25 oldu. SSK ve Bağ- Kur emeklisine 5.33, memur emeklisine ise 7.54 puan ilave yapıldı. Emekliler bu ay zamlı maaşları alacak. Peki yeni maaşlar kaç lira olacak?

Memur maaşlarına yapılan yüzde 17.55 ve 8.077 TL'lik artışın ardından gözler emeklilerin yeni zam oranlarına çevrilmişti.

6 aylık enflasyonun yüzde 19.77 çıkmasının ardından emekliler için de Başkan Recep Tayyip Erdoğan bir iyileştirme yapılacağını açıklamıştı. Meclis'te görüşülen torba yasaya ilave bir madde eklenerek tüm emeklilerin zam oranı yüzde 25'e yükseltildi.

Böylece 16 milyon emeklinin Temmuz zam oranı da yasaya girmiş oldu. Yapılan ilave zamla SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 5.23 puan, memur emeklilerine de 7.45 puan eklenmiş oldu..

ÖLÜM MAAŞI ARTACAK

Temmuz ayı ödeme dönemi itibariyle uygulanacak bu zam halen emekli olanların yanı sıra bu yıl içerisinde emekli olacaklara da yansıtılacak. Dul ve yetim aylıkları da yüzde 25 artırılacak.

KÖK AYLIĞA YANSIYOR

Yüzde 25'lik zam emeklilerin kök aylıklarına uygulanacak.

Örneğin kök aylığı 7 bin lira olan, 7 bin 500 lira emekli aylığı ödenmekte olan bir kişinin maaş zammı 7 bin liralık kök aylığa yansıtılacak. Bu kişi 8 bin 750 lira almaya başlayacak.

EN AZ 9 BİN 877 TL

2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise en düşük kök aylık 6 bin 93 lira 18 kuruş idi.

Bu aylık taban aylık düzenlemesi kapsamında 7 bin 500 liraya tamamlanıp ödeniyordu. Yüzde 25 zam ile kök aylık 7 bin 616 liraya yükselecek. En düşük memur emeklisi aylığı da yüzde 25'e yükseltilen Temmuz zammı ile 7 bin 901 lira 66 kuruştan 9 bin 877 liraya çıkacak.